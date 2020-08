Brno zaplaví další stovky koloběžek, zákazy jako v Praze se nechystají

Po společnosti Yoyoway, která má v Brně 150 koloběžek Bird, nyní přichází firma Lime – ta vypustí už během srpna do ulic na dvě stovky svých strojů. A na počet 300 se chce do konce roku dostat i Yoyoway. Celkově se tak počet těchto „vozítek“ zvýší na více než trojnásobek.

Město se tomu nebrání. „Cyklistická doprava, do které zahrnujeme i koloběžky, se ve městě rozvíjí a lze předpokládat, že se tak bude dít i nadále,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Obliba koloběžek stále roste. Důvodem je to, že jejich použití na základě mobilní aplikace je jednoduché, rychlé a poměrně levné. Například za odemknutí koloběžky Bird dají uživatelé 22 korun a tři koruny za minutu provozu. Společnost Lime zatím ceny nezveřejnila, ale v Praze se za odemknutí platí 25 korun a čtyři koruny za minutu provozu.

V Brně se Lime chce přizpůsobit zdejším cenám. „Ceny zatím nemáme stanovené, ale budou nižší než v Praze,“ slíbil manažer společnosti Lime pro Českou republiku Ondřej Široký.

Firma Lime se chystá s městem podepsat memorandum o spolupráci a v něm slíbí, že se vynasnaží zabránit tomu, aby lidé její koloběžky pohazovali, kde se jim zachce. To je totiž zatím největší problém, a to nejen v Praze. „Chystá například bonusy za to, že lidé koloběžky odloží tam, kde mají,“ poznamenal Kratochvíl.

Konkurenční Yoyoway přitom tvrdí, že se snaží těmto věcem předejít už nyní. „Máme nepřetržitou službu, která jezdí po Brně a odhozené a porouchané koloběžky sbírá,“ říká Jiří Hofr, jednatel společnosti Yoyoway. Ta na příchod Lime reaguje tak, že redukuje své plány.

Starost o chodce

Původně totiž chtěla mít 500 koloběžek v Brně do konce roku sama, ale covid-19 dodávku zpozdil, takže Lime byla rychlejší. „Myslím, že víc než 500 kolobek by se v Brně neuživilo, takže už nad tři sta nepůjdeme,“ poznamenal Hofr.

Ne všichni ale nové koloběžky za stávajících podmínek vítají.

„Je hezké, že si vedení města všimlo, že existuje i jiná než automobilová doprava, ale stejně s cyklostezkami v ulicích nepočítá, což ostatně ukazuje nynější oprava Veveří a Štefánikovy ulice. Chodci se tak budou prát o místo s koloběžkami, což situaci ještě zhorší,“ míní zastupitel Brna-střed za Zelené David Oplatek.

Podle Kratochvíla ale město dělá, co může. Snaží se například vybudovat dostatek stojanů. Jejich počet by se měl ze současných necelých čtyř stovek zvýšit do konce roku na 600, a to nejen v centru, ale například i v Králově Poli, Židenicích nebo Černovicích.

Podle kritiků se kvůli koloběžkám zhoršila bezpečnost chodců. V Praze, kde jezdí Lime, už vystavili koloběžkám stopku do pěších zón. K tomu se ale Brno nechystá.

„Zákazy by ničemu nepomohly. Všechno je o lidech. Koloběžky a kola jsou součástí silničního provozu, takže například na chodník nesmějí. Jinak žádné pravomoce pro restrikce nemáme. Pokud se pohybují v rámci zákona, nic jim zakazovat nemůžeme,“ oponuje Kratochvíl.

Stížnosti eviduje i městská policie. Podle ní je ale problém v tom, že koloběžka rychle ujede. „Když si strážníci všimnou prohřešku, řeší ho okamžitě. Nejčastěji to je jízda po chodníku nebo v protisměru. Za červenec naše hlídky projednaly bezmála desítku případů,“ popsala mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Podle Kratochvíla chce vedení města na konci října situaci vyhodnotit. „Pak uvidíme,“ dodal.