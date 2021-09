To nepadá nebe, ale přistává obr Galaxy. První lákadlo Dnů NATO je na místě

„Bez účasti Super Galaxy by nebyla možná účast vrtulníků Venom a Viper, doufáme ale, že pro budoucí ročníky již přiletí vrtulníky po vlastní ose, z Náměště nad Oslavou,“ uvedl Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které víkendovou show 18. a 19. září na mošnovském letišti organizuje.

Oba vrtulníky, UH-1Y Venom a bojový AH-1Z Viper se představí v expozici věnované modernizaci Armády ČR. Kromě vrtulníků přepravil stroj v útrobách bezpilotní letoun MQ-9 Reaper, který bude rovněž jedním z lákadel Dnů NATO.

Do Mošnova dorazil americký letoun zhruba po jedenáctihodinovém letu přes Atlantik krátce po třinácté hodině. Ze základny v texaském San Antoniu zamířil nejprve do Barksdale v Louisianě, pak do New Yersey a teprve poté přes oceán do Evropy.

S délkou fotbalového hřiště a výškou šestipatrového domu patří americký stroj C-5 už desítky let mezi největší letouny světa. Do jeho útrob se vejdou jiné letouny, helikoptéry nebo tanky. Celkem až 130 tun nákladu.

Jen pro představu. Takovým typickým mezikontinentálním nákladem na vzdálenost až 9 tisíc kilometrů může být například: dva tanky Abrams nebo deset obrněných vozidel nebo šest bitevních vrtulníků Apache či 345 vojáků s plnou výstrojí.

V nejnovější modernizované verzi s označením C-5M Super Galaxy bude americký stroj jedním z hlavních lákadel tradičních Dnů NATO v Ostravě.

Kvůli hygienickým opatřením je letos nutné mít předem na akci vstupenku. Celá distribuce probíhá pouze online prostřednictvím společnosti Ticketportal.

Na místě nebude možné vstupenky pořídit, upozorňují organizátoři s tím, že pro vstup na akci je nezbytné se prokázat bezinfekčností na covid-19.

Organizátoři zároveň doporučují provést předem takzvanou validaci pořízené vstupenky. Proces nezabere ani minutu, ale výrazně urychlí odbavení u vchodů do areálu.

Ve službě až do roku 2040

Spojené státy letos do Ostravy kromě letounu C-5 posílají také létající tanker KC-135 nebo unikátní konvertován Osprey. A kromě mariňáckých vrtulníků Venom a Viper se představí rovněž armádní vrtulníky AH-64D Apache a UH-60 BlackHawk.

C-5M Super Galaxy Jde o vylepšenou verzi s novými motory a modernizovanou avionikou. Od srpna 2018 provozuje americké letectvo 52 těchto strojů. Posádka: 7 (velitel, pilot, dva letoví inženýři, tři nakladači), minimální varianta 4 osoby



Užitečné zatížení: 130 t

Délka: 75,3 m

Rozpětí: 67,9 m

Výška: 19,8 m

Max. vzletová hmotnost: 418 t

Pohon: turbofan 4×GE

Max. rychlost: 855 km/h

Cestovní rychlost: 833 km/h

Dosah: 9 165 km

Dostup: 11 000 m

Rychlost stoupání: 9,5 m/s

Vzletová dráha: 1 400 m

Přistávací dráha: 1 600 m (1 100 m)

Palivo: 193 600 L Zdroj: Lockheed Martin

Ačkoliv jsou obři C-5 pro strategickou přepravu ve službě už přes padesát let, americké letectvo počítá díky nadčasovému designu, spolehlivosti a modernizačním programům s jejich provozem nejméně do roku 2040.

Konkrétně vývoj C-5 a jeho počáteční provoz přitom nebyl vůbec jednoduchý. Naopak. Výrobce Lockheed při vývoji v šedesátých letech několikrát významně překročil náklady a dostal se do velkých finančních problémů. Hrozil dokonce úpadek firmy.

Navíc záhy po zařazení do služby byla velká část flotily letounů uzemněna, protože se v křídlech začaly objevovat trhliny. Křídla byla nahrazena.

První bojovou misí letouny C-5 prošly v červenci 1970 v jihovýchodní Asii během vietnamské války. Lockheed také plánoval civilní verzi letounu, která měla přepravovat až tisíc pasažérů. Kvůli nezájmu leteckých dopravců ale zůstalo jen u plánů.

Za celou dobu, od roku 1968, došlo kvůli nehodám ke ztrátě pěti ze 131 vyrobených letounů.