Čtyři z pěti kněží ve Vatikánu jsou gayové, šokuje nová kniha

Osmdesát procent kněží pracujících ve Vatikánu jsou podle nové knihy Ve skříni Vatikánu homosexuálové, ačkoli ne nutně sexuálně aktivní. Autorem téměř šesti set stránkového díla je francouzský novinář Frédéric Martel, který výzkumem vatikánských poměrů strávil čtyři roky. Ve své publikaci se podle svých slov zaměřil především na popis korupce a pokrytectví v srdci církve.

Kniha se objeví na pultech knihkupectví ve středu, což je shodou okolností zahajovací den vatikánské konference na téma sexuálního zneužívání, na kterou se sjedou biskupové z celého světa.

Martel je bývalý poradce francouzské vlády a v rámci přípravy své knihy uskutečnil celkem 1 500 rozhovorů s lidmi, kteří byli po mnoho let součástí spletitých vatikánských struktur. Mezi jinými rozmlouval například s 41 kardinály, 52 biskupy a monsignory, 45 papežskými vyslanci a diplomaty, 11 členy švýcarské gardy nebo více než dvěma sty kněžími.

Mnozí z těchto lidí se Martelovi podle britského listu The Guardian svěřilo s nevysloveným vatikánským pravidlem, podle kterého platí, že čím více je duchovní navenek homofobní, tím pravděpodobnější je jeho vlastní homosexualita.

'A Vatican rule of thumb is that the more a prelate criticises homosexuality, the more likely it is he himself is gay.' (£) https://t.co/9UAuK4DFKS