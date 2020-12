Nepřehlédnutelný český hyundai startuje. Tucson zaujme a perfektně funguje

Podstatou designu není líbivost, má perfektně spojovat formu s funkcí, pro samoúčelnost a kýčovitost by v něm neměl být prostor. Hyundai přiváží v novém Tucsonu nejodvážnější a zároveň kvalitní design. Spojuje asijské pojetí luxusu vyžehlené podle evropských chutí. Zrovna korejské značky si na to už dlouho dávají pozor a nepouštějí se do extravagantních výstřelků.

Hyundai to teď znovu zkouší, ovšem sofistikovaně, používá k tomu počítač. Stylisté jej nevyužili jen jako nástroj, ale přizvali ho do procesu tvorby. Digitální technologie pomohla skloubit linie, plochy a hrany do rytmických vzorů moderní estetiky. Nejlíp to vysvětlí maska zabírající celou příď a skrývající světla, jejíž geometrickou texturu popisují tvůrci jako „parametrický šperk“.



Nový Tucson ohromí a polarizuje. Každopádně se za ním každý otočí. Zvenku je díky čumáku, který jako by ztratil světla, pro jednoho strašidelný, pro druhého dokonale futuristický. Asi nikdo o něm neřekne, že je krásný, ale každého zaujme a snad žádného neodradí. A tipuji, že se víc bude líbit mužům, ženy přeci jen raději auta s očima světel. Tucson je má, ale denní zakomponoval do mřížky chladiče. Potkávačky a dálkovky jsou dole v nárazníku, kde byste čekali mlhovky, ty novinka z Nošovic nemá vůbec, prý se bez nich obejde, když má hlavní světla tak nízko.

Nad LED technikou se designéři rozplývají s tím, že jim otevírá nové světy a dává neomezené možnosti, dosud z toho vykřesali nejvýš korálky nebo všelijak zahnuté linky. Designérský tým Luca Donckerwolkeho (který s vrací po půlroční pauze) konečně vymyslel něco převratného.

Specialit má Tucson víc, třeba stěrač zadního okna nechybí, i když ho marně hledáte, je schovaný ve spojleru na víku kufru. Prolisy na stranách dávají smysl tím, že ukazují svaly karoserie a člení boky; zádi dominují nezaměnitelné drápy koncových světel.

Hyundai Tucson v číslech motor: turbodiesel 1598 ccm, mild hybrid 48V

max. výkon: 100 kW/136 k

max. točivý moment: 280 Nm

převodovka: 6st. manuál/7st. dvouspojkový automat (pohon 4x2 nebo 4x4)

délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4500 x 1865 x 1650 x 2680

objem kufru: 546 - 1725 l

cena: 749 990 korun

Nový Tucson je přesně čtyři a půl metru dlouhý (o dva cm víc než předchůdce), tedy o 27 cm kratší než velké Santa Fe, které prodává Hyundai od 1,2 milionu. Ale pětimístný Tucson ho v dojmu, který na ulici budí, minimálně vyrovná. Nošovický Hyundai neumí mít v Evropě sedm sedadel, to o sedm centimetrů prodloužené verze nabízené v jiných koncích světa ano.

Uklidňující

Vnitřek jako by k revolučnímu exteriéru nechtěl patřit a zároveň k němu skvěle pasuje. Je střídmější, ale opět funkční a pohledný a perfektně seskládaný. Ergonomie je skoro jedničková, jen monitor na středovém tunelu je níž, než je dnes zvykem (takže na navigaci přeostřujete pohled víc a mimo zorné pole) a musíte si ho osahat.

Výpočet navigace probíhá v cloudovém prostředí na centrále ve Frankfurtu nad Mohanem, pracuje s daty o dopravě a umí i „navigaci poslední míle“, takže vás od parkovacího místa dovede do cíle pěšky pokyny v mobilu (prvních pět let platí datový tarif automobilka, trasovat umí infotainment i offline).

Nešikovné je to, že mezi tlačítky rychlých voleb pod displejem jsou hned dvě, která vedou k navigaci, ale volba telefonu chybí úplně. Klimatizace má separátní panel, ale dotyková tlačítka, která nenahmatáte poslepu.

Nízká palubní deska posiluje dojem prostornosti. U vyšších verzí nahradil kapličku s budíky pod volantem displej, jestli je to krok k dojmu prémiovosti je otázka, ale když to mají i nejdražší mercedesy. V podzimním pošmournu jsme neměli jak vyzkoušet, jestli nekrytý displej neoslní nízké slunce. Některé verze s automatem mají místo voliče jízdních režimů tlačítka, zvyknete si na to rychle a je to rozhodně lepší než pulzní voliče, které se dnes začínají rozmáhat.

