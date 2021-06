Rychlé elektrokoloběžky mají mít pojištění i výbavu, míní dopravní expert

Měly by podle vás mít elektrokoloběžky povinné ručení? Přesněji se to týká těch, které jedou více než 25 km/h, nebo mají přes 25 kilogramů.

Pokud je to takto rozdělené, tak asi ano. S takovými parametry se elektrokoloběžky blíží slabším motocyklům. Takhle rychlé mohou už leccos způsobit a mělo by tam tedy být krytí případných škod, které se poškozeným způsobí. A zdaleka nejde jen o peníze, ale může jít o škody na zdraví a životech, což se může vyšplhat do milionů.

Součástí by tedy povinně měly být i ochranné pomůcky typu helmy, ne?

Samozřejmě. Už teď by na koloběžce měly mít helmu děti mladší osmnácti let. Ale pokud jde o takhle rychlé elektrokoloběžky, mělo by být současně jasně dané, jaké mají mít technické parametry, tedy jak mají vypadat. Mělo by se na ně nahlížet jako na motocykl, takže by měla skončit tolerance toho, že lidé na nich jezdí na přechodech, po chodnících, mezi lidmi a podobně.

Mělo by to mít nějakou výbavu řidiče, definovat, jestli jsou jednomístné či dvojmístné. Určitě by tam mělo být také nějaké osvětlení, mělo by to mít dané parametr brzd, pérování, parametry kol, protože jezdí v běžném provozu a musí se zajistit, že i na té běžné silnici budou bezpečné.

Teď podle vás nejsou?

Pokud se podíváme na elektrokoloběžky s malými kolečky, které mají jet takto rychle, tak se kolikrát děsím, když je vidím kličkovat mezi auty a ptám se, jestli je vůbec řidič schopný koloběžku udržet, když přejede nějaký výmol.

Jestli to vůbec ubrzdí, co udělají pneumatiky na dlažebních kostkách, často jsou na tom vidět i dva lidé a mezi auty vesele jedou jen tak na lehko, a to bezpečné není. Je to taková ruská ruleta. Mělo by se sjednotit, co vlastně koloběžky a elektrokoloběžky jsou, definovat parametry, které mají mít či co na sobě musí mít jejich řidič.

K povinnému ručení se váže i poznávací značka. Měla by mít něco podobného i elektrokoloběžka?

Ta takzvaná SPZ je tam proto, aby byl vůz v případě potřeby identifikovatelný. Dneska máte elektrokoloběžky poházené po městech, leckdo si ji jednoduše vezme a jede a v případě, že něco způsobí, je těžké ho potom dohledat. Valí se po silnicích, ulicích, parcích a pořádně nevíme, čí to je a kdo ji řídil.

A v případě, že dotyčného řidiče identifikujeme, tak jak je to s náhradou škody? Je tam něco jako objektivní odpovědnost vlastníka jako třeba u vozidel? Pro motorová vozidla platí objektivní odpovědnost za škodu a teprve když se vyviníte, že jste jako vlastník udělal maximum proto, aby k nehodě nedošlo, teprve pak se to určitým způsobem přenáší na poškozeného. V případě elektorkoloběžky by mělo být něco podobného. Tedy nějakou poznávací značku či něco, podle čeho ji můžeme identifikovat.

Mělo by to být stejné i pro elektrokola?

No to je velký otazník. Zřejmě ano, ale opět záleží na parametrech. Pokud jsou to ta elektrokola, která se dají považovat za kola a jedou do 25 km/h a pokud se blíží k této rychlosti, tak přestávají pomáhat, není to tam podle mého nutné, protože je to normální jízdní kolo. Stejné je to pro elektrokoloběžky, ty pomalejší nic takového mít nemusí.

Dají se upravit, i legálně, aby jely víc.

Když budou rychlejší, měly by nějakou registrační značku mít. Už je to jednoduše rychlé a může to ublížit více než pomalejší vozidla. Pokud bychom chtěli dávat registrační značku i těmto pomalejším elektrokolům, tak co s těmi, co jsou poháněné mechanicky? Začal by v tom být nesoulad, kdy jedněm nařizujeme a druhým tolerujeme, i když mohou jezdit rychleji.