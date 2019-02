Zajištění autobusové dopravy v kraji je nejisté, řidiči chtějí přidat

Potřebujeme od vás více peněz na mzdy pro řidiče, jinak už nebudeme moci jezdit. Takový vzkaz vyslal už před koncem minulého roku břeclavský dopravce Bors Jihomoravskému kraji.

Společnost zajišťuje velkou část regionální dopravy na jihu Moravy, bez jejích autobusů by se řada lidí nedostala do práce nebo do škol. Vedení kraje tak nezbylo nic jiného než na požadavek přistoupit.

„Nová dohoda už vše kryje a je to situace, která všem stranám vyhovuje,“ uvedl ředitel společnosti František Zugar.

Jenže dohoda platí jen provizorně od začátku roku do konce března. Na další měsíce dosud žádná neexistuje. „Jednání stále probíhají, a to nejen s Borsem, ale i dalšími dopravci, licitujeme o cenách na každou linku,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

I tato domluva ale bude jen na přechodnou dobu. „Jde o mimořádnou a nečekanou situaci, proto je možné jednací řízení bez uveřejnění,“ vysvětlil náměstek s tím, že bude následovat veřejná soutěž.

Většina dopravců jezdí za ztrátové ceny, říká šéf odborů

Bors má o linky i nadále zájem, podle ředitele však potřebuje především peníze pro řidiče, aby vůbec plnil minimum, které jim může ze zákona vyplácet. „Dnes vyplácíme mzdu řidičům v základu 120 korun na hodinu, minimální limit je 118 korun. Do konce minulého roku to bylo 105 korun,“ přiblížil Zugar.

Mzdy řidičů kromě vládního nařízení z minulosti žene nahoru i zvyšování minimální mzdy, což krajským politikům přidělává další starosti. Kraj totiž uzavřel s dopravci desetileté smlouvy, které však nejsou dostatečně pružné, aby mohlo vedení kraje jednoduše dopravcům přidat.

Podle Hanáka jim vyplatí maximum, co na základě jednotlivých smluv můžou nad rámec dohodnuté ceny. Podle šéfa odborů v dopravě Libora Weinsteina to ovšem situaci stejně nepomůže. „Většina zaměstnavatelů je ve velkých finančních problémech, musí jezdit za ztrátové ceny,“ prohlásil s tím, že složitě se táhnou i kolektivní vyjednávání v jednotlivých společnostech.

Weinstein ani krajský náměstek tak nevyloučili, že cestu jako Bors zvolí i další společnosti. „Nevěřím, že dopravci nebudou chodit na kraj a nebudou na nás tlačit, abychom jim dali další peníze,“ míní Hanák.

Neutěšenou situaci se tak Jihomoravský kraj snaží řešit výpověďmi jednotlivých smluv, aby následně mohly vzniknout nové. Nejdříve k tomu vyzýval přímo dopravce, jenže ti na tento apel příliš neslyšeli, a tak loni na podzim přímo kraj přistoupil k tomu, že dohody pro zhruba dvě třetiny regionální autobusové dopravy vypověděl.

Možné nové zájemce odradil cenový strop

Tam, kde sami dopravci dali výpovědi, už kraj znovu soutěžil nové společnosti, jenže ne všude úspěšně. Do čtyř oblastí ze třinácti se mu nikdo nepřihlásil. Nejspíš i proto, že kraj zastropoval cenu za jeden kilometr na 36 korunách a za ni nikdo nechtěl jezdit.

„Cena musí začínat minimálně na 36 korunách, ne že to bude strop,“ podotkl šéf odborářů Weinstein. Bors podle Zugara jezdí v průměru za 35 korun na kilometr. „To je ovšem i tak značně pod průměrem republiky,“ doplnil.

Kraj tak znovu vypíše tendr na nevysoutěžené oblasti, které se nachází na Brněnsku. Tentokrát už bez horního limitu. Tlačí ho čas, protože linky potřebuje obsadit co nejdříve. Noví dopravci by měli vyjet na trasy už letos v červnu.

V druhé polovině roku chce pak kraj vypsat výběrové řízení na oblasti, které sám vypověděl. Zda i tentokrát určí nějaký cenový strop, zatím neví. „Současná soutěž je tak trochu sondou, jak to dnes s cenami na trhu vypadá. Uvidíme, jestli překročí 40 korun, nebo ne,“ řekl Hanák.

Kraj doufá, že pomůže stát

Nové smlouvy už podle něj také budou pružnější a bude možné lépe reagovat na navyšování mezd.

Než ale vše vysoutěží a uběhne výpovědní lhůta, je to dlouhá doba více než dvou let, kdy se může dít ve veřejné dopravě cokoliv.

Náměstek proto doufá, že pomůže stát. Peníze, které stát poslední roky pravidelně posílá do krajů na opravy silnic, by na jihu Moravy nešly na ně, ale účelovou dotací právě na mzdy řidičů, jak už Hanák vyjednal na ministerstvu dopravy.

„Pro nás by to znamenalo, že z částky zhruba 300 milionů na opravy bychom pro řidiče ukrojili nějakých 60 až 70 milionů,“ počítá náměstek.

Stále však není jasné, zda a kdy vláda schválí peníze krajům. Podle Hanáka nezbývá nic jiného než čekat. „Kdyby se peníze nepodařilo získat, nevím, co se stane. Zda budou řidiči stávkovat, nebo se bude dít něco jiného,“ dodal náměstek. Se stávkou kvůli mzdám řidičů už má kraj přitom zkušenosti z jara 2017.