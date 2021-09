Hyundai naplánoval konec spalovacích aut v Evropě. V Nošovicích se chystají

Oznámila rovněž, že její česká továrna se v příštím roce stane prvním závodem firmy, který bude využívat elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů.



„Hyundai Motor je odhodlána udělat správnou věc pro svět,“ uvedla jihokorejská společnost. „Klimatické změny jsou nepopiratelnou výzvou, která ode všech vyžaduje maximální a bezodkladnou pozornost. Hyundai Motor se zavazuje dosáhnout do roku 2045 uhlíkové neutrality u svých produktů i aktivit,“ dodala.

Studie Hyundai Prophecy vystavená na autosalonu IAA Mobility

„Integrovaná, vícedimenzionální strategie pro uhlíkovou neutralitu je tvořena třemi pilíři: rozšiřováním produktové řady pro čistou mobilitu, vyvíjením platforem nové generace a investováním do řešení a technologií pro zelenou energii,“ vysvětluje mluvčí českého zastoupení značky David Pavlíček.



Robotaxi Hyundai prezentuje na mnichovském autosalonu IAA Mobility také robotické taxi. Automobilka na něm spolupracuje se společností Motional, globálním lídrem technologie autonomního řízení. Motional začne veřejnosti nabízet přepravu v robotickém taxi postaveném na základě Hyundaie Ioniq 5 po spuštění své služby zajišťované zcela bez řidičů v roce 2023.

Společnost Hyundai Motor se podle Pavlíčka zavazuje, že bude v nadcházejících letech postupně zvyšovat podíl vozidel s nulovými emisemi na celkovém prodeji. Do roku 2030 má být jejich podíl na celkovém globálním prodeji automobilů 30 procent. „Společnost také očekává, že do roku 2040 budou akumulátorové elektromobily a elektricky poháněná vozidla s palivovými články tvořit 80 procent jejích celkových prodejů. Hyundai Motor plánuje, že v evropském regionu bude od roku 2035 nabízet pouze vozidla s nulovými emisemi. Do roku 2040 vyřadí Hyundai ze své nabídky na hlavních trzích všechna vozidla na fosilní paliva, a podpoří tak přechod na čistou mobilitu,“ vypočítává Pavlíček.

Po aktuálně na trh uváděném elektromobilu Ioniq 5 uvede Hyundai další bateriový vůz. Ioniq 6 bude vycházet z koncepčního elektromobilu Prophecy vystaveného na autosalonu IAA 2021.

Vodík

Hyundai také spoléhá na vodík. Automobilka investuje do technologie palivových článků na vodík již více než 20 let. Aktuálně má v nabídce takto poháněný model Nexo (test čtěte zde). Loni společnost dodala zákazníkům ve Švýcarsku XCIENT Fuel Cell, první velkosériově vyráběné těžké nákladní vozidlo na světě s elektrickým pohonem napájeným palivovými články. Hyundai nedávno v Mnichově prezentoval svůj autobus Elec City Fuel Cell a nyní toto vozidlo podstupuje v Evropě testy.

Hyundai na IAA představuje svůj plán výroby osobních elektromobilů s palivovými články pro nadcházejících několik let. Hyundai v roce 2023 představí nové Nexo a MPV s pohonem na vodík. Hyundai plánuje, že po roce 2025 uvede na trh také velké SUV poháněné palivovými články.

„Hyundai Motor bude rovněž nabízet své pohony s palivovými články pro další druhy dopravních prostředků, a s využíváním palivových článků počítá i v ostatních oblastech života,“ dodává Pavlíček.

„Zelený vodík získávaný elektrolýzou vody s využitím nízkouhlíkových zdrojů elektrické energie přispěje podle prognóz k významnému snížení emisí CO 2 . Hyundai Motor investuje do globálních startupů, například H2Pro, s nimiž spolupracuje v oblasti zeleného vodíku. Hyundai navíc plánuje budování infrastruktur pro dodávky zeleného vodíku v zemích se silnou vládní podporou a hojnými obnovitelnými zdroji pro získávání energie, například v Austrálii,“ komentuje mluvčí.

Strategie uhlíkové neutrality Hyundaie obsahuje také cíl používat energii z obnovitelných zdrojů ve výrobních závodech společnosti a také dlouhodobé investice do budoucích technologií, například do zeleného vodíku vyráběného pomocí energie z obnovitelných zdrojů, funkce V2G (Vehicle-to-Grid) pro dodávání elektrické energie do elektrické sítě a systém použitých akumulátorů pro skladování elektrické energie.

„Hyundai Motor realizuje řadu aktivit pro snižování emisí CO 2 a dalších skleníkových plynů vznikajících při výrobních procesech. Mezi opatření společnosti patří snižování spotřeby energií a budování ekologických výrobních závodů přechodem na obnovitelné zdroje energie, například z fotovoltaických elektráren,“ uvádí David Pavlíček.

V Nošovicích se na změnu chystají

Mluvčí závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích na Frýdecko-Místecku Petr Michník řekl, že přechod na kompletní výrobu aut bez spalovacích motorů bude postupný, konkrétnější informace zatím nejsou známy. Část vozidel na elektřinu továrna produkuje už teď.



U využívání elektřiny jen z obnovitelných zdrojů jde podle Michníka o způsob obchodování. „Mohu potvrdit, že od příštího roku budeme nakupovat jen elektřinu z obnovitelných zdrojů. Jde o to, že budeme na trhu s elektřinou připlácet za to, že budeme takovou elektřinu dostávat. Firma, která elektřinu dodává, nám zajistí a garantuje, že objem elektřiny, kterou odebereme, bude pocházet jen z obnovitelných zdrojů,“ řekl Michník.



Výroba v nošovické továrně Hyundai běží od listopadu 2008.

Společnost si vytkla za cíl pokrývat do roku 2040 více než 90 procent spotřeby elektrické energie ve svých globálních provozovnách z obnovitelných zdrojů. A od roku 2045 bude ve svých globálních provozovnách používat pouze energie z obnovitelných zdrojů.

Společnost Hyundai je největší automobilkou v Jižní Koreji a spolu se sesterskou firmou Kia tvoří jednoho z deseti největších výrobců automobilů na světě. Sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích společnost Hyundai oficiálně zahájila v listopadu 2008.



Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Produkuje až 1 400 aut denně. Závod má přibližně 3 200 zaměstnanců, dalších asi 8 700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele. Stěžejním modelem je SUV Tucson, jak jezdí, čtěte zde.