Dovozci aut vyzvali vládu, aby spravedlivě podpořila nákupy bezemisních vozů.

Zároveň by se mělo snížit nepeněžní plnění zohledněné v daňovém základu pro uživatele služebního vozidla i k soukromým účelům z jednoho na 0,5 procenta měsíčně, aby se srovnaly podmínky s vozy se spalovacími motory a firmy tak byly motivovány k pořízení ekologických vozidel. Podpora má být dva roky.

Návrh, který svaz poslal předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO), ministryním a ministrům průmyslu a obchodu, financí, dopravy, životního prostředí a místního rozvoje, ale i představitelům hlavních politických stran, nelimituje podporu cenou vozu.

To je podle zástupců automobilek spravedlivé pro všechny uživatele a tímto principem zvýhodňuje cenově dostupnější modely. Podle SDA si alespoň částečnou kompenzaci zaslouží všichni uživatelé, kteří jsou v současné fázi rozvoje elektromobility ochotni na ekologický vůz vynaložit více svých peněz a přispět tak ke snížení emisí v dopravě.

„Česká republika patří stářím vozového parku přes 15 let mezi poslední státy v Evropě, lépe jsou na tom i všechny okolní země. To se odráží také v nízké bezpečnosti, vysoké spotřebě paliva a vysokých emisích u nás provozovaných vozidel,“ uvedl tajemník svazu Josef Pokorný.

Odbyt zejména ekologických vozů je v ČR hluboko pod unijním průměrem. Zatímco registrace elektrifikovaných vozů, tedy elektromobilů a dobíjecích hybridů, dosáhl loni v EU 11,4 procenta, Česká republika zaznamenala jen 2,6 procenta a obsadila tak poslední příčky.

V souvislosti s propadem prodeje i výroby během pandemie nemoci

covid-19 přistoupila řada vlád k podpoře automobilového odvětví a nákupu nových vozů. Využila této příležitosti i ke zlepšení podmínek pro zavedení ekologických vozidel, omlazení vozového parku a snížení emisí z dopravy, upozornil svaz.

„Evropská unie si zvolila elektromobilitu jako hlavní trend v pohonu osobních vozidel pro nejbližší období a Česká republika jako člen EU a třetí nejvýznamnější producent automobilů nesmí zůstat pozadu. Nechceme dát v risk jedno ze stěžejních průmyslových odvětví ČR a tím i ohrozit významné příjmy do státního rozpočtu, včetně dopadu do zaměstnanosti“ říká Jan Hurt, generální ředitel českého zastoupení značek Audi, SEAT a Volkswagen.



Důvodem pro podporu elektrického pohonu je podle Pokorného jasně stanovený kurz Evropské komise, pokud se jedná o další vývoj emisních limitů pro osobní a lehká užitková vozidla. To se týká i obnovy státních flotil. Podle legislativy platné pro ČR musí do čtyř let státní nákupy vozidel tvořit z jedné třetiny právě vozy na elektřinu nebo vodík.

„Pokud se co nejrychleji nepřipojíme k rozvinutým evropským státům a nepodpoříme rozvoj elektrického pohonu, hrozí nám – při současně chybějící legislativě v oblasti ojetých vozidel – že se z Česka místo výrobního a technologického lídra stane popelnice Evropy,“ podotkl Pokorný.

„Česká republika se za uplynulých třicet let vypracovala mezi nejvýznamnější výrobce automobilů a jejich komponent. Pokud se včas nepřipojíme k rozvoji elektromobility, bude to negativní signál novým investorům, pro které zůstaneme na okraji zájmu,“ říká Alexej Kiriakovský, generální ředitel českého zastoupení značky Mazda.

Nákup a provoz vozidel, ale také jejich výroba a obsáhlý dodavatelský řetězec spolu s řadou navazujících služeb představují významného přispěvatele do státního rozpočtu. Automobilové odvětví tvoří 10 % HDP, podílí se z 21 % na exportu a zaměstnává více než 133 000 osob přímo a další stovky tisíc nepřímo. V ČR se již elektromobily a jejich součásti také vyrábějí.

Česká republika patří mezi přední výrobce a dodavatele automobilového průmyslu, v počtu vyrobených automobilů je v rámci EU na 3. místě za Německem a Španělskem; množstvím vyrobených vozů na počet obyvatel je ČR druhá za Slovenskem v celosvětovém měřítku.

Řada států Evropy se také rozhodla ukončit prodej vozů na fosilní paliva. Od roku 2025 zakáže jejich prodej Norsko, v roce 2030 se přidají Německo, Nizozemsko, Spojené království, Irsko, Slovinsko a další. Odborníci proto očekávají, že v mnoha zemích vznikne přetlak výrazně ojetých vozů.



„Na rozvoj ekologické dopravy vyčlenila Evropská unie významné finanční prostředky, které jednotlivým státům usnadňují zavádění moderních a nákladnějších technologií. Pokud tyto fondy nevyužijeme pro omlazení vozového parku, připravujeme se o šanci na efektivní a rychlé snížení emisí z dopravy zvláště ve velkých městech, zvýšení bezpečnosti provozu, ale také můžeme o tyto prostředky přijít,“ říká Martin Peleška, generální ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus.



