ANALÝZA: Nová Octavia naznačuje, že Superb nebude potřeba

Octavia jasně ukazuje, že Superb to má nahnuté. Už dnešní vlajková loď a odcházející třetí generace Octavie se zas tolik neliší, vždyť konstrukční základ mají stejný. Kabina je podobně široká, jen v podélném prostoru nohy zadních cestujících je velký rozdíl, ale upřímně, využili jste ho někdy beze zbytku?



Navíc má nově představená čtvrtá generace Octavia nejmodernější techniku, o které si Superb, i když je letos po faceliftu, může nechat jen zdát. Vlajková loď značky je dnes paradoxně jedním z nejstarších modelů Škody.

A tak to vypadá, že příprava na konec Superbu začala. Za nějaké tři čtyři roky by měla dorazit nová generace, prý se na něm v Česaně opravdu pracuje. Jenže je velká otázka, zda ho bude kde vyrábět. Na premiéře nové Octavie šéf Škody Bernhard Maier opět prohlásil před novináři, že Škoda bojuje s nedostatkem kapacit. A Superb je dnes první na ráně, projekt na sloučení vývoje a výroby koncernových dvojčat Superbu s VW Passat se zadrhl.

Navíc prodeje Superbu klesají, jako všem ostatním modelům této kategorie. Letošek uzavře s bilancí kolem 75 tisíc vyrobených kusů, před dvěma roky to bylo o víc než deset tisíc víc. To není v porovnání s loňskými 388 tisíci Octavie a víc než sto tisíci Karoqa nic moc.

Nová Škoda Octavia v číslech kombík délka 4 689 mm (22 mm navíc oproti předchůdkyni)

liftback 4 689 mm (+19 mm)

šířka 1 829 mm (+15 mm)

rozvor 2 686 mm

objem kufru 600 litrů liftback, 640 litrů u kombi (hybridy o 150 litrů méně)

benzinové motory: přeplňované TSI 1,0, 1,5 a 2,0 litru (81, 110 a 140 kW = 110, 150 a 190 k; 200, 250 a 320 Nm)

naftové motory: 2,0 TDI (85, 110 a 147 kW = 116, 150 a 200 k; 300 - 400 Nm)

zemní plyn (CNG): 1,5 TSI (96 kW = 130 k; 200 Nm)

plug-in hybrid: 1,4 TSI + elektromotor (150 a 180 kW = 204 a 245 k, 350 Nm)

Nová Octavia působí honosně, nadšená jsou z ní i zahraniční média. „Octavia čtvrtá“ chce podle očekávání vypadat mohutněji a honosněji. Jako hlavní konkurenty Octavie vnímá Škoda vozy Opel Astra, Kia Ceed nebo Ford Focus. Ovšem při osobním setkání je to pořádný kus auta, které vypadá, že chce dotírat spíš na Superba; i to podporuje myšlenku, že ho v dohledné době (až bude za dva tři roky čas na nový Superb) nahradí.

Zajímavé je čistě subjektivní srovnání Octavie s novým Volkswagenem Golf, který se představil dva týdny před škodovkou. Jsou to technicky stejná auta, která by si vlastně měla konkurovat, dojmy jsou však diametrálně jiné, Octavia působí důstojněji a „větším dojmem“. Už i tím, že designéři našli spojence v podvozkářích a společně prosadili až devatenáctipalcové ráfky, velká kola autům vždy sluší víc než menší a dokážou velmi efektivně vyzdvihnout dojem „hodnotnosti“. Elegantní splývavá záď ve stylu kupé a vysoké boky dělají velký dojem.

Designem nová Octavia navazuje na letos uvedený model Scala, který má být na spodním okraji nižší střední třídy. Octavie je na opačném konci této škály. Sami Škodováci ovšem říkají, že Scala je hatchback od Octavie. Technicky je ovšem dál, Scala totiž stojí na zjednodušeném provedení platformy MQB určeném pro malá auta, nemůže tak třeba dostat elektrickou ruční brzdu nebo pohon všech kol. Ten je pro novou Octavii jistý, stejně jako verze RS a Scout přichystané na příští rok.

