Český ojetinám vládnou škodovky. Octavií je nedostatek

Ročně změní v Česku majitele až půl milionu ojetých aut. Mezi nimi jednoznačně vede Octavia. Zjišťovali jsme o jakou verzi je největší zájem, za kolik se prodávají a na co si dát pozor.

V Česku se do konce listopadu prodalo zhruba 230 tisíc ojetých aut, což je necelá polovina loňského počtu 425 tisíc. Údaje vycházejí z dat společnosti Carvago a měly by pokrývat zhruba 80 procent celého českého trhu.

První místo modelu Škoda Octavia asi nepřekvapí. I jako nová patří k nejprodávanějším, takže logicky je populární i mezi ojetinami. Letošní prodejní žebříček do konce listopadu vede s výrazným náskokem proti další škodovce, Fabii. Škodě patří celkem pět z prvních deseti míst, i další vozy z TOP 10 jsou očekávatelné – Passat, Golf, Focus, i30, překvapením tak může být jen Volkswagen Touran, který je jako ojetina populárnější než třeba Hyundai i30 nebo Škoda Kodiaq.

Model ks průměrná cena průměrný nájezd Škoda Octavia

28 038 269 992 Kč 124 479 Škoda Fabia 19 994 159 878 Kč 99 944 Škoda Superb 9652 409 015 Kč 125 843 Škoda Rapid 8044 266 559 Kč 50 203 Volkswagen Passat 6895

337 938 Kč

141 064 Volkswagen Golf 6205 236 200 Kč 121 093 Ford Focus 4137 165 443 Kč 131 052 Volkswagen Touran 3677

237 864 Kč

154 310 Hyundai i30 3677 225 509 Kč 80 880 Škoda Kodiaq 2988 820 027 Kč 34 164

„Čeští zákazníci mohli až do začátku prosince nakupovat automobily pouze online, to ale nijak neovlivnilo jejich preference při výběru,“ říká Jakub Šulta, CEO online autotržiště Carvago. „Trend prakticky kopíruje vývoj prodejů ojetých vozů jak za celý letošní, tak i loňský rok. S příchodem online prodeje, který urychlila aktuální situace kolem covid-19, se zákazník při nákupu vozidla nemusí spoléhat na lokální omezenou nabídku, ale může vybírat z vyšších stovek tisíc aut z celé Evropy. Ale ani přes násobně širší výběr, který online prodejní kanál nabízí, čeští zákazníci nepřestali být věrní českým vozům.“



Nejžádanějším ojetým autem je tak podle Carvaga Octavia kombi z roku 2016 s motorem 2.0 TDI 110 kW. Stejně to vidí i program ojetých vozů Škoda Plus. Tam registrují letos největší zájem o vozy Octavia kombi Style s motorem 2.0 TDI 110 kW s manuální převodovkou a tažným zařízením, zařazená do kategorie Roční vozy, tedy do 18 měsíců od uvedení do provozu a s nájezdem do 30 tisíc kilometrů.

Škodu Octavia aktuálně analyzovala společnost Cebia a vyšlo jí, že tuzemské Octavie byly v průměru o 70 tisíc Kč dražší než Octavie ze zahraničí. Důvodem vyšší ceny však bylo jejich nižší stáří – v průměru byly o tři roky mladší a měly najeto o více než 40 tisíc kilometrů méně než dovezené. Průměrná doba prodeje činila 90 dní, což znamená, že se Octavie prodávaly oproti trhu o 8 dní rychleji. Mladé a zánovní Octavie byly zastoupené především tuzemskými vozy, nabídku Octavií starších 10 let naopak tvořily více vozy dovezené.

Z analýzy mimo jiné vyplynulo, že kdo si chce pořídit mladý vůz Škoda Octavia, měl by se po něm poohlédnout co nejdříve, a to zejména, pokud preferuje benzínový motor. „Mladých Octavií je na trhu nedostatek, za což mohou nejen jejich vývozy do zahraničí, ale také velký zájem ze strany českých zákazníků, který se projevil zejména v letních měsících. Nelze přitom očekávat, že se jejich nabídka v příštím roce zvýší. Propad v počtu nově vyrobených kusů naopak povede k jejímu dalšímu snížení. Aktuálně je na trhu zejména nedostatek benzínových Octavií vyrobených v letech 2018 a 2017. Například v nabídce největšího prodejce ojetých vozů Škoda, v certifikovaném programu ŠKODA PLUS, tvoří 75 % nabídky Octavií s benzínovým motorem vozy z letošního a loňského roku,“ uvádí analýza.

Škoda Octavia třetí generace dostává s faceliftem odvážně pojatou příď s dělenými svetlomety.

Zajímavý je i původ ojetých octavií. Většina jich podle Cebie pochází z Česka, nadprůměrně proti jiným modelů. Zatímco všechny ojeté vozy na českém trhu vykazovaly český původ jen v polovině případů, u Škody Octavia se jednalo o téměř dvě třetiny aut. Na druhém místě je Německo (41 % dovezených Octavií).

Jako zajímavější se ale jeví podíl Octavií dovezených z Francie, které letos v prvních třech kvartálech tvořily podle Cebie 15 % prodávaných dovezených ojetých Octavií. U všech dovezených ojetých osobních aut, která se letos ve stejném období prodávala na českém trhu, byl francouzský původ uvedený jen u 2 %. Vyplývá z toho, že zhruba dvě třetiny vozů dovezených z Francie jsou právě Octavie.