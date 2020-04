Prodejny aut otevřely: neustále se dezinfikuje, zájem je o ojetiny

Autosalony přilákaly v první den otevření po nuceném uzavření kvůli epidemii desítky zákazníků, zájem byl ale nižší v porovnání s obdobím před nástupem koronaviru. Zákazníci si často přišli převzít již dříve objednané vozy.



„Zákazníkům poskytujeme jednorázové roušky, u vchodu jsou k dispozici rukavice a dezinfekce,“ popisuje Jiří Brož, jednatel Auto-Poly dealerství Škody v Praze a Příbrami. Dealeři i servisy zavedli speciální opatření, zákazníkům se věnuje vždy jeden zaměstnanec. V showroomu Auto-Poly v pražských Vysočanech si redaktor iDNES.cz vyzkoušel situaci, kdy jedná s prodejcem vozu z předepsaného odstupu. Nalepovacími pruhy na podlaze vyznačili dealeři v provozovnách zóny, za kterými může s personálem komunikovat. Jiří Brož dodává, že jediným možným dalším preventivním krokem by byla instalace plexisklových zástěn, které se objevily například v supermarketech u pokladen. Aktuální opatření podle Pavla Jíny, mluvčího českého zastoupení Škody Auto, odpovídají požadavkům ministerstva zdravotnictví a standardům doporučeným Svazem dovozců automobilů (SDA).

„Máme samostatného pracovníka pro servis, který nic jiného nedělá než dezinfekci prostor. Samozřejmě při zkušebních jízdách budeme před i po provádět dezinfekci, kterou běžně provádíme na servisu,“ popsal Jan Kranát, předseda představenstva společnosti Autostyl Trutnov.



Zájem o ojetiny

Většina kupujících, kteří dnes přišli do showroomů Auto Palace Group, se podle výkonného ředitele Radka Donnera obrací na prodejce ojetých vozů. „V prodeji nových vozů počítáme s pozvolnějším nástupem poptávky, jsme však již dnes mile překvapeni počtem zákazníků, kteří reagují na akční nabídku, kterou jsme v rámci skupiny společně připravili pro tyto dny. Přestože podle nařízení vlády bylo možné doposud využívat služeb autoservisů bez výrazných omezení, pozorujeme od dnešního dne výrazný nárůst poptávky právě po poprodejních službách,“ dodal Donner.

Zákazník si kupuje 20. dubna 2020 nový vůz v autosalonu a autobazaru společnosti Auto Jarov v Praze.

Také podle Jaroslava Berana z prodeje užitkových vozů VW Porsche Praha Prosek byl dnes velký zájem o servis. V prodeji vozů se teď obchodníci snaží dokončit a uzavřít smlouvy, které byly rozjednané před uzavřením autosalonů. „V tuto chvíli se předávají objednané a dodané vozy zákazníkům, kteří museli na osobní předání čekat až do znovuotevření autosalonů,“ dodal obchodní ředitel Seat z Pyramida Centra Jan Sudík.

„Po prvním dopoledni lze situaci těžko hodnotit, nicméně ano, prodejní proces postupně obnovujeme. Respektive obnovujeme fyzický prodejní mechanismus, neboť online jsme s klienty byli ve spojení i ve stavu, kdy jsme prodejní showroom měli zavřený a servis běžel nadále, byť v omezeném stavu. Zvýšený pohyb zákazníků nezaznamenáváme, lidé jsou podle mě spíše opatrní,“ podotkl vedoucí marketingu Autocentra Barth Pardubice Miroslav Vraný.

„V minulých týdnech jsme fungovali výhradně online, a dokonce jsme našim zákazníkům poskytovali i testovací jízdy z pohodlí vlastního domova. Tento benefit byl od počátku velmi žádaný, a proto jsme se ho rozhodli ponechat,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Hyundai Motor Czech Pavel Tomášek. Tento způsob prodeje, zdá se, budou dealeři nových vozů i autobazary dále rozvíjet. I přes určitá úskalí se zdá, že bude fungovat lépe právě autobazarům: u ojetých aut nehraje tak výraznou roli to, že podle zákona auto prodané po internetu může zákazník během dvou týdnů bez udání důvodů vrátit – kilometry navíc neovlivní tolik hodnotu vozu jako u nového automobilu. Auta v bazarech jsou ke všemu přihlášená do provozu a okamžitě dostupná, to u nových aut vždy neplatí.

Renault a Dacia otevřely svá dealerství tak, jak fungovala před vládními opatřeními, nově navíc s hygienickými pravidly. Ta umožňují mimo jiné vstup do prostor provozovny pouze v předem určenému počtu zákazníků a dezinfekci vozů.

