Češi mají rádi ojetiny. Při koupi vozu rozhoduje cena, říká průzkum

Náklady nejen na koupi ale také samotný provoz ojetého auta jsou v tuzemsku nejzásadnějším faktorem, naopak barva a konkrétní prodejce představují prioritu jen pro každého desátého Čecha. Pořizovací cena ojetého automobilu je nejdůležitější pro osmdesát procent z nich.



Průzkum také ukázal, že na ojeté vozy si Češi neradi půjčují. Tři čtvrtiny z přibližně tisícovky respondentů preferují nákup hotově. Nicméně podle Lukáše Cankaře, vedoucího oddělení Dealerská síť & Značky ve Volkswagen Financial Services (VWFS), je tento trend na ústupu.

„U ojetých vozů dlouhodobě zaznamenáváme nárůsty v počtu uzavřených smluv na financování a další nárůsty ještě očekáváme. V průzkumu se více než čtvrtina Čechů přiznala, že právě půjčka je pro ně řešením při pořizování ojetého vozu,“ uvádí Cankař.

Zatímco 73 procent Čechů má již s koupí ojetiny zkušenost, dalších jedenáct procent o jejím pořízení uvažuje. Za ojetý vůz utratí 87 procent Čechů méně než 200 tisíc korun. Pro třetinu z nich se plánované náklady pohybují mezi padesáti a sto tisíci korun, 24 procent dá za automobil padesát tisíc a méně.

Podle ředitelky největšího tuzemského prodejce ojetých automobilů AAA Auto Karolíny Topolové budou ojetiny kvůli koronavirové krizi zdražovat. „Celkově může být nárůst (cen) až o deset procent,“ uvedla v rozhovoru pro MF DNES.



Nejčastěji Češi vůz pořizují v autobazaru, na internetu hledají hlavně inspiraci. Typický Čech se nejdříve poptá u rodiny či známých a prozkoumá dostupné vozy na internetu a v autobazarech, píše VWFS v tiskové zprávě.

„86 procent Čechů si na výběr ojetého vozu vyhrazuje až čtvrt roku, během něhož si mapují trh a vyčkávají na nejlepší aktuální nabídku. Každý osmnáctý neváhá výběru věnovat až šest měsíců,“ konstatuje Lukáš Cankař. Pouze dvě procenta Čechů hledají vůz na automobilových aukcích.

Mezi automobilovými značkami je nejoblíbenější Škoda. Čtyřicet procent prodaných ojetých vozů v Česku pochází z mladoboleslavské automobilky. „Značka má v srdcích Čechů nezastupitelné místo, a to se odráží i na prodejích ojetých automobilů. Důvodů je hned několik – na škodovky jsme zkrátka hrdí, velkou roli hraje i velká dostupnost náhradních dílů a široká nabídka značkového financování,“ vysvětluje Cankař. Na druhém místě se v průzkumu umístil Volkswagen, třetí nejoblíbenější značkou je Ford.

Při výběru hraje roli i stáří automobilu. To by nemělo v ideálním případě přesáhnout devět let, uvedlo 68 procent respondentů. Kvůli poměru mezi cenou a kvalitou by ale zároveň nemělo být mladší než dva roky.