Malí autobusoví dopravci prohrávají s velkými hráči, hodnotí se nejen cena

Autobusový dopravce ČAD Blansko zaměstnával zhruba 280 pracovníků, jenže pak prohrál v krajském tendru a musí velkou část z nich propustit. Linky na Blanensku, Boskovicku a části Vyškovska dostaly nyní na starost nové společnosti v čele s mnohem větším konkurentem, jímž je ČSAD Ústí nad Orlicí spadající do koncernu ICOM.

Všichni šoféři ale nadobro o práci za volantem nepřijdou, ICOM a další firmy si je jednoduše přeberou. Šest desítek z nich postupně přešlo k těm, kteří začínají jezdit už teď od května, dalších šedesát by mělo přejít na podzim.

„Dlouhodobě máme zájem rozšiřovat oblasti našeho působení. Účastníme se výběrových řízení vypisovaných jednotlivými kraji nejen tam, kde v rámci našich aktuálních zakázek veřejné dopravy jezdíme,“ uvedl generální ředitel ICOM Transport Zdeněk Kratochvíl.



Obsazení spojů na severu Jihomoravského kraje pro jeho firmu znamená investici více než čtvrt miliardy do nákupu nových vozů.

Naopak blanenské ČAD se své ojeté autobusy pokusí prodat. „Hlavní podnikatelskou činností teď pro nás bude kamionová doprava a další doprovodné činnosti, jako například provoz blanenského nádraží,“ sdělil ředitel ČAD Blansko Jiří Šebela.

Blanenský autobusový dopravce není jediným z regionálních a tradičních, který takto v tendru přišel o dosavadní linky. Podobně je na tom i Vydosbus, jenž vedle Vyškovska dosud jezdil také na Hodonínsku.



„Neuspěli jsme, řidiči ale mají zajištěnou práci u nově nastupujících dopravců,“ sdělil jen stručně předseda představenstva této společnosti Peter Baďura.

V regionu firmě zbývá ještě část spojů v okrese Vyškov, kde se teprve rozbíhá výběrové řízení. Zda v tomto případě uspěje, se ještě uvidí. I sem chce ale proniknout ICOM.

Naopak třeba další místní společnost, ČSAD Tišnov, může být spokojená, protože uhájila linky, kde dnes jezdí.

Při výběru nerozhodovala jen cena

Krajského radního pro dopravu Jiřího Crhu (ODS) mrzí, že se regionálním dopravcům nedaří a nahrazují je velké firmy jako ICOM. „Velcí hráči napříč republikou se sem vypravili,“ naznačil radní nepřímo i výsledky výběrového řízení u dalších linek, kde zatím nejsou uzavřené smlouvy.

Podle něj je to mimo jiné způsobené tím, že podmínky tendru, který vypisovalo ještě předchozí vedení Jihomoravského kraje, byly pro místní podniky nastavené nevýhodně a naopak nahrály těm větším.



„Třeba ČAD Blansko mělo v tendru nejlepší cenu, ale ta dělala jen 80 procent v rámci celkového hodnocení. Společnost pohořela v dalších bodovaných kritériích,“ přiblížil Crha, který zastává také funkci starosty Blanska.

Podle ředitele blanenského ČAD nedostala jeho společnost body například za to, že nenabídla v tendru veškeré autobusy nízkopodlažní nebo zcela nové, zatímco jiní uchazeči ano.



„Místní navíc měli výhodu, protože mají stanoviště a zázemí a díky tomu mohli nabídnout nižší cenu. Bohužel jsme ale tendr zdědili po minulém vedení a nemohli jsme ho bezdůvodně zrušit,“ doplnil Crha. Jinými slovy věří, že se dalo ušetřit, kdyby se rozhodovalo jen podle ceny.

Bývalý krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD) ale podmínky tendru hájí. Právě regionální dopravci podle něj požadovali, aby se nesoutěžilo jen na cenu, ale hodnotila se i jiná kritéria.

„Tam je jediný problém, že když třeba někdo napsal, že bude garážovat všechny autobusy, což není jednoduché, tak za to sice dostal body, ale my v tu chvíli nejsme schopni ověřit, že to tak skutečně bude,“ poznamenal Hanák s tím, že k takovým podmínkám se dopravce zaváže ve smlouvě, a pokud je nebude dodržovat, může od hejtmanství dostat pokutu.

Kvůli průtahům se kraji doprava prodraží

Tendr se však vleče a kraj nestíhá uzavřít všechny smlouvy včas. Přitom mělo být vše dávno hotové. Podle původních plánů už od května na všech soutěžených linkách, což je většina v kraji, měli jezdit noví dopravci. Právě s koncem dubna totiž vyprší výpovědní lhůta, která dopravcům běžela od podzimu 2018.

Tehdy se Jihomoravský kraj výpovědí rozhodl vyřešit problém, že smlouvy před lety špatně sepsal a nemohl podle nich snadno navýšit mzdy řidičů na úroveň, jak požadovala vláda. Na jaře před čtyřmi roky kvůli tomu byla v regionu dokonce i stávka.

Nové vedení kraje proto kvůli průtahům muselo přistoupit k provizornímu řešení formou přechodných smluv, jež překlenou období, než nastoupí noví dopravci. Dopravu v kraji totiž hejtmanství musí zajistit. Provizorium je ale dražší řešení, protože jde o licitování o ceně mimo soutěž s jednotlivými společnostmi.

Krajská rada sice už minulý týden dokončila výběr všech vítězných dopravců, teď ale běží lhůta na odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, po níž teprve mohou být uzavřeny smlouvy s platností do roku 2030.

„Pokud navíc nebudou dopravci připraveni hned nastoupit, mohou začít jezdit až za devět měsíců,“ dodal Crha k tomu, jak dlouho může ještě trvat provizorní a dražší zajištění autobusové dopravy.