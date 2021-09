S moderní výukou pomůže šumperské Střední škole řemesel „kobot“

„Oslovila jsem přibližně osm desítek firem, nakonec jich přispělo 23. Potřebují špičkově připravené absolventy a jsou připraveny přispět. Bez nejmodernějších výukových pomůcek bude stále obtížnější připravit mladé lidi tak, aby ihned po nástupu do práce mohli odvádět to, co si od nich zaměstnavatel slibuje,“ sdělila ředitelka školy Irena Jonová.

„Na trhu práce je značný nedostatek svářečů a řemeslníků, kteří sváření využívají, jako jsou instalatéři, mechanici nebo zámečníci. Jedním z důvodů je právě lpění na klasice – klasické stroje a svařování. Snažíme se to změnit a nabídnout studentům atraktivní možnosti vzdělání,“ shrnula Jonová.



Podle ní bude digitalizace a robotizace ovlivňovat průmysl stále víc. „Bude nutné zvládnout aspoň v základech digitální technologie a umět naprogramovat robota, aby udělal, co je potřeba,“ míní.

Kobot, kterého škola pořídila, umožňuje intuitivní ovládání a v praxi se využívá pro montážní práce, třídění materiálu, povrchové úpravy nebo právě svařování.



„Nachází uplatnění především při opakovaném přesném svařování, kdy je možné operaci díky robotům zrychlit, zpřesnit, zkvalitnit a zefektivnit. Navíc zaměstnanec není vystaven exhalacím,“ vysvětlila ředitelka šumperské školy.

Stát selhává, musí pomoci sponzoři

Šéf Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslav Švamberk školu chválí.



„Trendy jako digitalizace, elektronizace či robotizace se stále zrychlují. Je dobré, když na to školy reagují, protože bez patřičných kompetencí je absolvent po nástupu do praxe diskvalifikovaný a zaměstnavateli nepřinese to, co od něj čeká,“ řekl Švamberk.

Místo okamžitých výsledků musí podle něj firmy často učit absolventy to, co by už měli umět.

„Podle toho, jak firmy přispěly, je vidět, že mají zájem o dobře připravené lidi už ze školy, adaptované na nové podmínky,“ vyzdvihl Švamberk. Stát podle něj selhává, když není schopen technické školy dostatečně vybavit moderními stroji.

Mezi sponzory, kteří přispěli na nákup kobota, je například společnost Kostka – kolobka z Hanušovic, která je předním světovým výrobcem koloběžek.

„My máme několik robotických svařovacích pracovišť a zatím všechny zaměstnance, kteří je obsluhují, jsme si museli sami vychovat. Ani jeden nebyl ze školy připravený. Proto je i našim zájmem, abychom dostali ze škol už hotové odborníky,“ zdůvodnil majitel firmy Marek Kostka.