Vyženeme koloběžky z centra Brna, hrozí politici. Vozítka už překážejí

Zabírají místo u veřejných stojanů, leží popadané na chodnících, často je Brňané vídají odstavené uprostřed ulice nebo na trávníku. V extrémních případech se objevily i uprostřed nádražní haly, na střeše zastávky, ale také zavěšené na stromech i naházené v kašně.



Přestože si vedení Brna na jaře vyžádalo jejich povinné odstavování na předem určených místech, sdílené koloběžky – a lidé, kteří je využívají – leží v žaludku velké části Brňanů.



„Přijde mi, že koloběžek je v ulicích zbytečně extrémní množství, hlavně centrum je jimi doslova přeplněné,“ postěžovala si například Barbora Kuzmíková.

A časté výtky od lidí vnímají i politici. Radní městské části Brno-střed proto vytvořili soubor přísných požadavků, se kterými se obrací na magistrát, aby zakročil.



„Pokud tohle nebude fungovat, tak koloběžkářům jednoduše zakážeme vjezd do pěších zón,“ hrozí radikálním opatřením radní největší městské části Jan Mandát (ODS), který má v gesci dopravu.



Brňané si v současnosti můžou ve městě půjčit přes 1 200 koloběžek od tří společností – Bolt, Lime a Yoyoway. A politici nyní vznesli požadavek, aby za každou z nich firmy městu platily částku, jejíž přesnou výši magistrát teprve určí.

„Zpoplatnění by nemělo společnosti z Brna vyhnat nebo jejich službu zásadně omezit. Je navržené tak, aby si vedení rozmyslelo, jestli se někde na trávníku bude válet dvacet koloběžek, nebo u stojanu inteligentně umístí dvě,“ vysvětlil smysl opatření Mandát.

Virtuální stojany s nálepkou

Snižovat počet koloběžek se zmíněné společnosti nechystají, spíše by chtěly rozšířit parkovací zóny a tím snížit koncentraci „vozítek“ u jednotlivých míst.



„Když zvětšíme území tak, aby se do každé městské části dostalo něco, sníží se počet v nejpřetíženějším centru,“ naznačil jednatel firmy Yoyoway Jiří Hofr.

S městem provozovatelé řeší i nové parkovací stojany, ve hře jsou také takzvané virtuální. „Vedení Brna nám nějaká místa poskytlo, ale není jich dostatek. Variantou jsou tak právě virtuální parkoviště, kde není potřeba stojan vybudovat fyzicky, ale parkovací místo se řeší třeba nálepkou nebo namalovaným obdélníkem na silnici,“ podotkl za Lime Václav Petr.

Z dat tohoto provozovatele vyplývá, že se uživatelům z 95 procent daří dodržovat odstavování koloběžek na určených místech. Zbylé případy podle Petra vznikají ze dvou důvodů – v důsledku vybití stroje, anebo proto, že lidé byli dlouho zvyklí parkovat kdekoli.



„Vše kontrolujeme na denní bázi. Pokud jsou koloběžky mimo stojan, okamžitě na místo vysíláme zaměstnance, aby to napravil,“ dodal.

Po nahlášení nebo zpozorování nevhodně zaparkovaných „vozítek“ je podle memoranda podepsaného s brněnským magistrátem totiž musí odklidit neprodleně. Nicméně tyto dohody nejsou právně závazné.



„Zdálo se, že se situace uklidnila. Nyní hodláme se starosty městských částí nové požadavky projednat a na základě nich přijmout vhodná opatření,“ poznamenal za magistrát radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl (ODS).

Nově i odtah jako u auta

Každopádně špatně odstavit sdílenou koloběžku či kolo může jen samotný uživatel. Když jej přistihnou policisté, hrozí mu pokuta. V ostatních případech jde odpovědnost za provozovatelem. Nevhodně postavený stroj se přitom dá odtáhnout stejně jako auto. Průběžné odstraňování koloběžek podle navržených řešení nově zajistí strážníci a zaměstnanci městské společnosti Brněnské komunikace.

„To snad bude provozovatele dostatečně motivovat, aby nemuseli řešit pokuty, a raději na svoje zákazníky dohlédnou sami. Podle satelitů moc dobře vědí, kde které přístroje stojí,“ podotkl Mandát.

Pokud nenastane změna k lepšímu, musí podle něj přijít zmíněný zákaz vjezdu do pěších zón. „Už jsem to probíral s odborem dopravy. Jestli problém nevymizí, tak službu v určitých místech jednoduše zakážeme. Stejně jako jsme to udělali s koly v úseku od náměstí Svobody po Joštovu ulici, kam cyklisté už nesmějí,“ připomněl.

V souvislosti s regulací by měli zástupci vedení města určit i maximální počet sdílených dopravních prostředků na území části Brno-střed. V důsledku celého balíčku opatření by se podle Mandáta mohl počet koloběžek snížit na adekvátní množství.

„Nejsem zastánce regulací, ale obecně souhlasím. Každá společnost se předhání a ve výsledku je to v centru Brna opravdu přehnané,“ přiznal Hofr z Yoyoway.

Politici věří, že během prázdnin dosáhnou dohody. „Myslím, že začátkem nového školního roku bychom mohli mít alespoň návrh prvního řešení,“ uzavřel Mandát.

