Digitální Golf přijel. Má být autem pro všechny a etalonem pro konkurenci

Lidový – rozuměj levný – už dávno není, i když to má ve jméně. Je hlavně trendsetterem. „V autoprůmyslu stanovuje nové standardy,“ shrnuje Herbert Diess, vládce celého německého koncernu. Je to auto pro všechny, napříč sociálními vrstvami, věčný klasik.



„Stejně jako Brouk je konstantou značky, jejím ambasadorem,“ vysvětluje Jurgen Stackmann, člen vedení Volkswagenu, který kdysi působil ve Škodě, stejně jako jeho kolega z představenstva Frank Welsch, který vládl v Mladé Boleslavi vývoji v letech 2012–15. Teď oba představují světu Volkswagen Golf. Za pár dní bude mít premiéru jeho příbuzná, nová Škoda Octavia.

Je to pro vývojáře příšerně zavazující úkol, auto jménem Golf se Volkswagenu prostě musí povést vždycky. Ze všech tří set modelů, které koncern Volkswagen prodává po celém světě, tvoří Golf desetinu. A k tomu je nejprodávanějším autem Evropy. Za 45 let od uvedení jména Golf na automobilovou scénu se vyrobilo 35 milionů vozů. Z toho 26 milionů právě ve Wolfsburgu.

I do premiéry nového Golfu zamotal Diess aktuální situaci na globálním poli: „První Golf byl reakcí na ropnou krizi začátku sedmdesátých let.“ Úsporné, racionální auto, které zaplnilo vyprázdněné německé autobahny a představilo se, když byl zrušen nedělní zákaz vyjíždění. Nový Golf má být podle Diesse symbolem auta dneška, kdy planeta žije klimatickou krizí.

Ralf Brandstätter, šéf značky Volkswagen, na ni má v případě Golfu odpověď v plug-in hybridní verzi, která ujede na baterky až 60 kilometrů. Energii na to má schovanou v lithium-iontových akumulátorech o kapacitě 13 kWh. Golf totiž přiváží nejširší výběr pohonů v segmentu – pět nových hybridních verzí. A to buď v „lehké“ mildhybridní podobě, nebo jako nabíjecí „plug-in“ hybrid.

Mildhybridy nesou označení eTSI, pracují s 48voltovou technikou startérgenerátoru a malé li-ion baterie, benzinové motory mají výkony 81 kW, 96 kW nebo 110 kW.

Plug-in hybridy budou ve dvou výkonových verzích se 150 a 180 kilowatty. Benzinový motor 1,4 TSI je spojen s elektromotorem, který umožňuje výhradně elektrickou jízdu. Silnější provedení agregátu se dostane do verze GTE. Časem dorazí i ikonické GTI a GTD, pravděpodobně s klasickými dvoulitrovými turbobenziny a turbodiesely. Přeplňování a přímé vstřikování mají ovšem všechny motory nového Golfu, včetně verze na zemní plyn (1,5 TSI, 96 kW/130 k). Výkony celkem osmi tří- a čtyřválcových motorů objemu 1,0, 1,5 a 2 litry přichystaných pro Golf budou sahat od 66 kW/90 k do více než 221 kW/300 k.

Dvoulitrové čtyřválce TDI litru poskytují nejvyšší výkon 85 kW/115 k nebo 110 kW/150 k. Verze o výkonu 150 k bude na přání nabízena s pohonem všech kol.

Digitalizace

Říkají mu taky „digitální Golf“, to je další veledůležitá disciplína, na kterou klade Volkswagen u nové generace svého bestselleru důraz. Vidět je to už na přístrojovce tvořené dvěma obřími displeji. Nezbylo tentokrát tolik místa na filigránské designování a hraní si. Tým šéfdesignéra Klause Bischoffa musel pracovat téměř výhradně s dotykovými ovladači a plochými tablety. Z kokpitu je tak plochá hradba, která šoféra obklopuje jako ve velíně. Dojem je to však ohromující – displeje jsou plně konfigurovatelné a hrají barvami a funkcemi. K tomu ještě může přibýt head-up displej promítající provozní informace na čelní sklo.

Na palubě je tedy interaktivní navigace pracující online. Nebo nový prémiový audiosystém od amerického specialisty Harman Kardon. Šikovnou funkci dostaly světlomety (vždy LED), které se automaticky zapnou, jakmile se sešeří. Pokud pojede Golf za tmy, nebude možné světla vůbec zhasnout.