Všechny pohony

Zajímavostí jsou výdechy klimatizace schované do lišty objímající kabinu. Nám se spíš líbila spousta místa i na zadních sedadlech. Tam se sedí výš, na dostatečně dlouhé lavici, která podepře stehna; opěradla dělená na tři díly (prostřední užší sklopíte a naložíte lyže) se dají polohovat. Objem kufru se mění podle provedení, nejmíň má 546 a nejvíc 620 litrů.

Tucson totiž nabídne různé varianty pohonu: benzin, diesel, 48V mildhybrid, fullhybrid, plug-in hybrid (nejsilnější varianta s 265 koňmi) a podle toho se mění mimo jiné i karoserie. Nejzásadnější rozdíl je ten, že hybrid má baterku pod zadními sedadly, pluginy v podlaze pod předními sedadly. S tím se mění i konstrukce skeletu, výztuhy a podobně.

U Hyundaie říkají, že má být vnitřek hlavně uklidňující, a to platí i pro chování na silnici. Vyzkoušeli jsme silnější ze dvou výkonových verzí turbodieselu 1,6 litru, který je vždy mildhybridizovaný. Silný dvoulitrový diesel by Tucsonu samozřejmě slušel, ale doba je dnes jinde, a tak jsou u Hyundaie rádi aspoň za jednašestku se 136 koňmi.

S jeho 280 newtonmetry může hospodařit manuál i sedmistupňový dvouspojkový automat (nově má mokré spojky) a posílat je na přední, nebo všechna kola. Výborné odhlučnění oceníte na dálnici, perfektně fungující spojení turbodieselu s automatem ve městě. Čtyřválcový diesel k autu formátu SUV pasuje v našich podmínkách nejlíp, pokud ho tedy nemáte jen na přískoky do práce a školky. Na dálnici se vejdete s přehledem do sedmi litrů, pokud budete jezdit, jak Tucson chce, dostanete se do šesti.

Nošovice, kde od října vyrábějí čtvrtou generaci Tucsonu společně s modelem i30, nejsou jen montovnou. Martin Saitz, šéf českého zastoupení automobilky, vysvětluje, že inženýrské oddělení v továrně se podílelo na vývoji vozu a některé z testů probíhaly třeba na kopřivnickém polygonu Tatry nebo v beskydských kopcích.

I když se vývojové prototypy v těžkém maskování dodnes potulují i po středních Čechách i Praze a najíždí další testovací kilometry v různých podmínkách, na středočeskou okresku zatím nenašel recept nikdo. Není tedy na škodu namísto parády v podobě devatenáctipalcových kol zůstat u menších osmnáctek nebo základních sedmnáctek. Vyšší bočnice gumy odtlumí líp to, co zanedbají silničáři.

Tucson sází hlavně na konejšivost. Ne, že by se na měkce laděném podvozku houpavě potácel, nebo nejistě plaval, možná se jen víc nakloní. Naopak, zvládá důstojně i razantní jízdu, jen mu to není vlastní. Hladké plutí mu svědčí nejlíp. Na příčných nerovnostech zadní náprava možná čas od času zarázuje, ale musíte si najít hodně nešikovný a ostrý hrbol.

Nošovický bestseller

Když Martin Saitz prohlašuje, že se Hyundai s Tucsonem posouvá od „followera, k výrobci, který udává trendy“, není to nerealistické. Je důstojnou konkurencí pro Škodu Karoq nebo Peugeot 3008. Za 530 tisíc základní ceny (150koňový benziňák) je to skvělá nabídka. „Má získávat respekt, budovat značku a zároveň vybočovat z řady“ shrnuje Saitz.

Tucson se v Nošovicích vyrábí od roku 2011, tehdy se tento model jmenoval iX35, je to nejdůležitější model evropské továrny Hyundaie. Tvoří až 70 procent výroby, tedy víc než 1 100 denně. Vyváží se ze Slezska do celého světa, celkem jich za devět let vyrobili 1,2 milionu.

„První generace se představila v roce 2004, bylo to jedno z prvních SUV své kategorie, tedy C SUV,“ popisuje Martin Saitz. Nástupnický model iX35 se představil v roce 2009, aby se v třetím vydání v roce 2015 ke jménu Tucson vrátil. Celosvětově vyrobil Hyundai do dneška víc než sedm milionů těchto SUV.

Saitz vysvětluje, že Tucson je obrovsky důležitý i pro český trh. Předchůdce se až do konce prodával skvěle, i přes koronavirovou uzávěru to bylo 400 600 aut měsíčně. „Tucson tvoří třetinu prodejů Hyundaie v Česku. Je to druhý nejprodávanější model. Letos jich i přes covid prodáme 4 000. V neposlední řadě je také důležitá vysoká ziskovost modelu.“ Tucson je číslo jedna v prodejích privátním zákazníkům ve své kategorii. Jezdí s ním také energetici, lesáci nebo policie.