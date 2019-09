Slovenský Defender umí všechno: může mít 400 koní a stát přes tři miliony

Předchozí Defender se přestal vyrábět tři a půl roku zpátky a první předobraz aktuální novinky se představil jako koncept před osmi lety na autosalonu ve Frankfurtu. Automobilový svět se stihl pořádně změnit už za tu dobu, natož pak od osmdesátých let, kdy vznikl technický základ minulého Defenderu, který konstrukčně vycházel z prvního Land Roveru z roku 1948.



Tradicionalisty proto může urazit, že má nový Defender samonosnou karoserii. Ta je odvozena od platformy velkých range roverů, prošla však důkladným přepracováním – 95 procent dílů je nových nebo změněných. Land Rover skelet nového Defenderu prohlašuje za nejpevnější strukturu, jakou kdy stvořil. A přidává další zajímavý fakt: takto navržená karoserie svojí tuhostí třikrát překonává klasickou rámovou konstrukci.

S tím souvisí další důležitý posun: nezávislé zavěšení všech kol. Tuhé nápravy mají nepopiratelné přednosti, ale nezávislé zavěšení dokáže v terénu zvládnout víc, zvlášť když je doplněné o vzduchové odpružení, které Defender nabídne nejprve standardně, později dorazí i varianty s vinutými pružinami.

Tomu sekunduje stálý pohon všech kol s redukční převodovkou a uzávěrkou mezinápravového diferenciálu, volitelně i s aktivním elektronicky řízeným zadním diferenciálem. Se vzduchovým podvozkem dokáže Defender přebrodit 900 milimetrů hlubokou vodu, má nájezdové úhly 38, respektive 40 stupňů a světlou výšku až 291 milimetrů (ve standardní poloze 218 milimetrů, což zmenší i nájezdové úhly).

Off-road nové generace uveze až 900 kilogramů, střecha snese extrémní zatížení 300 kilogramů a tažné zařízení utáhne 3,72 tuny – tedy v USA, pro evropské trhy je tato hodnota ze zákonných důvodů omezena na 3,5 tuny. Potěší také objem zavazadlového prostoru – v pětimístné konfiguraci je do výšky oken 646 litrů, sedmimístný Defender pojme podle polohy sedadel v třetí řadě 231, respektive 464 litrů.

Ostatně nový Defender není žádný drobek. Pětidveřový model sice nese tradiční přívlastek „110“, jeho rozvor však měří 3 022 milimetrů, tedy skoro o čtvrt metru více než 110 palců, které původně číselné označení symbolizovalo. Úměrně tomu narostla i celková délka, zhruba o 30 centimetrů na 5 018 milimetrů (oba údaje počítány včetně rezervy na zadních dveřích). Enormní je i šířka, která narostla o víc než 20 centimetrů na výsledných 1 996 milimetrů (bez zrcátek). Naopak výšku se povedlo o několik centimetrů srazit a s podvozkem ve standardní poloze je nově těsně pod dva metry.

Design karoserie se štědře odkazuje na původní Defender. Platí to třeba i o boční siluetě nebo uspořádání téměř kolmých zadních partií s dveřmi otevíranými do boku, širokými sloupky a dělenými světly.

Stejným nádechem retra se vyznačuje i interiér. Výrazný tvar kapličky přístrojového štítu nebo široký středový tunel se povedlo spojit s modernou v podobě dvojice displejů. Vnitřek ozvláštňují viditelné hlavičky šroubů, kterými jsou připevněny dekorační panely. Samozřejmě ten tam je někdejší dojem lehce zcivilizovaného zemědělského stroje.

Až třikrát silnější než původní model

Zatímco předchozí Defender nabízel i v posledním evolučním stupni z 2,2litrového turbodieselu nanejvýš 90 kW a 360 Nm, nová generace startuje mnohem výš. Základem je 147 kW a 430 Nm z naftového dvoulitru, jehož silnější verze při nezměněné spotřebě a shodném maximu točivého momentu dává 177 kW. Už to je na terénní vůz dost, nově se však v nabídce objevují také benzinové motory. Slabší z nich je dvoulitr, který má 221 kW, tedy 300 koní, a 400 Nm; stát bude stejně jako silnější z dieselů.

