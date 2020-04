Útočiště pro bezdomovce ano, ale ne u nás, bouří se lidé v centru Brna

Město se rozhodlo, že bezdomovce do Vlhké ulice stáhne z pouličních laviček, aby chránilo je i ostatní obyvatele před nekontrolovaným šířením nemoci covid-19. Další centra se otevřou ještě v Židenických kasárnách a v lokalitě Na Střeláku.

Jenže proti umístění toho ve Vlhké se začali hlasitě ozývat místní, kteří bezdomovce pod svými okny vídat nechtějí.

A jejich nátlak v posledních dnech sílí. „S lidmi v okolí se snažíme mluvit, řešit se to musí. Někteří mi velmi nevybíravým způsobem nadávají, vyhrožují a jsou vulgární. Jenže město nemá tolik volných pozemků, není moc z čeho vybírat,“ vysvětluje náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS), který se ve čtvrtek s místními hodlal setkat v 10 hodin přímo na ulici.

Městu podle něj vyhrožují i žalobou. „Máme na stole návrh na předběžné opatření. Soudní rozhodnutí by fungování centra mohlo stopnout a my bychom přišli o jedno z míst, které lidem z ulice v této době může zajistit zázemí,“ obává se Kerndl.

Otevření centra přitom plánují sociální pracovníci ze společnosti Podané ruce, kteří mají projekt na starosti, už na příští týden.

„Snažíme se na situaci reagovat co nejpružněji. Otevřeme brzy po Velikonocích, snad už v úterý nebo ve středu. Dolaďujeme poslední detaily, aktuálně jsme dostali potřebná povolení od krajské hygienické stanice. Snad seženeme i dostatek dobrovolníků, kteří nám s vedením centra pomohou,“ říká hlavní koordinátor Petr Blažek.

Nákaza mezi bezdomovci by byla katastrofa

Centrum lidem bez domova nabídne prostor pro trávení času, dostanou k dispozici jídlo, hygienické zázemí, základní ošetření a možnost poradit se o zdravotním stavu. Otevřené bude nejspíš od 8 do 20 hodin. Blažek domlouvá také dobrovolníky, kteří se bezdomovcům postarají o jejich psy nebo pro ně vymyslí program.

„Na noc by se lidé mohli organizovaně přesunout do nocleháren, ráno by zase přišli k nám. Víme, že to není systematické řešení, ale spíš humanitární pomoc. V aktuální situaci je to však to nejschůdnější řešení, pokud nechceme, aby se mezi lidmi z ulice roznesla nákaza,“ oznamuje Blažek.

Město si od denních center slibuje větší kontrolu nad skupinou, která je ohledně nákazy koronavirem riziková.

„Ulici Vlhkou jsme vybrali, protože je to místo, kde se už teď lidé bez domova shlukují. Proto tu přirozeně pouze přejdou do centra, kde na ně sociální terénní pracovníci budou moci dohlédnout, změří jim teplotu. Kdyby se nákaza rozšířila i mezi ně, byla by to katastrofa,“ upozorňuje Kerndl. Místo budou častěji kontrolovat strážníci.

„Problémových lidí už je tu dost“

S pomocí pro bezdomovce souhlasí i ti, kteří v okolí Vlhké bydlí. Někteří se však hlasitě ozývají proti otevření centra právě pod jejich okny.

„Je nutné bezdomovcům pomoci, určitě souhlasím s tím, že jsou rizikovou skupinou. Ale ať pro ně radní vyčlení prostory někde na okraji, ne v centru města. A už vůbec ne v naší lokalitě, která by mohla být lukrativní, nebýt nepořádku v ulicích, za který převážně tito lidé mohou. Nejde jen o to, že se tam pohybují, ale často konzumují také alkohol či drogy a dochází mezi nimi k potyčkám,“ ohrazuje se například Aleš Rubina.

Spolu s dalšími 340 lidmi podepsal petici proti otevření centra. „Po letech se ulice Vlhká, v níž bydlím, dává dohromady, investuje se do rekonstrukcí domů, a tudíž není žádoucí výstavba takového projektu. Problémových občanů se tu potuluje už dost,“ dodala další signatářka Petra Polívková s odkazem na hloučky lidí postávajících na ulici.

Vedení Brna má v záloze ještě jednu variantu. „Pracujeme ještě na lokalitě poblíž velodromu, kde město nabylo pozemky u řeky. Je tam větší klid a méně rezidentů. Jenže tam to může trvat ještě několik měsíců a my teď musíme pracovat s tím, co je připravené,“ trvá Kerndl na centru ve Vlhké ulici.

Pokud se fungování zařízení osvědčí, mohlo by podle něj ve Vlhké zůstat a nabízet denní azyl pro lidi bez domova i po opadnutí koronavirové krize.