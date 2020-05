Import ojetin klesl. V dubnu se dovezlo deset tisíc škodovek a osm rollsů

Nejvíce dováženou značkou z druhé ruky je tradičně Škoda s 9 686 vozy, následuje Volkswagen s 9 449 vozy a třetí je s importem 3 800 aut Ford. Na dalších místech jsou prémiové značky BMW a Audi. Češi si dovezli také 24 ojetých Ferrari, 18 Maserati, osm vozů Rolls-Royce nebo čtyři Lamborghini.



Dubnový pokles je podle generální ředitelky AAA Auto Karolíny Topolové podobný jako uprostřed nejhlubší ekonomické krize v únoru 2009. „Z hlediska kvality trhu je to jednoznačně pozitivní vývoj, který by bylo dobré udržet. Navíc hrozí, že pokud Německo zavede šrotovné, mohou se k nám opět začít dostávat falešně zlikvidované a opět zlegalizované ojetiny jako při minulé vlně,“ uvedla.

Průměrné stáří dovážených vozů bylo 10,4 roku, přičemž podíl vozidel starších deseti let byl téměř 52 procent. „Není špatné dovážet auta ze Západu, ale nedává smysl vozit do Česka rachotiny starší deseti let, které jsou nejčastěji přetočené a po bouračkách,“ uvedl předseda Asociace obchodu ojetými automobily Jiří Grund.

Připomněl, že ve Sněmovně leží pozměňovací návrh na změnu ekologických poplatků. Pokud by se na vozy starší deseti let, tedy plnící normu Euro 3 a Euro 4, vztahoval ekologický poplatek za přihlášení auta do registru vozidel v řádu jednotek tisíců korun, bude to podle něj dovozce motivovat k tomu dovážet vozy mladší a čistší. Průměrné stáří českého vozového parku je nyní 15 let (čtěte více).

Lepší výbava ojetin

Poplatky se podle Topolové nezvyšovaly od roku 2009 a vzhledem ke konstrukci jejich výpočtu ztratily účinnost a dovozu aut starších deseti, patnácti či dokonce dvaceti let už nebrání.

Podle analýzy vývoje trhu ojetin za první čtvrtletí letoška, který vytvořila společnost Cebia, se tuzemské ojetiny prodávají v průměru o čtyři roky mladší než ty dovezené. „Na trhu se vyskytovalo více aut v lepší výbavě, a to především s isofixem, vyhřívanými sedadly, parkovacími senzory či kamerami, bluetooth, start/stop systémem, bezklíčovým odemykáním či asistentem rozjezdu do kopce,“ uvádí Barbora Minksová, manažerka marketingu a komunikace Cebie.

„Zároveň se mírně zvýšila průměrná prodejní cena, oproti situaci na konci loňského roku o 5 600 Kč na 229 500 Kč. Tato cena však nezahrnuje slevy, ke kterým byli prodejci ochotni přistoupit v druhé polovině března, kdy kvůli koronavirovým opatřením mohli prodávat auta jen přes internet.“

Průměrný počet najetých kilometrů se podle analýzy od konce loňského roku naopak snížil o tři tisíce km na 154 tisíc km. „Skutečný průměrný stav ujetých kilometrů prodávaných vozidel však bude vyšší, neboť třetina aut vykazuje manipulaci s tachometrem. Lze očekávat, že podíl aut se stočeným tachometrem se v následujících měsících kvůli propadu tržeb a zisku prodejců zvýší. V závislosti na situaci na trhu by se mohl postupně opět přiblížit až ke

40 procentům,“ varuje Minksová.

Nabídka bude menší

„V současnosti je ještě možné koupit si ojeté auto za dobrou cenu. Očekává se však, že se během následujících týdnů zájem opět zvýší a prodejci již nebudou tak ochotní vyjednávat o slevě. Navíc se sníží i množství prodávaných ojetých aut a kupující tak budou mít méně z čeho vybírat,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia

„Propad v dovozech aut během koronavirové pandemie přinesl pokles v nabídce ojetin na českém trhu,“ komentuje Pavel Kašpar, manažer certifikovaného programu ojetých vozidel Škoda Plus. A uvádí, že během prvního letošního kvartálu zaznamenali zvýšený zájem zejména o vozy ve stáří do 18 měsíců od registrace.

„Právě těchto aut byl ještě před rokem na trhu poměrně dostatek, zhruba od poloviny loňského roku jich ubylo, přičemž zájem o ně přetrvává,“ komentuje Kašpar a dodává, že aktuálně je v programu zánovních ojetých škodovek nejvíce aut od spuštění, bezmála 10 000 vozů.

„Co se týče motorizace prodávaných ojetých aut, stále u nich převládá motor na naftu (54 %) a podle statistických údajů z posledních několika kvartálů je zřejmé, že se situace kolem dieselů již stabilizovala a zájem o ně dál neklesá,“ cituje ze statistik Barbora Minksová.

„Nejprodávanějšími ojetými modely vozů byly letos opět Škoda Octavia a Fabia. Na třetí pozici se tradičně umístil Volkswagen Passat,“ uvádí a dodává, že meziročně došlo ke zvýšení podílu zejména vozů značek Škoda a Volkswagen.

„Zvýšení jejich podílu však nebylo dáno nižším počtem dovezených ojetých vozů ze zahraničí, ale pokračováním vývoje z druhé poloviny loňského roku. Vozy značky Škoda posílily meziročně o 4 procentní body na 25,1 %, což znamená, že čtyři nejprodávanější modely ojetých vozů značky Škoda si nárokovaly čtvrtinu trhu prodávaných ojetých aut.“

Prodej nových osobních aut na českém trhu se v dubnu kvůli opatřením proti koronaviru i celkově nižší poptávce propadl o 53 procent na 10 679 vozů. Za čtyři měsíce trh klesl o 26,3 procenta na 60 873 prodaných automobilů. Více o propadu prodejů aut čtěte zde.