Vrcholem nabídky je nový řadový šestiválec s hybridním příslušenstvím. Třílitrový benzinový motor dává 294 kW (400 koní) a 550 Nm. Pomáhá mu přitom elektromotor a ještě 7kW elektrický kompresor v sání. Obě zařízení vykrývají prodlevu turbodmychadla v nízkých otáčkách. I díky tomu může třílitr slibovat malý zázrak, tedy spotřebu nižší než u benzinového dvoulitru – samozřejmě v normovaném měřicím cyklu, nikoliv s plynem na podlaze.

Později se přidá i plug-in hybrid, který z blíže nespecifikované kombinace spalovacího motoru a elektromotoru dá dohromady také 400 koní. Pravděpodobně půjde o stejný systém, jaký může už dnes pohánět Range Rover, tedy spojení dvoulitrového čtyřválce a 85 kW elektromotoru. S čistě elektrickou verzí se u Defenderu nepočítá.

Zatím si připravte aspoň milion a půl

Pro začátek prodeje Land Rover uvolnil jen samé dobře vybavené verze. Základní provedení sice vypadá jako pracovní stroj, zejména díky 18palcovým ocelovým diskům a nelakovaným zrcátkům a klikám, ve skutečnosti má ale už i on pořádnou nálož výbavy. Standardem jsou LED světlomety, automatická převodovka, navigace, vzduchový podvozek, sada parkovacích kamer, tempomat, asistent pro jízdu v pruzích nebo čtení dopravních značek. To vše od 1 479 104 korun.

Je to hodně? Vlastně ani ne, minulý Defender v pětidveřovém osobním provedení stál od 966 308 korun, aby měl alespoň centrální zamykání, elektrické stahování oken, rádio a zadní stěrač, bylo potřeba zaplatit 1 082 103 korun. Nový model je o polovinu dražší, má také ale o polovinu silnější motor a standardní výbavu na úrovni manažerského auta.

Přesto se později přidají i dostupnější verze, krátká třídveřová karoserie s tradičním označením 90 a jednodušší užitkové verze. Podrobnosti k nim ale zatím Land Rover tají. Teď naopak láká na bohatě vybavené a vyšperkované verze v čele s obligátní First Edition a rozmařilým Defenderem X, který má povinně třílitrový šestiválec. Cena plně vybaveného vozu překračuje 3,2 milionu korun.

Vzhledem k posunu ve velikosti, výbavě, výkonu a komfortu si totiž Land Rover věří na to, že zláká náročnou klientelu, pro kterou jsou moderní velká SUV málo chlapácká a příliš elegantní. Defender by měl například oslovit některé ze stávajících majitelů předchozí generace Land Roveru Discovery, a to třeba i tím, že volitelně může být také sedmimístný.

Dobrodružnější povahy Land Rover zase zkusí nalákat nabídkou originálního příslušenství. Přímo u prodejce si můžete specifikovat například zvýšené sání, expediční zahrádku, přenosnou ruční myčku nebo zvláštní „boční nosič vybavení“ připevněný ke karoserii za zadním párem bočních dveří.

S novým defenderem má automobilka poměrně vysoké prodejní ambice. Předchůdce v posledních letech dosahoval odbytu kolem 15 tisíc kusů ročně, u novinky Land Rover očekává desetinásobný prodej. Jedním z důvodů je, že na rozdíl od původního modelu se bude ten nový prodávat i v USA a Číně – tam stařičký off-road nesplňoval podmínky homologace. O výrobu se postará nedávno otevřená továrna ve slovenské Nitře, první auta dorazí k zákazníkům zkraje roku 2020.