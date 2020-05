Brno na některých náměstích zrušilo zákaz popíjet alkohol, kvůli koronaviru

„Cílem rozvolnění vyhlášky je zajistit trochu jiné léto v brněnském centru. S ohledem na pandemii máme zájem na tom, aby lidé trávili co nejméně času ve vnitřních prostorách restaurací a mohli popíjet i venku na náměstích mimo zahrádky a v parcích,“ poznamenala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Z dosavadního zákazu tak oficiálně vypadlo například Jakubské náměstí, kde Brňané a turisté popíjejí už tradičně a lidé v okolí kritizovali, že se tam zákaz nedodržuje. Popíjet bude možné mimo zahrádky i na Zelném trhu, na Dominikánském náměstí, k dispozici bude i Tyršův sad a část Františkánské ulice, známé pod názvem Římské náměstí.

Zákaz naopak i nadále platí pro hlavní brněnské náměstí Svobody, kde s oblibou posedávají bezdomovci. Totéž platí i pro nedaleké Moravské náměstí nebo třeba prostor před Janáčovým divadlem. Nadále není dovoleno popíjet ani u dětských hřišť a pískovišť.

S návrhem na rozvolnění vyhlášky přišli brněnští koaliční Piráti. „Jít si v létě sednout do parku na čerstvý vzduch s přáteli a plechovkou dobře vychlazeného piva je v civilizovaném světě naprosto normální a přirozené. Brno má však už od roku 2010 vyhlášku, která to nesmyslně zakazuje,“ říká jejich šéf a náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný. Podle něj je protialkoholní vyhláška zastaralá.

„V uplynulých čtyřech letech jsem několikrát navrhoval zrušení či rozvolnění protialkoholní vyhlášky, ale ostatní politické strany v zastupitelstvu se vyhlášky držely zuby nehty a její nesmyslnost začaly vnímat až s příchodem koronaviru,“ tvrdí Koláčný.

Jednat se bude také o dalších částech Brna

Primátorka přiznala, že si uvědomuje rizika, která jsou s popíjením spojená, například nepořádek nebo hluk.

„Věc jsem řešila s ředitelem městské policie, který zejména v parcích nepovažuje novinku za nějakou zásadní změnu. Jde jen o to, aby si lidé po sobě uklízeli to, co na místo přinesou,“ poznamenala Vaňková s tím, že na pořádek dohlédnou právě strážníci, kteří mají po ruce i jiné vyhlášky týkající se veřejného pořádku.

Zatím platí rozvolnění jen pro Brno-střed, které se k němu přihlásilo. Na červnovém zastupitelstvu by se mohly přidat i další městské části.

„Připravujeme také nové znění vyhlášky, kdy bychom chtěli zrušit seznam vymezení konkrétních kulturních akcí, kde je možné podávat alkohol. Nově by to mělo být tak, že pokud je na území města Brna pořádaná nějaká kulturní akce s občerstvením, bude možné podávat i alkohol,“ upřesnila Vaňková.

O dalším rozvolnění pravidel, stejně jako tomu bude na Brně-středu, si ale rozhodnou městské části samy. Pravidla by pak začala platit od začátku července.