ANALÝZA: Autosalony otevřely, snad něco prodají. Při životě je udrží slevy

Škoda těsně před uzavřením showroomů zdražila kvůli emisím, u malých modelů o deset, u největšího Kodiaqa s turbodieselem ale až o šedesát tisíc. Možná zase brzy zlevní kvůli koronaviru. „Nebudou to ale oficiální slevy, prodejci se budou snažit alespoň něco prodat,“ tak alespoň reagují lidé z dealerské sítě napříč značkami.



Představa, že se teď automobilky konečně zbaví desítek tisíc aut, která mají na skladě, je lichá. Vždyť na novou Škodu, značku, která v Česku drží třetinu trhu, se čeká minimálně deset týdnů. „Na sklad se v současnosti kvůli rozmanitosti nabídky vyrábí jen málo, velkou část aut Škoda vyrábí podle přesné specifikace zákazníků,“ vysvětluje Pavel Jína, mluvčí českého zastoupení značky.

Výkyv v prodejích kvůli zastavené produkci a výpadek v prodejích se bude vyrovnávat po opadnutí epidemie dlouho. To, že se nyní neprodávalo, se projeví až za několik měsíců. Od objednání se na výrobu (časový slot, který si dealer předem rezervuje a při prodeji vozu do něj naspecifikuje auto) čeká několik týdnů. Je to i kvůli načasování a synchronizaci produkce u dodavatelů a logistice.

Potíže ale čekají hlavně dealery. Oni totiž budou muset odebrat auta, která si objednali na sklad (nabírají oblíbené konfigurace, které není problém udat) nebo rezervovali jejich výrobu. Právě dealeři tedy pravděpodobně budou i za cenu nižší (ale často spíše nulové) marže slevovat.

„Na jedné straně dochází ke zvyšování ceníkových cen v souvislosti s prudkým poklesem kurzu koruny a investicí automobilek do elektromobility a čistších pohonných ústrojí. Na druhé straně tu jsou dealeři, kteří se budou s vysokou pravděpodobností snažit o rychlý doprodej skladových vozů. Alespoň krátkodobě lze tedy čekat velmi zajímavé nabídky a navýšení slev,“ shrnuje Michal Razim, expert na segment automotive z poradenské firmy PwC. Podle něj to budou právě nabídky prodejců, které trh opět rozběhnou.

Automobilky začaly s letošním rokem o desítky tisíc korun zdražovat, aby pokryly náklady na pokuty za nesplnění emisních cílů EU.

Jednoduše porovnat loňský a letošní ceník v mnoha případech nelze, protože došlo k úpravám ve skladbě specifikací (do lépe vybaveného a tedy dražšího auta se totiž zdražení lépe schová). Je ovšem třeba dodat, že ani takový nárůst ceny pokutu za emise rozhodně celou nepokryje. Importéři volí různé přístupy, nejobvyklejší je ten, že kromě zdražení, které ovšem musí být ještě únosné pro zákazníka, na pokuty přispěje ze své marže také dealer a importér.

Luboš Vlček, šéf českého zastoupení Škody, připomíná další faktory: „Jedním z nich je inflace, nesoucí s sebou růst cen dodavatelů, práce i energií. V neposlední řadě do hry také vstupují neustále se zvyšující legislativní nároky na nové i stávající vozy. Do automobilů musí výrobci standardně implementovat stále více technologií, bezpečnostních prvků a obecně zvyšovat výbavové standardy.“

Zastoupení značek teď tedy čeká velmi delikátní období, ve kterém budou hlavně bojovat o udržení své dealerské sítě. Prodejci, jako nezávislé firmy, mají často velmi napjatý finanční plán, který spoléhá na systémy bonusů vyplácených importéry za prodaná (odebraná) auta. To se teď zhroutí. Padnout dealery si ovšem importéři dovolit nemohou. Už v březnu tak například Škoda přijala opatření pro zajištění likvidity a cash flow firem, kterými předcházela vzniku finančních rizik v autorizované síti. „Mezi hlavní nástroje balíčku opatření patří odložení splatností na skladové a klientské vozy a adaptace bonusové politiky včetně urychlení jejich vyplácení,“ vypočítává Pavel Jína, mluvčí Škoda Auto Česká republika.

Nezávislí analytici potvrzují, že rozpohybování trhu teď bude stát právě na spolupráci importérů s dealery: „Automobilky se budou snažit primárně ceny držet. Budou ale přicházet se zajímavými promoakcemi, včetně výhodného financování. Akce budou muset být koordinované u nových aut importéra s dealery. Ti jsou aktuálně finančně oslabeni a nemohou masivně dál sahat do svých marží. Podporu financování zásob by jim měli importéři či finanční společnosti poskytnout,“ myslí si Petr Knap z EY.

