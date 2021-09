Dva tisíce lidí a roboti. V Kojetíně vzniká nové distribuční centrum Amazonu

Amazon rozšiřuje svou českou logistickou síť v reakci na rostoucí poptávku zákazníků. Zaměstnanci v novém distribučním centru budou připravovat, balit a odesílat zákazníkům drobné položky jako knihy, elektroniku a spotřební zboží.



Zároveň budou pracovat s inovativními technologiemi, včetně robotických jednotek, které jim budou pomáhat při každodenním vyřizování zákaznických objednávek. Dokážou se totiž zasouvat pod regály s výrobky, zvedat je a pohybovat s nimi po distribučním centru, čímž pomáhají zkrátit čas nutný pro zpracování objednávek.

„Jsme hrdí na to, že můžeme rozšířit naše působení v Česku o druhé distribuční centrum,“ říká Michal Šmíd, generální manažer společnosti Amazon pro Českou republiku. Od začátku svého působení v Česku v roce 2013 zde už Amazon investoval přes 26 miliard korun. V současné době v tuzemsku zaměstnává okolo čtyř tisíc pracovníků a novým distribučním centrem, které by v plném provozu mělo být do roku 2023, se jejich počet zvedne o další dva tisíce.

Z nových pracovních míst bude těžit především Olomoucký kraj. „Příchod významného zaměstnavatele do regionu je vždy důležitou událostí a příležitostí pro celý region. Jsme rádi, že přichází zaměstnavatel, který zde vytvoří tisíce nových pracovních míst, a to zejména odborných. Součástí nového distribučního centra společnosti Amazon bude i vybudování a oprava stávající infrastruktury, což vnímáme jako značný přínos pro místní obyvatele,“ říká hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Kojetínský starosta Leoš Ptáček ocenil, že stavba vzniká na brownfieldu bez záboru orné půdy.



Nábor pracovníků pro nové distribuční centrum, od inženýrů po IT profesionály, provozní manažery, odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví a HR specialisty už firma zahájila. Přijímání zaměstnanců, kteří budou zpracovávat objednávky zákazníků, pak plánuje spustit ve druhém čtvrtletí 2022.

Nástupní hrubá mzda pro zaměstnance na vstupních pozicích by podle dostupných informací měla činit 182 Kč na hodinu a u vedoucích týmů pak 225 Kč na hodinu.

14. ledna 2019