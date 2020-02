Potvrzeno: nová Octavia RS bude plug-in hybrid, představí se v březnu

„V rámci modelové řady je Octavia RS velice žádaná. Na hlavních a pro značku důležitých evropských trzích – v Německu, ve Velké Británii a ve Švýcarsku – nesl v posledních letech každý pátý prodaný vůz řady Octavia logo RS,“ říká Zbyněk Straškraba ze Škody Auto.



„Zkratka RS znamená Rally Sport a vedle úspěšných závodních speciálů, jako byla legendární Škoda 130 RS, od roku 2000 označuje také nejsportovnější verze modelů české automobilky. V úspěšné historii RS bude nyní, dvacet let po debutu první generace verze Octavia RS, pokračovat čtvrtá generace modelu, a to poprvé s plug-in-hybridním pohonem,“ potvrdil Hermann Prax, vedoucí komunikace produktu mladoboleslavské automobilky.

Celé označení modelu tak bude Škoda Octavia RS iV. Systémový výkon pohonu je 180 kW (245 k). Stejné soustrojí přeplňované čtyřválcové jedna-čtyřky dnes používá třeba plug-in hyridní Superb iV, má ovšem nižší výkon 160 kW (218 k). Avšak 245koňové provedení najdeme třeba v Seatu Tarraco FR. V obou případech nabídne spojení motoru 1,4 TSI a elektromotoru 400 kroutících newtonmetrů. Je třeba dodat, že maximální výkon soustavy lze využít jen tehdy, když je nabitá trakční baterie, ve chvíli, kdy si ji řidič vybije třeba elektrickou jízdou po městě, má pod plynovým pedálem jen 150 koní (110 kW). Plug-in hybridní technika znamená, že baterii živící elektromotor lze dobíjet ze zásuvky.

První oficiální skici potvrzují, že Octavia RS dorazí i ve čtvrté generaci jako liftback i kombík. Nejnovější RS bude mít černou masku chladiče i další ozdoby a přemodelovaný přední nárazník s velkými nasávacími otvory. Samozřejmostí jsou větší kola a spojler na víku kufru.

Škoda Octavia RS iV bude mít premiéru na autosalonu v Ženevě, který se koná od 3. do 15. března 2020. Naftového provedení RS se pravděpodobně octavia nedočká.



První RS byl závoďák

Historie zkratky „RS“ začala v roce 1974. Tehdy automobilka použila zkratku pro „Rally Sport“ poprvé jako modelové označení tehdejších soutěžních prototypů Škoda 180 RS a 200 RS. Škoda 130 RS se pak na Rallye Monte Carlo 1977 ve své třídě umístila na dvou prvních místech a získala také titul v Mistrovství Evropy cestovních vozů 1981. Jak se s původním RSem jezdí, učí slavný rallyový závodník John Haugland (čtěte zde).

Slavná zkratka RS se vrátila na scénu po dlouhých letech. V roce 2000 vstoupila Škoda do mistrovství světa v automobilových soutěžích s vozem Octavia WRC a zkratku RS současně poprvé použila pro sériový model. První byla před 20 lety Octavia RS s přeplňovaným motorem o objemu 1,8 litru s výkonem 132 kW (180 k). Nabízel se zprvu jako liftback, o rok později pak také ve verzi kombi, do roku 2005 bylo vyrobeno více než 17 600 vozů. Jak původní Octavia RS jezdí, čtěte zde.

Ve druhé generaci měla Octavia RS přeplňovaný benzinový motor o objemu 2,0 litru výkon už 147 kW (200 k), poprvé se pod kapotou objevil i motor vznětový: agregát 2,0 TDI měl výkon 125 kW (170 k), zákazník mohl i zde volit mezi karosářskými verzemi liftback nebo kombi. Celkem z linky sjelo více než 87 800 exemplářů, čímž Octavia RS už ve druhé generaci překročila hranici 100 000 vyrobených vozů. Jak jezdí, čtěte zde.

Ještě úspěšnější je od roku 2013 vyráběná Octavia RS třetí generace, která jako první měla červenou odrazku přes celou šířku zadního nárazníku, jež je od té doby pro modely verze RS charakteristická. Motor 2,0 TSI měl nejprve výkon 162 kW (220 k), motor 2,0 TDI měl výkon 135 kW (184 k) a byl poprvé k dispozici i s pohonem všech kol.

Výkon benzinového motoru později vzrostl na 169 kW (230 k), ve verzi Octavia RS 245 dokonce na 180 kW (245 k). Také třetí generace byla k dispozici v karosářské variantě liftback i kombi a těšila se velké oblibě mezi fanoušky. V Německu, Velké Británii a Švýcarsku tvoří verze RS více než 20 procent prodejů modelové řady Octavia. Celkově Škoda vyrobila 172 000 exemplářů třetí generace Octavie RS.

Fabii nahradil Kodiaq

V nabídce Škody se objevila ještě další RSa, nejprve odvozená od modelu Fabia a následně Kodiaq. Fabia RS se představila na ženevském autosalonu v roce 2001 a byla základním modelem současně představeného soutěžního speciálu Fabia WRC. Motor 1,9 TDI, který byl ve výkonové verzi 96 kW (130 k) montován výhradně do provedení RS, byl mezi „hot-hatchi“ unikátem. Turbodieselové sportovně laděné provedení Fabie dnes začíná být sběratelským unikátem (více čtěte zde).



V roce 2010 byla uvedena druhá generace Fabie ve variantě RS s benzinovým motorem o objemu 1,4 litru s výkonem 132 kW (180 k), kombinovaným přeplňováním turbodmychadlem a kompresorem a sedmistupňovou převodovkou DSG. Poprvé byla Fabia RS k dispozici i ve verzi kombi.

Na verzi RS v podání třetí generaci Fabie už nedošlo. Přiostřené provedení ovšem předloni dostalo největší SUV značky, model Kodiaq. „Kodiaq RS, představený v roce 2018, je prvním SUV v rodině RS,“ připomíná Zbyněk Straškraba, mluvčí značky. Pod kapotou má toto provedení motor 2,0 TDI o výkonu 176 kW (240 k). Jak Kodiaq RS jezdí, čtěte zde.

Milovníci značky často lamentují nad tím, že toto provedení dvoulitrového TDI nedostal také model Superb, který se tak nikdy provedení RS nedočkal.

Člověk obeznámený se situací v koncernu to pod podmínkou anonymity pro iDNES.cz vysvětlil: „Jednotlivé značky koncernu za motory v rámci Volkswagenu platí. Je to podobné jako nakupování dílů od externích dodavatelů. Tento motor byl v době, kdy se o Superbu RS uvažovalo, ve vnitrokoncernovém účtování velmi drahý. Superb by si navíc podle všech prognóz ve verzi RS nenašel dostatek zákazníků, aby byl projekt rentabilní.“ Kodiaq RS měl větší potenciál, což potvrzují i jeho prodeje. Navíc 180koňové TDI mezi tím pro automobilku o něco zlevnilo.