Akt moci. Kněží beztrestně znásilňovali jeptišky, uznal Vatikán v časopise

19:06 , aktualizováno 19:06

Katolická církev dlouhá léta věděla, že kněží znásilňují jeptišky, a nedělala nic pro to, aby to zastavila. Ženská příloha vatikánských novin L’Osservatore Romano v pátek veřejně odsoudila další z církevních tajemství. Podle agentury AP je to ale znak toho, že se Vatikán k problému chce stavět čelem.