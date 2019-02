Vatikán má tajné pokyny pro kněží, kterým se i přes celibát narodily děti

Každý duchovní, který zplodí dítě by měl podle utajovaného dokumentu opustit kněžství, převzít rodičovskou zodpovědnost a věnovat se výlučně svému potomkovi. Pro deník The New York Times to uvedl vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti, podle kterého slouží text výhradně interním účelům a katolická církev rozhodně neplánuje jeho zveřejnění.

Existence tajných předpisů se dostala na světlo právě ve chvíli, kdy se Vatikán připravuje na mimořádný summit věnovaný otázce zneužívání v řadách katolické církve, který odstartuje ve čtvrtek.

Do Říma se kromě biskupů začaly sjíždět také oběti sexuálního násilí ze strany katolických kněží, které chtějí na problematiku upozornit prostřednictvím protestů a veřejných vystoupení.

Přesná čísla dětí narozených katolickým kněžím zatím nejsou známa. Organizace Coping International, která potomky duchovních sdružuje, však v současnosti eviduje padesát tisíc členů ve 175 zemích světa.

Podle jejího irského zakladatele Vinceta Doylea, který je sám synem kněze, vzešly tyto děti nejen z dlouhodobých vztahů či milostných románků mezi duchovními a jeptiškami, ale také ze znásilnění či právě sexuálního zneužívání. „Vatikán nemůže toto téma ignorovat, je to další skandál. Jejich děti jsou úplně všude,“ popisuje Doyle.

Sám se pravdu o svém biologickém otci dozvěděl v osmadvaceti letech. „Církev nás pojmenovala jako děti vysvěcených. Šokovalo mě, že na to mají speciální termín,“ dodává Doyle, kterému církev umožnila do tajného dokumentu nahlédnout.

Komise, kterou papež František pověřil vyšetřováním sexuálního zneužívání v řadách církve má nyní podle listu The Guardian za úkol zjistit, jak by se měl Vatikán vypořádat také s otázkou dětí kněží. Na problematiku otcovství duchovních už zareagovali biskupové v Irsku, kteří pro takové případy vydali vlastní pokyny.

„Blaho dítěte je na prvním místě. Kněz by měl podobně jako každý nový otec čelit zodpovědnosti, a to právní, morální i finanční. Žádný kněz by se neměl vyhýbat svým povinnostem,“ uvedli duchovní. Irská církev však výslovně nevyžaduje, aby se takový lidé svého místa vzdali.

Děti kněží požadují testy DNA, chtějí uznání církve

Také Doyle nevěří, že je propuštění z kněžství v nejlepším zájmu dítěte. „Nevěřím, že je nezaměstnanost odpovědí na otcovství,“ myslí si Doyle.

Někteří potomci kněží by si však přáli, aby se jejich otcové museli kněžství vzdát. Reverend Pietro Tosi znásilnil matku Erika Zattoniho, když jí bylo čtrnáct let a jemu čtyřiapadesát. Ačkoli její rodina trvala na tom, aby se Tosi ke svému synovi přiznal, nikdy to neudělal. Otcovství potvrdil až soud, který v roce 2010 nařídil testy DNA.

„Sice jsem dostal spravedlnost, ale až s pomocí soudu,“ líčí nyní sedmatřicetiletý Zattoni. Jeho biologický otec Tosi zemřel před čtyřmi lety, i jako usvědčený pedofil byl stále členem církve. Podle listu The New York Times se potomci kněží testů DNA domáhají stále častěji, aby na nepravost poukázali.

„Zrušte celibát, když ho nedodržujete,“ vyzývají kritici

Kritici poukazují na to, že by měla římskokatolická církev upustit od vyžadování celoživotního slibu celibátu. Podle nich může být právě celibát jedním z faktorů v případech sexuálního zneužívání. Mnoho zájemců navíc toto pravidlo odrazuje od vstupu do kněžského stavu a církev se dlouhodobě potýká s nedostatkem duchovních.

Ačkoli pravoslavná církev má dlouhou tradici ženatých kněží, katolíci dělají výjimky pouze za mimořádných okolností. Takovými případy jsou například ženatí anglikánští kněží, kteří se rozhodnou konvertovat ke katolicismu.

Také papež minulý měsíc popřel jakoukoliv možnost, že by Vatikán přistoupil na změnu této stovky let staré tradice. „Myslím si, že celibát je pro církev darem. Rozhodně nesouhlasím s volitelným celibátem,“ uvedl papež, podle kterého církev zvažuje výjimky na velmi odlehlých místech, kde je vážný nedostatek kněží.