Hodnoceno čistě subjektivně vypadá Superb stále o fous líp. Ohromí na první pohled, do některých detailů nové Octavie se musíte trochu prokoukat, něco je třeba vysvětlit, a to není nikdy dobře, zrovna v designu musí věci pasovat na první dobrou, po letmém pohledu.

Asi nejvíc diskuzí vyvolá příď. Jako celek působí dobře, široká, nízká a nízko posazená maska společně s úzkými lampami auto opticky rozšiřují a dávají mu agresivní výraz. Některé detaily jsou ovšem překombinované, křivek a prolisů je na nárazníků víc než by bylo potřeba. Nejvíc bude rejpalům vadit černá plastová lišta vyplňující prostor mezi vnitřní hranou výřezu předního nárazníku a masky chladiče.

Na této partii se dobře ukazuje, jak na papíře při skicování některé věci vypadají hezky, ale když dojde na realizaci, nepasuje to a musí se hledat kompromisní řešení. Designéři chtěli hranu nárazníku opticky propojit s grafikou předních světel, masku zase nemohli udělat tak širokou, protože by nepasovala s lampou. Tak tam musí být výplň. Z dálky to vypadá jako stín v prolisu, ovšem při podrobném pohledu to je rušivé.

Jako celek působí Octavie vyváženě, liftback je možná hezčí než kombík (hlasujte o tom v anketě na konci článku). A vlastně v dnešní době, která se našla v různých crossoverech a nastupujících elektromobilech s designem kuchyňského robota, bude takových normálně stavěných aut ubývat.

K prvnímu hodnocení jsme přizvali nezávislého průmyslového designéra a vysokoškolského pedagoga Petra Sieberta: „Nová škodovka se mi líbí. Siluety kombíku a liftbacku zůstaly hodně podobné s odcházející generací, ale nový liftback je z boku dynamičtější. Uvítal jsem zjemnění křivek. Karoserie není tak sekaná,“ komentuje.

„Předek se mi zdá přezdobený při rozsvícených předních obrysových světlech. Přičítám to spodnímu tmavému lemování masky. Vidím v tom jistý nesoulad se zbytkem karosérie. Ten dojem nemám, pokud světla nesvítí,“ všímá si.

Zadní část karosérie je podle Sieberta u obou verzí povedená, ale hodně podobná současnému Superbu. „Větší šířka zadních svítilen opticky snižuje výšku škodovky a to je dobře. Na zádi bych dal přednost kulatému logu před nápisem. Interiér působí kvalitně a moderně. Zaujaly mě středové výdechy topení tvarově propojené s klávesnicí tlačítek,“ hodnotí v rychlosti přístrojovku. Celkový dojem je podle Sieberta dobrý. „Jen doufám, že následující pátá generace opět nevyroste,“ dodává.

Detailní ladění a sdílené železo

Octavia doprovází mladoboleslavskou automobilku celou éru pod vládou koncernu Volkswagen. Je to bez nadsázky nejdůležitější škodovka. Od té první, představené před šedesáti lety, bylo vyrobeno přes 6,5 milionu vozů tohoto jména. Jméno úspěšného modelu přelomu padesátých a šedesátých let ožilo se vstupem německého koncernu do Mladé Boleslavi v roce 1991.

Hned rok na to tehdejší nový generál koncernu, letos zesnulý Ferdinand Piëch, do Boleslavi převelel designéry Audi a konstruktérům dal k dispozici nejmodernější techniku pro vývoj nového vozu: zcela nově vznikající platformu pro auta nejprodávanější kategorie (golf-třídy).

Platforma A4 (PQ34), kterou tehdy Octavia dostala mezi prvními (těsně po prvním Audi A3 na rok před VW Golf čtvrté generace), byla jednou ze stěžejních, dodnes na ní vznikají modely koncernu VW i Škody pro čínský trh. Filozofii sdílených modulárních platforem dnes využívá většina světových automobilek.