Otevřely také autobazary, pro které je jaro tradičně hlavní sezonou. Také prodejci ojetin museli přijmout speciální opatření. „Vozy dezinfikujeme, vyznačili jsme dvoumetrové zóny v klientském centru pro dodržování odstupu,“ popisuje mluvčí Auto ESA Pavel Foltýn. Podle Foltýna byly prodeje v době nucené odstávky asi třetinové, zákazníci nakupovali přes internet vozy v cenové hladině mezi 100 a 150 tisíci korunami.

Svých 22 poboček v ČR otevřela i největší síť autobazarů AAA Auto. „Z domluvených schůzek můžeme usuzovat, že potenciál obchodů bude během dneška ve srovnání s posledním pondělkem před uzavřením poboček zhruba na úrovni 75 procent. Dosavadní dnešní poptávku bych tedy vzhledem k veškerým okolnostem hodnotila jako vysokou. Skutečný zájem, který bude indikovat, zda se trh vrací k normálu, bude možné spíše vyhodnotit až po jednom nebo dvou týdnech,“ uvedla generální ředitelka AAA Karolína Topolová. Firma také zavedla nákupní hodiny pro seniory, a to každý den mezi 8:00 a 11:00. Filip Kučera z Auto ESA si všímá, že také v jejich autocentrech výrazně ubyla starší klientela. Průměrný věk zákazníků Auto ESA je kolem 40 let.

Dezinfikuje se i v servisech

„V návaznosti na nařízení vlády ČR a aktuální situaci se stále postupující pandemií koronaviru přijaly autorizované servisy Škoda zvýšená hygienická opatření. Jejich cílem je minimalizovat zdravotní riziko pro zákazníky i zaměstnance a nadále poskytovat plnohodnotný servis,“ komentuje mluvčí českého zastoupení značky Pavel Jína.

Důraz na maximální ochranu zaměstnanců a zákazníků zdůrazňují samozřejmě i ostatní značky. „Mechanici dodržují všechna hygienická pravidla a nařízení o ochraně zdraví. Samozřejmostí je provedení dezinfekce vozidla,“ uvádí Michal Fišer, ředitel zákaznického servisu společnosti Hyundai Motor Czech. „Ihned po příjmu vozu, který probíhá před servisem, jsou pečlivě dezinfikovány veškeré kontaktní plochy automobilu,“ popisuje Pavel Jína a dodává, že pečlivá dezinfekce následuje i po ukončení servisních prací a před předáním odservisovaného vozu zákazníkovi.

Základní dezinfekce lihovým roztokem by měla být v servisech zdarma, proběhne v rámci převzetí vozu od zákazníka. Lze si připlatit za nadstandard v podobě dezinfekce ozonem. V autě to pak voní jako po bouřce. „Interiér vozu lze dezinfikovat specializovaným plynným dezinfekčním přípravkem či ozonem. Ozonové čištění likviduje veškeré viry, bakterie či plísně a pomáhá i odstranit nepříjemné pachy v interiéru. Jeho použití je schválené i pro astmatiky a alergiky,“ uvádí mluvčí Škody. Čištění ozonem trvá asi půlhodinu, servisy za něj účtují různé částky. „Stanovili jsme cenu na 190 korun,“ uvádí pro iDNES.cz Jiří Brož z Auto-Poly.

Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika, připomíná, že značka se při tvorbě pravidel zaměřila na minimalizaci osobního kontaktu. „Pro zákazníky jsou na webových stránkách jednotlivých servisních partnerů přehledně k dispozici telefonní čísla a emailové kontakty, přes které je možno se do servisu objednat. Pracovníci příjmu po dohodě se zákazníkem naplánují návštěvu tak, aby byl na nezbytné minimum omezen kontakt s dalšími zákazníky v prostorách servisu,“ popisuje Pavel Jína, mluvčí Škody. Převzetí vozu na servis tak má probíhat mimo budovu, před budovou dílny nebo dealerství.

Také ředitel Toyoty a Lexusu v ČR Martin Peleška zákazníkům doporučuje sjednat návštěvu v servisu na určitou hodinu, respektive na předem domluvený termín.

Škoda a například také Ford mají takzvaný Pick-up & Delivery servis, tedy službu, při níž zákazník telefonicky kontaktuje příslušný servis, ten k němu vyšle technika, jenž vůz převezme, odveze a po skončení opravy opět zákazníkovi zaveze až domů.