Podle Radka Donnera, generálního ředitele skupiny Auto Palace, která prodává osm značek, je nyní největší překážkou omezení poptávky na trhu. „Otevření autosalonů určitě usnadní předávání vozů zákazníkům. Nicméně očekáváme, že se letos trh dramaticky propadne, a proto děláme opatření, abychom tento propad v rámci naší skupiny dokázali utlumit,“ řekl. Mezi opatřeními zmínil například orientaci na firemní flotily nebo větší součinnost regionálních poboček společnosti.

Škoda podle zdroje iDNES.cz plošné zlevňování nechystá. Prostor hýbat s cenami je u skladových aut. Těch je nyní v Česku podle centralizovaného systému, který je dostupný veřejnosti na internetu, asi pět tisíc. To jsou auta u dealerů, nebo naspecifikované volné vozy do výroby. Je třeba připomenout, že i ty mají svého zákazníka, kterým je dealer, vlastní sklad má Škoda zcela minimální.

Je třeba si uvědomit strukturu cen aut. U nejmenších aut je výdělek prodejce v řádu nižších jednotek tisíc korun. O desetitisících marže se dá mluvit až u aut od přibližně půl až tři čtvrtě milionu korun výš, v závislosti na specifikaci (obecně platí, že automobilka a dealer vydělává hlavně na výbavě navíc, ne na holém autě). Nad půlmilion už je ovšem cenová hladina, kde čistě soukromá klientela nakupuje, jen minimálně. Na několikasettisícové slevy u auta za dva miliony se dalo narazit téměř vždy. I to ukazuje, kde mají prodejci polštář pro případné slevy. Suma sumárum, na fabii za tři sta tisíc možná ušetříte pár tisícovek, na skladovce třeba patnáct až dvacet. Ovšem že by někdo nabízel půlmilionovou octavii za tři sta tisíc, toho se s velkou pravděpodobností nedočkáme.

Ferdinand Dudenhöffer, expert na německý trh a autoprůmysl vysvětluje, že ve skladových zásobách mají dealeři uložené peníze, to je kritické pro jejich cash flow. „Musí navzdory krizi odebírat od výrobců nové vozy, přičemž zůstává naprosto nejasné, kdy a zda vůbec najdou kupce,“ vysvětluje. „Především modely s vysokými skladovými zásobami, které prodejcům jen zabírají místo a způsobují dodatečné náklady, by mohly být v nadcházejících měsících ke koupi se značnou slevou,“ dodává odborník, podle kterého lze pokles cen očekávat mimo jiné u aktuálně velmi oblíbené třídy SUV vozů, které jsou dražší než ekvivalentní konvenční modely, nejsou ovšem technicky komplikovanější. Právě u nich se tedy dá najít prostor pro importérskou slevu.

Auta tak zůstávají v showroomech. Experti na německý trh předpokládají doma klidně třicetiprocentní slevy. „U některých modelů současná situace způsobí slevu až 50 procent,“ předpovídá Dudenhöffer. To jsou ovšem velmi specifické případy, které najdeme i v Česku. Jeden z prodejců Peugeotu tak dnes například inzeruje skladovou dodávku se slevou 44 procent, původně stála přes milion.

„Po krizi nebudou mít lidé dost peněz na koupi nového vozu – se svými původními auty budou jezdit déle,“ předpovídá Dudenhöffer, v Česku to bude stejné. „Je dobré mít ještě trpělivost, s koupí se neukvapit, vyčkat ještě dva až tři měsíce,“ doporučuje Dudenhöffer, který je přesvědčen, že celé odvětví bude potřebovat „podstatně více než deset let“, aby se zotavilo ze stávající krize.

Jistý je jen pád prodejů

Na tom, že se předpovídat nedá vůbec nic, se dnes shodnou všichni. „Odhadujeme, že přesnější odhady vývoje zbytku letošního roku budeme schopni poskytnout nejdříve koncem května či v průběhu června,“ komentuje Vlček ze Škody. Česká značka měla letos v lednu, únoru i na začátku března nejvyšší prodeje v historii. „Rozhodnutí vlády o nezbytných opatření v boji s koronavirem samozřejmě výrazně ovlivnilo jak dodávky klientům, tak nové objednávky. Právě na úkor uzavření prodejních míst jsme tak v meziročním srovnání zaznamenali v březnu v pokles přibližně 25 %.“

To je číslo, které potvrzuje obecně strukturu prodejů na českém trhu, kde pouze menšinu (odhadem právě 25 %) trhu tvoří soukromé prodeje. Zbytek se kupuje „na firmu“ a těm vládní nařízení prodávat v koronakrizi nezakázalo. „Flotilové prodeje stále běží a poběží i dál. Určitě pomohou i kvalitní nabídky financování. Otazník ale visí nad trhem operativních leasingů, který vysílá signály o zvýšené opatrnosti financujících společností, které aktuálně nejsou schopny predikovat zůstatkové hodnoty. I proto mohou mít tendenci krátkodobě zdražit,“ dodává Michal Razim, expert PwC.

