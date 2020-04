V Brně otevřeli centra pro bezdomovce, aby je ochránili před koronavirem

Denní centrum ve Vlhké ulici nedaleko hlavního nádraží je otevřené od osmi hodin ráno do osmi večer. Další útočiště se nachází v bývalém areálu na Střeláku u Anthroposu v Pisárkách, kde vzniklo malé stanové městečko se zázemím, které funguje nonstop.

„Uvědomujeme si, že epidemie je pro lidi bez přístřeší obrovskou hrozbou, protože nemají elementární hygienické, sociální a zdravotnické zázemí. Nákaza by se tak mohla šířit mezi nimi i dalšími obyvateli města. Proto jsme nyní otevřeli dvě centra, z nichž každé má kapacitu kolem čtyřiceti míst,“ oznámila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Denní centrum ve Vlhké si vzala na starost organizace Podané ruce, nonstop centrum u Anthroposu zase Diecézní charita Brno.

Areál ve Vlhké na první pohled připomíná ležení při cvičení civilní obrany. Vpravo jsou dva velké zelené stany s lavicemi a stoly, vlevo čtyři bílé buňky se zázemím.

„Máme tu místnost na odkládání věcí, improvizovanou kuchyňku na distribuci jídla. Další část je určená pro klienty. Mají tu sprchy s toaletami. Zatím se budou střídat po hodině, aby se dal prostor po každém vydezinfikovat,“ popisuje koordinátorka dobrovolníků Kristýna Kyánková.

Každému příchozímu dobrovolníci vybavení respirátory, nanorouškami, štíty a latexovými rukavicemi změří teplotu. Pak teprve může návštěvník vstoupit do kontaktní místnosti, kde se dozví, co má za možnosti, kam může jít, kdy dostane jídlo a kdy půjde do sprchy.

„Venku pak mohou trávit čas a dostanou jídlo. Plánujeme pro ně i nějaké činnosti, aby tu neseděli jen tak. A třikrát týdně jim budou medici poskytovat ošetření,“ popisuje Kyánková.

Podle šéfa Podaných rukou Jindřicha Vobořila je důležité i to, že se lidé, kteří běžně vypadávají ze sociální sítě a zdravotnického systému, dostanou pod kontrolu a může se s nimi dál pracovat. „Nechceme, aby tu jen seděli. Chceme jim pomoci v řešení problémů do budoucna,“ poznamenal Vobořil.

Proto budou obě centra spolupracovat s odborem sociální péče magistrátu, kurátory i terénními pracovníky. Do provozu se zapojili i studenti sociálních oborů Masarykovy univerzity, medici pomohou při ošetřování bezdomovců a také při testování. Tím by postupně měli projít lidé ze sociálních služeb i klienti.

Centrum ve Vlhké by mělo fungovat dlouhodobě

Jako v kempu to vypadá v druhém z nově otevřených center – na hřišti u Anthroposu. Tam na bezdomovce kromě zázemí, hygieny, jídla a dalších velkých stanů čekají i malá polystyrénová „iglů“. Areál s kapacitou 40 míst má na starosti Diecézní charita Brno.

„Zatím počítáme, že centrum bude fungovat do poloviny července. Pokud by se nekonal festival TrutnOff, je možné dobu prodloužit,“ upřesnil ředitel charity Oldřich Haičman.

Další lokalitou, kam by se mohli lidé bez přístřeší uchýlit, budou kasárna Židenice. Karanténu a místo pro případně nakažené vyčlenilo město v ubytovně v Železniční ulici, zatím se ale u žádného z brněnských bezdomovců nákaza neobjevila.

Zatímco Střelák nebo Židenice mají být jen zařízeními dočasnými, o možnosti, že by denní centrum ve Vlhké mohlo fungovat i do budoucna, uvažuje město už delší dobu. Bylo by tam tak dovoleno pobývat i lidem, kteří mají problémy s alkoholem.

Proti centru se ale postavili místní obyvatelé. „Jsme s nimi v kontaktu a vysvětlujeme jim, že chod centra bude pod kontrolou provozovatelů i městské policie. A že naopak může situaci v lokalitě, kde se bezdomovci tradičně zdržují, pomoci,“ říká náměstek brněnské primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS).