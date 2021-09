Nenechte si ujít stroj jako z transformerů. Validace vstupenky trvá minutu

Jen pár kroků k rychlému odbavení! Validace vstupenek na Dny NATO 2021 byla spuštěna!



Připravili jsme pro Vás přehledný návod, díky kterému to zvládne každý! Celý postup nezabere ani minutu Vašeho času, ale výrazně zrychlí Vám i ostatním odbavení u vstupů do areálu.



Podrobné informace obdržíte i do Vašich e-mailových schránek, aby mohli validaci všichni provést předem. ⏰