Zastal se obětí kněží a nabízí jim pomoc, dostal vyhazov z církevního soudu

Jan Rozek působil v Brně jako církevní soudce tři roky. Posuzoval například možnost zneplatnění manželství uzavřených v kostele a další záležitosti kanonického práva.

Na začátku února k tomu založil organizaci Pro čistou církev, prostřednictvím které nabízí pomoc obětem sexuálního zneužívání duchovními i dalších nemorálních činů. Do iniciativy se zapojili psychologové, právníci a sloužící policista.

Rozek se pro svůj projekt neúspěšně snažil získat požehnání katolických špiček, nakonec ho rozjel i bez něj. A právě tím církevní hodnostáře naštval – brněnské biskupství tento týden Rozka z Diecézního církevního soudu v Brně odvolalo.

V dekretu podepsaném biskupem Vojtěchem Cikrlem se přímo píše, že důvodem odvolání je ztráta bezvadné pověsti.

„Soukromá aktivita pana Rozka, konkrétně webové stránky procistoucirkev.cz, je v rozporu s oficiálním postupem a směrnicemi římskokatolické církve a Svatého stolce. Důvodem odvolání z funkce tedy není jeho osobní snaha pomáhat, ale skutečnost, že jeho veřejné aktivity nejsou slučitelné s úřadem soudce, který musí za všech okolností zůstat nestranný a v jednotě se svými nadřízenými,“ doplnila pro MF DNES mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Podle ní se lidé v případě takovýchto problémů mají obracet na vyšší církevní představitele nebo na policii. „Soukromá osoba nemůže zajistit ochranu pověsti jak obětí, tak obviněných,“ podotkla.

Autor projektu chtěl podporu kardinála Duky, ten ho odmítl

Rozek tvrdí, že jeho cílem rozhodně není škodit církvi, ale věnovat se tématům, která jsou stěžejní i pro papeže Františka.

„Projekt jsme opakovaně chtěli už na začátku ledna představit kardinálu Dukovi. Bohužel nám nikdy nebyl dán prostor ani na desetiminutovou schůzku, o kterou jsme žádali. Den po zveřejnění webu mně bylo ze strany církve řečeno, že jsem přišel o dobrou pověst, protože jsem pod webem podepsaný. Přitom nechci nic jiného než pomoci obětem. Směrnice církve nepomohou, ničeho se nedovoláte,“ vysvětlil Rozek, proč nehodlá ustoupit.

Říká, že už se mu ozvaly dvě desítky lidí, kteří mají s církví špatné zkušenosti. Jde například o oběti sexuálního zneužívání, které nenašly zastání, ale také o věřící, kteří mají s církví rozpory kvůli majetku.

„Odmítám tvrzení, že má aktivita je v rozporu s funkcí soudce. I sám papež vyzývá k tomu, aby církev aktivně řešila zmíněné případy, což se v Česku neděje, a je proto potřeba s tím něco dělat,“ poznamenal ještě Rozek.

Na jeho novou činnost už negativně reagovala i Česká biskupská konference (ČBK) v čele právě s kardinálem Dominikem Dukou.

„Jedná se o soukromou iniciativu pana Rozka a v žádném případě nedoporučujeme vyhledávat pomoc prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách,“ konstatoval generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl.

Římskokatolická církev má pro případy sexuálního zneužívání směrnici, podle níž má oběť kontaktovat generálního vikáře, který zastupuje biskupa. Ten potom sestaví diecézní kolegium o třech až pěti členech, které případ prošetří.

Rozek bojoval i proti kontroverzní inscenaci

Rozek s Dukou si přitom dříve notovali například v případě divadelní hry Naše násilí a vaše násilí režiséra Olivera Frljiče, kterou loni v květnu uvedl festival Divadelní svět Brno v Huse na provázku. V jedné ze symbolických scén herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku.

Na hru upozornilo hlavně hnutí Slušní lidé, jehož členové vtrhli na jeviště a představení přerušili. Rozek svůj názor projevil umírněněji – uspořádal demonstraci před divadlem. Duka následně podal žalobu na Centrum experimentálního divadla a Národní divadlo Brno.

Žádá od nich omluvu. „Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání, a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv,“ vysvětloval tenkrát Duka. Městský soud v Brně se žalobou začne zabývat 18. března.

V otázkách sexuálního zneužívání ze strany duchovních kardinál příliš aktivně nevystupuje. Například rozhovor pro iDNES.cz na toto téma nedávno odmítl. Otevřeně o těchto problémech naopak hovoří papež František, který na začátku února připustil i to, že dochází k sexuálnímu zneužívání jeptišek kněžími.

Masivní sexuální zneužívání dětí kněžími připustilo kromě Vatikánu také Německo a Polsko. Česká katolická církev si evidenci takových případů nevede. „Není v naší kompetenci řešit konkrétní případy. Ale ano, případy zneužívání nebo podezření se vyskytly i u nás a mluví se o nich,“ uvedl tenkrát Přibyl z ČBK.

Loňské protesty v Brně proti divadelní hře Naše násilí a vaše násilí: