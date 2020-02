Sbohem pařížský autosalone, budoucnost patří veteránům. I českým

Zatímco někdejší velké evropské autosalony hynou jeden za druhým jako mouchy, před pařížským výstavištěm v Port de Versailles se od rána den co den trvání akce tvořily mnohasetmetrové fronty na novinky let dávno minulých. Na 6 500 m² výstavní plochy byla k vidění velice pestrá směsice veteránů z celé planety. Pořadatelé oficiálně uvádí přes 1 000 vystavených vozidel od 620 vystavovatelů.



Na rozdíl od německých akcí, které našinec z logiky věci navštíví častěji, je ve Francii přehlídka aut mnohem vyváženější a pestřejší a dá se říct, že mezi vystavenými vozidly zde není hluchého místa jak co do exkluzivity, tak technického stavu.

Letos se v zemi galského kohouta odehraje ještě jedna velice výjimečná veteránská událost, a to vzpomínkový podnik Le Mans Classic. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního – koná se co dva roky, ale letos se zde chystá velký comeback s českou vlajkou: na start se u příležitosti sedmdesátého výročí posledního startu československého vozu v tradiční čtyřiadvacetihodinovce postaví vytrvalostní speciál Škoda 1101 Sport, který bude po okruhu La Sarthe vodit posádka Michal Velebný – Stanislav Kafka.

Jak uspěje, zatím nevíme, onen sedmdesátiletý závodní poklad si však mohli prohlédnout už návštěvníci Rétromobilu, kde byl hlavním tahákem expozice české značky, která byla připravena ve spolupráci se Škoda France.

Desítka vozů od Tatry

Podle Vítězslava Kodyma, který má v Mladé Boleslavi veterány na starosti, bude Sport k vidění i na dalších akcích. „Škoda letos slaví 125 let, takže vůz pro Le Mans i další legendy ze škodovácké historie se určitě ukáží v březnu na autosalonu v Ženevě a také na tradiční Technoclassice v Essenu.“

Ano, na stánku Škody byla mimo sedmdesát let starého závodního vozu (se kterým se svezeme, jen co se trochu vyčasí) obdivována i bílá šedesát let stará Octavia, která pro značku nejvíce symbolizuje sepětí dneška s tradicí. Nechyběl ani závodní Laurin a Klement BSC nebo studie auta budoucnosti – koncept Škoda Vision E.

Svou nesmazatelnou stopu v automobilové historii dala letos ve vším lesku na odiv Tatra. V galerii spojující dva výstavní pavilony zaparkovala hned desítka aut mapující historii výroby v Kopřivnici plus jeden vzduchem chlazený dvanáctiválec a jeden typický podvozek s centrální nosnou rourou. Většina exponátů přijela porůznu z Čech, nechyběly však ani Tatry ze Západu. Expozici originálně doplňovaly také fotografie Vladimíra Cettla s tatrováckou tématikou.

Na Rétromobilu se samozřejmě slavilo také několik kulatých výročí: namátkou Citroëny GS a SM padesát let, Fiat Panda 40 let, Lamborghini Diablo třicet let a mnohé další. K vidění bylo rovněž nevšední počet závodní nebo zemědělské techniky.