Nejnovější, čtvrtá novodobá generace Octavie vyjíždí na modernizované architektuře MQB koncernu Volkswagen, kterou využívá většina modelové řady značky. Na technice MQB už jezdila aktuální Octavia, jednotlivé konstrukční moduly byly ovšem postupem času inovovány (obzvlášť motory a infotainment). Architektura s pevně daným jediným rozměrem (vzdálenosti přední nápravy od pedálové skupiny) se stále vyvíjí, obměňuje a doplňuje, jednotlivé moduly tak procházejí postupnou evolucí.

To usnadňuje a unifikuje stavbu modelů napříč značkami německého koncernu. Značka Volkswagen u aktuálně čerstvě představené nové generace stěžejního modelu Golf, který je vždy blízkým příbuzným octavií, označuje použité provedení této platformy jako novou generaci.

Nová Octavia má tak třeba stejný rozvor jako ta předchozí; míry se měnily jen minimálně, to je dnešní trend, auta přestala růst, zvenku se dokonce některá zmenšují . „Auto už není jen o klasickém konstruování, jak ho známe; v AutoCADu, Catii (konstruktérské počítačové programy - pozn. red.), ale daleko více o programování, softwaru,“ vysvětlil pro iDNES.cz František Drábek, šéf vývoje nové octavie.

„Jsou na ní nové i ty prvky, které obvykle přecházejí ze starého auta do nového. Klíčky, infotainment, kompletně nové všechny motory, které budou schopné plnit budoucí emisní předpisy. Je toho nového daleko víc, než bývá u nových generací běžné,“ popisuje.

„Největší výzvou jsou dnes emise CO 2 . Nám se je oproti stávající Octavii podařilo snížit o šestnáct gramů díky výtečné aerodynamice a úplně novým motorům,“ vysvětluje pro iDNES.cz. Na skvělé aerodynamice se významně podílí kompletní zakrytování podvozku. Podle Drábka je důležitým prvkem také splývavá záď. „Auto udělalo obrovský pokrok v oblasti infotainmentu a samočinného řízení,“ odkazuje „otec“ nové Octavie na novou nálož asistenčních systémů.

Dalším velkým tématem jsou pro vývojáře také požadavky na bezpečnost vyplývající z crashtestů (EuroNCAP). „Je to klasická strojařina, fyzika. Ladění deformačních zón, použití vysokopevnostních materiálů. Dále senzorika airbagů a zádržných systémů,“ popisuje Drábek. Obrovsky náročné je dnes ladění elektroniky vozidla.

Nejdůležitější škodovka

„Octavia má pro značku Škoda velký význam. Proto jsme tento vůz zcela nově vyvinuli. Výsledkem je nejlepší octavia všech dob, která je ještě prostornější, praktičtější a bezpečnější, než byla kdy předtím,“ shrnuje předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier. Octavia je nejdůležitější vůz Škody Auto, tvoří třicet procent prodejů a polovinu profitu značky.

Objednávky začnou prodejci přijímat ještě letos ihned po zveřejnění ceníku a otevření konfigurátoru. Luboš Vlček, šéf českého zastoupení značky pro iDNES.cz uvádí, že to bude buď koncem listopadu, nebo začátkem prosince

Nejprve se na trh dostane provedení kombi, liftback bude mít několikatýdenní odstup. Škoda tím zdůrazňuje praktické zaměření modelu. Téměř dvě třetiny prodaných octavií mají karoserii kombi; je také nejprodávanějším kombíkem v Evropě a nejoblíbenějším dováženým vozem v Německu. „V České republice prodáváme přes šedesát procent octavií ve variantě kombi,“ dodává Vlček.

