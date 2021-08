Na Dny NATO v Ostravě jen se vstupenkou. První vlna distribuce startuje

Po loňské koronavirové pauze budou moci diváci sledovat unikátní show o víkendu 18. a 19. září opět přímo na Letišti Leoše Janáčka Ostrava.

Vstup na největší akci svého druhu zůstává bezplatný. Podle platných hygienických opatření bude moci do areálu každý den 40 000 návštěvníků.

„Pro dodržení maximální povolené kapacity letos poprvé v historii distribuujeme vstupenky, bez nichž nebude vstup do areálu možný,“ uvedl Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které akci organizuje.

Rezervace vstupenek a jejich distribuce probíhá prostřednictvím společnosti Ticketportal. Vstupenku nelze pořídit přímo na místě během konání akce!

První vlna startuje v pátek 27. září ve 14:00. Uvolněno bude 15 000 lístků na sobotu a 15 000 lístků na neděli.

Vstupenky není možné získat prostřednictvím jiné prodejní sítě, ani v informačních centrech.

Pořízení vstupenky je spojeno se servisním poplatkem ve výši 15 Kč, který slouží pouze k uhrazení nákladů spojených s mimořádnými opatřeními kvůli pandemii COVID-19.

„Abychom urychlili odbavení takového množství lidí, jsou Dny NATO zapojeny do pilotního projektu Národní agentury pro komunikační a informační technologie pro fúzi vstupenky a covidové kompetence - při vstupu se tak bude možné prokázat jediným dokladem,“ dodal Pavlačík.

Během konání akce nebude možné se nechat u areálu otestovat!

Prokázání bezinfekčnosti

Při rezervaci vstupenky je nutné vybrat způsob prokázání bezinfekčnosti (test či očkování), který návštěvník uplatní a také zadat jméno, příjmení a e-mailovou adresu. A také si vybrat k návštěvě akce sobotu nebo neděli. Je to nutné kvůli ověřování COVID kompetence, kterou lze provést jen na konkrétní den.

Nejméně polovina všech návštěvníků z denní kapacity musí mít podle hygienických nařízení ukončené očkování (nejméně 14 dní) nebo doložit doklad o prodělání onemocnění covid-19 do 180 dní od nákazy.

Druhé polovině bude stačit platný test o bezinfekčnosti, tedy negativní PCR test ne starší než 7 dní nebo negativní antigenní test ne starší než 72 hodin. Jednu z těchto podmínek musí splnit všichni návštěvníci starší šesti let. Děti do šesti let nebudou muset mít ani vstupenku.

Všechny vstupenky jsou vydávány na jméno, které se musí shodovat se jménem na covidovém certifikátu nebo testu. Totožnost návštěvníků bude ověřována při vstupu do areálu. Vstupenku pak stačí mít u sebe v digitální podobě.

Vstupenka na jméno a na jeden den

Najednou je možné zarezervovat až 6 vstupenek. Pokud tak pořizujete vstupenky pro více lidí, třeba pro celou rodinu, bude nutné zadat i jejich jména.

Validace certifikátu a jeho spárování se vstupenkou pro očkované bude spuštěna 6. září. Všem držitelům vstupenek poté přijde na e-mail, který použili při rezervaci, přesný návod, jakým způsobem validaci provést.

Pokud tedy máte v aplikaci Tečka nahrané certifikáty více lidí, například celé rodiny, lze pak snadno z jednoho mobilu provést i jejich validaci.

Otázky a odpovědi, jak se na akci dostat Na oficiálním portále natodays.cz

Přímo v den konání akce nebude možné se u areálu nechat otestovat, návštěvníci si proto musí zařídit test předem, než se na mošnovské letiště vypraví.

Potvrzení od lékaře o prodělaném covidu nebo samotest nebude stačit. Vzhledem ke způsobu ověření je nutné mít platný certifikát s QR kódem o prodělání onemocnění, testu či očkování. Doporučujeme mít certifikát nahraný v aplikaci Tečka.

Jejím prostřednictvím certifikát spárujete se vstupenkou. Alternativou je mít certifikát vytištěný a QR kód snímat kamerou mobilu či notebooku. Se vstupenkou lze spárovat jakýkoliv platný COVID certifikát vydaný v rámci EU.

Propojení aplikace Tečka a vstupenek v rámci Dnů NATO je součástí pilotního projektu. Po uvedení do ostrého provozu bude rozhraní zpřístupněno všem pořadatelům, registračním webům, ticketingovým společnostem a dalším.