Kvůli modrým zónám začne z Brna jezdit více nočních vlakových spojů

„Řekl bych, že je tady určitá souvislost se zaváděním modrých zón v Brně, protože se někteří cestující začínají ozývat, že potřebují večerní spojení veřejnou dopravou do svého domova,“ uvedl Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji.

Z Brna na sever do Skalice nad Svitavou na Blanensku proto pojede vlak také v půl desáté večer, o víkendu pak půlnoční spoj na stejné trase zamíří až do Letovic. Ze stejného městečka začnou nově v pátek a sobotu vyrážet ve směru do Brna vlaky ve 22 hodin, v pátek navíc také o hodinu později.

„Jde o přeskládání vlaků na úkor brzkých ranních spojů v neděli, kdy pojedou nově po šedesáti minutách,“ doplnil Horský s tím, že jinak však obecně počet cestujících v nových krajských růžovo-bílých soupravách stoupá. V průměru jde o čtrnáct procent, kolem Hustopečí a Židlochovic jich přibyla dokonce čtvrtina.

Právě obyvatelé Hustopečí a okolí získají rovněž lepší noční spojení. K půlnočnímu vlaku z Brna do Hodonína nově přibývá přípoj v Šakvicích právě do Hustopečí. Novinkou je také sobotní vlak ze Znojma do Hrušovan nad Jevišovkou vyjíždějící po 23. hodině.

S opětovným vedením nočního spoje do Berlína přes Brno už nemá smysl, aby jej suplovaly dosavadní rychlíky po 23. hodině. Nově ale pojede v pátky a soboty večer osobní vlak z Břeclavi do Brna, k němuž budou přípoje od Kobylí, Hustopečí i Mikulova. Na trati ho čeká řada zastávek, takže trasu pojede téměř hodinu.

Brněnské MHD se změny dotknou jen lehce

Na novinky se mohou i cestující ve směru do Starého Města u Uherského Hradiště. Mezi Brnem a zmíněným městem začnou jezdit přímé rychlíky, které dosud končí ve směru z Brna v Hodoníně. Stejně tak nebude stávající ranní vlak vyjíždějící po páté hodině z Hodonína končit v Břeclavi, ale jeho trasa se prodlouží až do Brna.

Přímo v brněnské MHD cestující od neděle víceméně žádné změny nečekají. Jen u některých linek, například 47 a 49, dojde k prodloužení jízdní doby. V současnosti mají totiž tyto spoje často zpoždění a nedodržují jízdní řád.

Obyvatelé Obřan se zatím nedočkají obnovy tramvajové spojení linkou číslo čtyři. Výluka sice měla teď v prosinci původně skončit, nakonec se ale prodlouží až do jara. Spojí se totiž dvě omezení v jedno, aby už nemusela další výluka nastat příští rok v létě. Do jara tak bude hotové přemostění u Tomkova náměstí, kvůli němuž nyní tramvaje do Obřan nemohou jet.

Novinkou bude až od jara rozšíření provozu takzvaných parciálních trolejbusů, neboli těch které díky bateriím dokážou jet i bez trolejového vedení. Takto bude možné mít přímou linku z Králova Pole do Soběšic, která vznikne prodloužením nynější linky 43. Stávající linka 30 pak z tohoto důvodu skončí.