Při premiéře Octavie nové generace šéf automobilky Maier připomněl historii jména Octavia. „Pochází z latinského slova pro osm ‚octo‘. V roce 1959 byla Octavia osmým poválečným modelem Škody,“ popsal. Důležitou úlohu modelu pro značku převedl Maier do symbolické roviny: je symbolem radosti, značí nekonečno – Octavia má být pro značku věčná. To je potvrzení, jak moc je pro značku tento konvenční model důležitý. O jeho budoucnost nemají Škodováci strach: „Není to poslední model Octavia se spalovacím motorem,“ ujišťují.

„Octavia si udrží svou hodnotu a nabídku prostoru, bezpečnost, kterou jsme povýšili,“ popisuje tu nejnovější Luboš Vlček. „Nabídka pohonných agregátů je nejširší v historii,“ říká.

Automobilka předpokládá, že zhruba 40 procent všech prodávaných octavií v ČR bude disponovat zážehovým agregátem, a to včetně verzí s mild-hybridní technologií. Zhruba stejný podíl mají mít diesely. Zbývající pětina by se měla rozdělit mezi verze s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a plug-in hybridním pohonem. S čistě elektrickou verzí se nepočítá, elektromobily koncernu volkswagen mají speciální platformu MEB, na které příští rok vyjede SUV Škody.

Škoda očekává u hybridní verze Octavie, která ponese nově zaváděnou značku iV pro elektrifikovaná provedení, vysokou poptávku. „Plánovali jsme zhruba desetiprocentní zástavbovost tohoto pohonu, ale poptávka podle všeho bude vyšší a my budeme muset výrobu rozšířit,“ komentuje František Drábek. „Dostupnost baterií na trhu je momentálně nejvíce limitující faktor,“ dodává pro iDNES.cz vedoucí projektu Octavie.

Plug-in hybridní provedení je z pohledu finanční i vývojové náročnosti pro automobilku asi nejnáročnější. V autě jsou vlastně dva pohony, které se musí vyvinout a sladit. Neznamená to jen přidat ke spalovacímu motoru elektromotor a akumulátor, i benzinový motor se v tomto případě musí upravit, odladit a celé auto na zástavbu dvou pohonů uzpůsobit.

„Kouzlo hybridu spočívá také v tom, že neničí energii brzděním. Největší výzvou je sladit brzdný efekt elektromotoru - dynama, které vyrábí energii, s brzdným efektem klasických brzd tak, aby řidič nepoznal, čím brzdí. A brzdění bylo tak přirozené,“ ilustruje Drábek. Octavie proto dostala zcela nový elektrický posilovač brzd.

Revoluční interiér Přístrojová deska rozdělená do několika horizontálních úrovní korunuje nový dvouramenný volant. Na přístrojové desce zbylo minimum mechanických ovladačů. Hlasitost se ovládá z volantu, ale taky dotykovou linkou pod multimediálním centrem zastoupeným obřím tabletem. Poprvé bude mít tato modelová řada chytré full LED Matrix světlomety. Světelný kužel se v tomto případě skládá z několika nezávisle ovládaných segmentů. Kamera s inteligentní technologií umístěná na čelním skle rozpozná vozidla jedoucí v protisměru i ve stejném směru, ale i lidi a objekty s reflexními prvky, a jednotlivé segmenty vypíná, aby nedošlo k oslnění. To umožňuje mít neustále rozsvícena dálková světla. Dalšími novinkami ve výbavě jsou ergonomická sedadla, která jsou šetrná k zádům, v nabídce jsou i vyhřívaná s masážní a ventilační funkcí. Premiéru u značky Škoda má také head-up displej, který zobrazuje důležité informace na čelní sklo. Novinkami jsou i asistent vyhýbání nebo varování při vystupování z vozu. U provedení s automatem nahradí tradiční volič převodovky malý pulzní ovladač, který nemá pevně dané polohy, ale vždy se vrací do středu. Řazení „shift-by-wire“ (řazení po drátě) je přípravou na systémy automatizovaného řízení, třeba automatické parkování.