Kontroverzní muž, co Čechy dovedl k „hjondé“, tu oživuje Nissan a uvede Číňany

Na přelomu roku 2018 a 2019 skončili na svých postech hned tři ředitelé českého zastoupení velkých značek. Jan Laube ve Fordu, Pavel Šilha v Opelu a vy v Hyundai. Vaši dva kolegové už se do čela importérů nevrátili – vy jste návrat plánoval či na něm intenzivně pracoval?

Je mi celkem lhostejné, kdo se někam vrátil či nevrátil. Svůj příběh píši sám a neopisuji.

Jaká to byla změna náhle odejít z vedení Hyundaie, jedné z nejprodávanějších značek v Česku? Co se ve vašem pracovním životě změnilo?

Jsem rád, že se mi podařilo z „hjundaje“ udělat hrdý a vítězný „hjondé“, jednu z nejprodávanějších automobilových značek na českém trhu. Dnes už je to myslím zase jen „hjundaj“. Ze zásady se snažím naplno věnovat věcem a projektům, které mají smysl, a opouštět ty, které smysl ztratily.