V Brně plánují opět omezit popíjení alkoholu v parcích, nově do 22. hodiny

Před měsícem brněnští zastupitelé rozvolnili protialkoholní vyhlášku a umožnili popíjení na náměstích v centru města a také v některých parcích. Dosud bylo totiž na veřejnosti zakázáno pití alkoholu. Výjimky byly jen při kulturních akcích.

„Cílem rozvolnění je zajistit trochu jiné léto v brněnském centru. S ohledem na pandemii máme zájem na tom, aby lidé trávili co nejméně času ve vnitřních prostorách restaurací a mohli popíjet i venku na náměstích mimo zahrádky a v parcích,“ poznamenala v polovině května brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).



Brno ale připravuje další vyhlášku, která květnové změny zpřísňuje. „Konzumaci alkoholu na nově povolených prostranstvích limitujeme časem. Na vybraných náměstích to bude možné do půlnoci, v parcích do 22 hodin,“ podotkla primátorka. Podle ní už časové omezení zvažovali při přípravě předchozí novely, ta ale vznikala narychlo, proto se tam nedostalo.



Pokud novou podobu pravidel schválí zastupitelé na svém červnovém zasedání, budou po 22. hodině na povolených místech platit pravidla jako před květnovou změnou a také jako jinde v Brně.

Mezi náměstími, kde je dnes povolená konzumace alkoholu, patří Dominikánské, Jakubské a Římské náměstí a také Zelný trh. U parků jsou to například Lužánky, Tyršův sad nebo Obilní trh.

Zákaz naopak i nadále platí pro hlavní brněnské náměstí Svobody, kde s oblibou posedávají bezdomovci. Totéž platí i pro nedaleké Moravské náměstí nebo třeba prostor před Janáčovým divadlem.

V platnosti nadále zůstává také zákaz u dětských hřišť, na zastávkách MHD, u škol, nemocnic nebo v okolí vstupu do kostelů, hřbitovů či nákupních středisek.



„Rozsáhlejší novela takzvané protialkoholní vyhlášky se připravovala už od poloviny roku 2019 ve spolupráci s městskými částmi. Šíře změn nakonec byla taková, že jsme se rozhodli namísto novely vydat vyhlášku novou,“ dodala primátorka Markéta Vaňková.