Dny NATO ozdobí Dakota, symbol invaze v Normandii. Ostrovy opouští výjimečně

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR už v minulosti hostily několik druhoválečných letounů jako stíhačky Hurricane nebo Spitfire.

Vůbec poprvé se ale v Mošnově představí v letové ukázce stroj takových rozměrů a s takovým životopisem jako Douglas C-47 Dakota.

Konkrétně s označením ZA947 nesoucí přezdívku „Kwicherbichen“. Ten byl postaven v roce 1942 ve Spojených státech. Za 2. světové války byl využit mimo jiné při Dni D, kdy v červnu 1944 prováděl spojenecké výsadky během vylodění v Normandii, a později také pomáhal evakuovat zraněné a zásobovat jednotky.

Po válce tento letoun získala Kanada, kde sloužil až do roku 1971. V roce 1993 byl odkoupen do Británie pro historickou letku britské RAF Battle of Britain Memorial Flight (BBMF). Loni prošel generální opravu a na veřejnosti se tak představuje teprve od letošního února.

Účast Dakoty mimo Spojené království je přitom velmi raritní a prestižní záležitostí. Naposledy se na starém kontinentě objevila v roce 2019 při připomínce Dne D. V České republice se jedná teprve o druhou účast, a to navíc po deseti letech.

Dny NATO v Ostravě Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se uskuteční 18. a 19. září. Vstup na akci je zdarma. Loni se akce kvůli pandemii koronaviru uskutečnila ve zvláštním režimu bez diváků.

Je to ojedinělá nekomerční přehlídka, na které mohou návštěvníci vidět vedle nejmodernější armádní techniky také to nejlepší, co mají k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci, Vězeňská služba a další složky. Rekord v návštěvnosti je 225 tisíc diváků. Více informací na oficiálních stránkách www.natodays.cz

„U historických letounů se navíc pečlivě hlídá technický stav a nálet, i proto se na cesty mimo domovskou Británii vydává jen zřídka,“ konstatoval Jan Čadil, šéfredaktor časopisu Letectví a kosmonautika.

Británie je jedním z tradičních účastníků a partnerů Dnů NATO v Ostravě. Pode organizátorů má účast historické stroje připomenout spojenectví s Velkou Británií a leteckou bitvu o Británii, do níž se významně zapojili také českoslovenští letci.

„Je pro nás obrovská čest moci hostit na naší akci takovou legendu, jakou Dakota bezesporu je,“ uvedl Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, které akci na mošnovském letišti každoročně organizuje.

Britská jednotka BBMF udržuje letuschopné historické letouny, které pak na veřejných akcích připomínají boj za svobodu a padlé vojáky.

V současné době BBMF, jež se sama označuje jako „muzeum bez zdí“, disponuje šesti letouny Spitfire, dvěma letadly Hurricane, bombardérem Lancaster, transportním strojem Dakota a také dvěma cvičnými letouny Chipmunk, které ovšem vstoupily do služby až po druhé světové válce.

Mezi hlavní lákadla letošních Dnů NATO v Ostravě, které se uskuteční 18. a 19. září, bude patřit premiéra nejmodernějšího letounu páté generace F-35 v barvách italských vzdušných sil, atraktivní letová ukázka řeckého Zeus Demo Team s letounem F-16 nebo nový transportní stroj A400M z unikátní belgicko-lucemburské letky. Účast už potvrdilo osm zemí.