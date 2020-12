Mladé ojetiny jsou žádané, ale nedostatkové

Zánovní vozy s nedávným datem výroby a doloženou historií profitují z pandemie.

V období od ledna do konce října letošního roku se v Česku podle údajů společnosti Carvago prodalo 226 512 ojetých aut. Vloni ve stejném období to bylo 390 129 ojetin, což znamená, že se letos trh propadl o dramatických téměř 42 procent. Na prodeje měla dramatický dopad především přísná opatření, která prakticky obchod s ojetinami zastavila: nejvyšší propad přišel ve druhé polovině března s uzavřením ekonomiky a trval i celý duben. Druhý dramatický propad pak přišel s přísnými opatřeními ve druhé polovině října.

Graf složení prodejů ojetin podle stáří (listopad 2020)

Lékem je certifikovaná ojetina

I ve zbytku období, kdy nebyla omezení tak přísná, však byla chuť zákazníků po koupi ojetin významně nižší než vloni. To vede na trhu k několika trendům. Společnost Cebia například ve své zprávě o trhu za první tři čtvrtletí roku varuje před možným nárůstem „obliby“ stáčení kilometrů.

Ve třetím čtvrtletí totiž podle jejích dat došlo ke snížení průměrného počtu najetých kilometrů prodávaných ojetin ze 161 000 na hodnotu 156 000. Věkově přitom ojetá auta v průměru nemládnou a z dovozu k nám míří více starších ojetin než dříve. Průměrný věk letos do Česka dovezených ojetých aut je 10,7 roku, před rokem to bylo 10,3 roku.



Lékem na tuto ošemetnou situaci jsou certifikovaná ojetá auta, ideálně domácího původu a ve většině případů vozy se stářím do několika málo let. Zdá se, že zákazníci, kteří si taková auta mohou dovolit, jim v poslední době přicházejí na chuť. Podle společnosti Carvago jsou mladá ojetá auta nejžádanějším segmentem trhu, vozy vyrobené v roce 2017 a později tvoří téměř třetinu trhu a auta s rokem výroby 2015 a 2016 dalších téměř 15 procent. Zákazníci mají tato auta v oblibě hlavně kvůli určité jistotě.

„Dobrá koupě začíná poučeným výběrem. Pokud si zákazník dobře vybere, hrozí logicky méně poruch. Ovšem dobrý výběr je podmíněn informacemi, které jsou k dispozici. Moderní programy prodeje ojetých vozů, jakým je i program Škoda Plus, dělají velkou část „domácího úkolu“ za zákazníka. Naše vozy mají prověřený původ a prošly podrobnou vstupní prohlídkou v autorizovaném servisu. Díky tomu přesně víme, co nabízíme, a vědí to i zákazníci,“ vysvětluje výhody Pavel Kašpar, který za program certifikovaných ojetin Škoda Plus zodpovídá. A dodává, že výhodou může být třeba trvající tovární záruka na vůz.

Podle prodejců samých pak poptávka v tomto segmentu vlastně táhne celý trh. „Prodeje v letošním roce se díky posledním měsícům vyšplhaly na 99 procent loňského roku. V červenci a srpnu jsme zaznamenali absolutní prodejní rekordy. Velmi úspěšné bylo také září, kdy jsme prodali téměř 5 000 aut, což bylo meziročně o 45 procent více. Letos se program za první tři čtvrtletí dostal těsně pod hranici 40 000 prodaných ojetých aut a věříme, že dalších 10 000 jich ještě letos prodáme,“ popisuje úspěch Kašpar.

9,5 roku je průměrné stáří prodávaných ojetých vozů Zdroj: Carvago, Cebia

Důkazem popularity mladých ojetin je například obliba modelu Škoda Scala. Tento od loňska prodávaný vůz se už dostal na 18. místo v žebříčku popularity ojetých aut, jemuž vévodí modely Octavia, Fabia, Superb a Rapid, který Scala nahrazuje.

Ceny rostou

Trend potvrzují i další. Například v síti Das Welt Auto, což je program prodeje prověřených ojetin zbylých koncernových značek, se letos od ledna do října prodalo jen o 50 vozů méně než vloni (13 081 oproti 13 131 vozům). „Letošní rok výrazně napomohl zvýšenému zájmu o zánovní automobily, protože kvůli výpadkům ve výrobě nových automobilů je to pro mnoho zákazníků jediná možnost, jak si pořídit automobil jako nový,“ vysvětluje také zvýšení zájmu Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny provozující sítě autobazarů AAA Auto.

do 100 000 km 33 %

100 001 až 200 000 km 47 %

nad 200 000 km 20 %

I mladé ojetiny se ale zdražují. Podle společnosti Carvago například údaje za říjen říkají, že průměrná cena prodané ojetiny v tomto měsíci stoupla o 3,62 procenta na 269 597 korun. Vysoká poptávka po mladých ojetinách z nich dělá tak trochu nedostatkové zboží. Cebia například hlásí, že počet vozů v nabídce Škoda Plus poklesl od letošního července o 20 procent na necelých 7 000 vozů. „Situaci ovlivňuje i velká poptávka po ojetých vozidlech na zahraničních trzích, kde je důvodem zpoždění výroby a dodání nových automobilů na trh kvůli koronakrizi,“ vysvětluje nárůst Jakub Šulta, manažer autotržiště Carvago. Ceny mladých ojetin samozřejmě rostou také v souvislosti se zdražováním nových aut.