Devět z deseti českých firem nemá elektromobil ani ho neplánuje pořídit

Unikátního průzkumu společnosti EY, kterého se zúčastnilo padesát manažerů firemních vozových parků, tři sta zaměstnanců – uživatelů služebních vozů, deset dealerů a čtyři leasingové společnosti, které poskytují služby firemním flotilám, vyplynulo, že ekologie je v uvažování českých firem až na posledním místě.



„Výběru vozidel do firemních flotil nadále dominuje cenový aspekt. Za stěžejní kritérium jej považuje víc než polovina respondentů. V případě obměny vozových parků tuzemské společnosti zohledňují hlavně stáří vozu, a to v sedmdesáti osmi procentech případů,“ shrnuje závěry šetření Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie.

„V případě elektromobilů zůstávají zaměstnavatelé konzervativní a s jejich brzkým zařazením do flotily spíš nepočítají. Zajímavé je, že většina zaměstnanců si naopak elektromobil jako svůj služební vůz dokáže představit,“ dodává.

Po ceně (53 %) jsou nejdůležitějšími kritérii výběru firemního vozu do flotily jeho značka (43 %), praktičnost (39 %) a bezpečnost (33 %). Ekologičnost zůstává s osmi procenty jako hlavním kritériem pro výběr vozu na chvostu parametrů.

Devět z deseti firem v Česku stále nemá ve flotile žádný elektromobil a v dohledné době se to nejspíš výrazně nezmění – 39 % fleet manažerů nepočítá s nákupem elektromobilů, 35 % o nich sice uvažuje, avšak jen v delším časovém horizontu (déle než pět let), naopak 26 % jejich zavádění ve svých společnostech předpokládá do pěti let.

Mezi zaměstnanci se těší elektromobily coby služební vozy většímu zájmu než u zaměstnavatel:. 69 % dotazovaných zaměstnanců se domnívá, že by elektromobil mohlo komfortně využívat. Za největší překážku považují zaměstnanci dojezd elektromobilu (72 %). Pro zaměstnavatele je oproti tomu hlavní bariérou elektromobility pořizovací cena (78 %).

Na důležitosti začíná nabírat konektivita vozů. Konektivní služby má ve služebním voze zatím pouze 35 % dotázaných zaměstnanců. Polovina dotázaných dealerů a leasingových společností nicméně v posledních dvanácti měsících zaznamenala nárůst zájmu o konektivní služby ze strany fleetových zákazníků.

Alternativní mobilitní prostředky naopak stále ještě nezískaly velkou popularitu ani ze strany firem, ani zaměstnanců. Kromě služebního vozu využívá nejvíc zaměstnanců (55 %) ke služebnímu cestování veřejnou hromadnou dopravu. S velkým odstupem za ní se řadí vozy taxi včetně služeb Uber a Bolt (17 %) a vozy z autopůjčovny (14 %). Alternativnější formy mobility jako carsharing nebo bikesharing využívají pouze čtyři procenta zaměstnanců.