Tím to ovšem jen začíná. Volkswagen zdůrazňuje například funkci decentralizované komunikace s okolím (infrastrukturou a vozidly) Car2X. Je to jakási „kolektivní inteligence účastníků silničního provozu i dopravní infrastruktury“, která například upozorňuje řidiče na nebezpečí nebo sanitku řítící se za ním kolonou.

Funkce „Travel Assist“, použitá poprvé na světě v modelu „golf třídy“, umožňuje na dálnicích asistovanou jízdu rychlostí až 210 km/h. Řidič přitom nemusí aktivně zasahovat do řízení ani ovládat pedály plynu nebo brzdy. Stačí, když bude držet volant a hlídat provoz. Pokud řidič pustí volant na víc než patnáct sekund, bude upozorněn vizuálně, akusticky a krátkým přibrzděním. Nejpozději v tomto okamžiku musí řidič reagovat a uchopit znovu volant, jinak bude aktivována aktuální generace asistenta pro stav nouze a vůz automaticky zastaví.

Specialitou bude odemykání mobilem. Funkce, kterou vývojáři ještě stále ladí a dostane se do nabídky v příštím roce, umožňuje odemknutí nebo uzamknutí vozu a spuštění motoru. Zatím to bude fungovat jen s některými modely telefonů značky Samsung.

Digitalizace vozidla otvírá řidičům možnosti k tomu, aby si mohli přizpůsobit vozidlo. Individuální nastavení se ukládají do paměti vozidla i do cloudu. To znamená, že jsou kdykoli k dispozici i po změně řidiče nebo vozidla.

Některé systémy v novém Golfu půjde nejen aktualizovat, ale v mnoha případech také rozšiřovat. Majitel si tak bude moci nechat dodatečně aktivovat (přikoupit) například adaptivní tempomat, asistenta dálkových světel, navigační systém nebo hotspot wi-fi a hlasové ovládání s připojením k internetu.

Tlustý sloupek je podpis

Ikony by nebylo bez Giorgetta Giugiara, jednoho z nejslavnějších autodesignérů, který dal tvář a charakteristické prvky první generaci Golfu. Tlustý zadní sloupek a funkční pojetí přední masky charakterizují Golf už 45 let ve všech osmi generacích.

Rozměry se víceméně neměnily, zdá se, že s překotným růstem aut je konec. Dnes se spíš činí architekti interiérů a ergonomové, aby do karoserie dostali víc prostoru pro posádku. Délka je 4 284, šířka 1 789, výška 1 456 a rozvor 2 636 milimetrů. Čelní plocha byla zmenšena na 2,21 m2 a součinitel aerodynamického odporu vzduchu (cx) díky tomu klesl na 0,275.

Výroba už běží

Předchůdce v podobě sedmé generace Golfu představil v roce 2010 světu modulární platformu MQB pro vozy s motorem uloženým vpředu napříč a pohonem předních nebo všech kol, progresivní řešení, které časem inspirovalo i ostatní výrobce. Dnes MQB využívá většina modelů masových značek německého koncernu, ročně ji využije 5,1 milionu aut. S osmičkovým Golfem přišel čas na její evoluci, Volkswagen ji označuje jako MQB 2 a mluví o ní dokonce jako o nové generaci.

„Výroba nového modelu Golf v hlavním závodě běží od léta a v současnosti se nachází ve fázi zvyšování počtu vyráběných vozů. Na začátku prosince se objeví první vozidla u německých a rakouských prodejců,“ uvádí Andreas Tostmann, člen představenstva, odpovědný za výrobu. „Navzdory větší složitosti trvá výroba nového modelu Golf o jednu hodinu méně než u předchůdce,“ dodává. Na český trh dorazí nový Golf v průběhu příštího roku.

Celkem 8 400 zaměstnanců závodu Wolfsburg se věnuje výhradně výrobě Golfu 8. Ten je složen z více než 2 700 jednotlivých dílů a komponentů. Je v něm třeba 1 340 metrů kabelů v 962 vodičových svazcích. To je o téměř 100 metrů kabelů a o 31 vodičových svazků víc než v předchozí generaci. Od dodání plechů pro výrobu karoserie překoná Golf šedesát devět kilometrů na montážních linkách, než vyjede z bran výrobního závodu. „V karosárně lze i nadále používat osmdesát procent stávajících zařízení díky aktuální platformové strategii,“ dodává Tostmann.

Nahrání veškerých dat, které je nezbytné pro provozuschopnost vozidla, probíhá u Golfu 8 automaticky prostřednictvím rychlé bezdrátové sítě (WLAN) během výrobního procesu na montážní lince. „Díky tomu zůstává u tohoto procesního kroku konstantní doba výroby navzdory rostoucímu množství dat,“ vysvětluje Tostmann.