Nejdůležitější škodovka na startu. Nová Octavia se představí dnes večer

Začátek úspěšné éry 6,5 milionu octavií Práce na vývoji nového modelu začaly v roce 1992, o rok později bylo rozhodnuto, že vůz bude postaven na nové koncernové platformě určené pro čtvrtou generaci Volkswagenu Golf a také Audi A3. První prototypy octavie se začaly zkoušet v roce 1994. Za designem vozu stáli designéři Dirk van Braeckel a Raul Pires, světu ovšem auto představil belgický šéfdesignér Luc Donckerwolke, který ladil finální vzhled. První Škoda Octavia novodobé éry se veřejnosti poprvé představila 1. září 1996 na pražském Staroměstském náměstí. S délkou 4,51 metru se v rámci koncernu VW zařadila zhruba mezi typy Volkswagen Vento a Passat. Cena modelu začínala od 335 700 Kč (tehdy asi 34 průměrných měsíčních platů v Česku). První generace novodobé Octavie se vyráběla nejprve ve výbavách LX, GLX A SLX. "Od roku 2001 se prodával sportovně střižený model Octavia RS s motorem 1,8 turbo o výkonu 132 kilowatt," řekl Vítězslav Kodym ze Škoda Muzea. První octavie vznikaly v karosářské verzi liftback, od roku 1998 i jako kombi. Obě karosářské verze zákazníky ohromily zejména objemem zavazadlového prostoru, kterým se zařadily na evropskou špičku ve své třídě. Řidiči si také chválili jízdní vlastnosti či úsporné vznětové motory, vytýkán byl ovšem omezený prostor na zadních sedadlech. První generace "oktávek" se vyráběla do listopadu 2010, přičemž v modelovém roce 2001 prošla úpravou. Za 14 let bylo smontováno 1,442 milionu kusů první generace vozu (970 000 liftbacků a více než 470 000 kombi) V roce 2004 byla na trh uvedena druhá generace vozu, která modernizací prošla na sklonku roku 2008. První generace byla po představení svého následníka nadále vyráběna pod názvem Octavia Tour. Druhé generace, která vynikala modernější technikou, rozsáhlejšími bezpečnostními prvky i robustnější karoserií. Přinesla také řadu novinek, například zážehové motory s přímým vstřikem paliva či samočinnou dvouspojkovou převodovku DSG. Druhé generace Octavie vzniklo kolem 2,6 milionu exemplářů a Škodě se s ní povedla také expanze na asijský trh. Výroba současné třetí generace začala v prosinci 2012, její vzhled byl navržen slovenským designérem Jozefem Kabaňem. Na podzim 2016 prošel vůz modernizací, kontroverze u motoristické veřejnosti vzbudila dělená přední světa. Cena vozu začíná od 450 900 Kč (asi 13 průměrných měsíčních platů v ČR) a dieselové a benzinové motory mají výkon od 85 do 180 kW. Současnou generaci si koupilo přes 2,5 milionu zákazníků. Octavia byla ve specifikacích Kit Car a WRC nasazována také do automobilových soutěží. Na závodních okruzích v České republice i dalších zemích se jezdí pohárový závod Škoda Octavia Cup.