Podle Petra Knapa z EY bude důležité právě chování firemních zákazníků. „Část z nich už nákupy odkládá, ale není zřejmé, jak velká část to bude. Pokles poptávky čekám i tam.“ Předkrizový optimismus je podle Knapa pryč a bude trvat i za příznivého vývoje dlouho, než se vrátí.

V prvním čtvrtletí prodej osobních aut poklesl o 16 procent na 50 194 vozů (více čtěte zde). Prodej aut v České republice se snížil o 36,3 procenta na 13 685 vozů, magazín Autoweek upozorňuje, že je to nejnižší hodnota od října 2010. „Březen je přitom měsícem, ve kterém bývají prodeje osobních automobilů nejvyšší. Lze předpokládat, že relativně velké poklesy prodejů se projeví i v měsíci dubnu. Odložená poptávka by mohla být postupně realizována nejdříve od druhé poloviny května,“ komentuje Antonín Šípek, nezávislý analytik autoprůmyslu.

Michal Razim z PwC čeká za celý letošek pokles českých prodejů o dvacet procent na necelých 200 tisíc nových vozů. „Půjde o dosud největší meziroční pokles v rámci České republiky. Původní odhad prodejů v letošním roce byl kolem 245 000 aut. Prodeje automobilů u nás za posledních 15 let absolutně klesly pouze jednou, a to v roce 2013. Dokonce i v krizových letech 2008 a 2009 prodeje nových automobilů v ČR rostly,“ komentuje. „Tehdy se ale jednalo o rozsáhlou krizi důvěry, ze které se obchod zotavuje pomaleji. Právě rychlost nástupu současné situace dává naději na stejně rychlé zotavení. Záležet bude na tom, jak dlouho se bude v ekonomice držet strach, obavy o pracovní místa a snaha méně utrácet a více si udržovat finanční polštář. Zákazníci, kteří plánovali nákup nového vozu, však v principu nemají důvod automobil nekoupit,“ komentuje pro iDNES.cz Michal Razim.

„V týdnech či měsících dotčených karanténními opatřeními očekáváme pokles prodejů až o 80 procent. Naše aktualizovaná predikce počtu registrací proto vykazuje 198 000 kusů, a to v případě, že dojde k normalizaci stavu společnosti v průběhu druhého čtvrtletí a nepřijde relaps epidemie, který by mohl znamenat obnovení karanténních opatření,“ uvedl Michal Razim z PwC.

Podle Knapa z EY se trh bude vzpamatovávat až do roku 2021: „Hodně velký vliv bude mít celková ekonomická situace a očekávání od budoucnosti, což ovlivní zprostředkovaně i celková situace v EU. Očekávám vyšší zájem o ojeté vozy. To je teď prioritní oblast i pro značkové dealery a importéry – ten trh poroste. Spoléhají na to autobazary, pro které je jaro hlavní sezonou. Škoda se aktuálně chlubí historicky největší nabídkou osmi tisíc aut ve svém značkovém programu ojetých aut Škoda Plus.

Neustálá dezinfekce

Restart prodeje je spojen se zavedením přísných hygienických nařízení. „Jejich cílem je minimalizovat zdravotní rizika pro zákazníky i zaměstnance a přitom poskytovat plnou škálu služeb. Podobná opatření fungují už dva týdny v autorizovaných servisech,“ komentuje Pavel Jína ze Škody.

Dezinfikují se prostory, vozidla, u vchodů se rozmisťují zásobníky s dezinfekcí a upravují prostory tak, aby vyhovovaly přísným hygienickým opatřením.

„Máme samostatného pracovníka pro servis, který nic jiného nedělá než dezinfekci prostor. Od pondělí máme připraveny pro naše klienty roušky s naším podnikovým logem. Samozřejmě při zkušebních jízdách budeme před i po provádět dezinfekci, kterou běžně provádíme na servisu,“ popsal Jan Kranát, předseda představenstva společnosti Autostyl Trutnov, která je autorizovaným prodejcem značek Škoda, Peugeot, Toyota. „Ze strany importérů byla vydaná doporučení, jak za současné situace postupovat. Například je potřeba vyznačit místa, která jsou dva metry od našich stolů. Na pokladně a recepci jsme instalovali ochranná plexiskla,“ dodal Kranát.