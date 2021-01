Kupujeme ojetinu za 50 tisíc: žádné fanfarónství a peníze stranou

Obvykle platí, že pod sto tisíc korun se slušná ojetina koupit nedá. Ale ojetá auta se prodávají i levněji. Spíše by to šlo shrnout tak, že za třicet tisíc si koupíte privilegium jezdit. Rozpočet padesát tisíc korun by tak měl stačit na to nejlevnější auto na trhu a nějaký ten první nutný servis. Ale jak takové levné ojeté auto koupit a vybrat?

Pohybujete se v nízké cenové relaci a pravděpodobně nemáte na další opravy peníze navíc. Proto už při výběru auta hledejte spíše jen takové modely, které mají dobrou pověst, jednoduchou a levně opravitelnou techniku a nebudou vás strašit drahými závadami. Vyhněte se složitým motorům s přeplňováním, přímým vstřikováním, komplikovaným čtyřkolkám, automatickým převodovkám, adaptivním podvozkům a složité elektronice.