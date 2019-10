Původní Defender se vrátí se jménem hospody, elektroniku otestují v Česku

Jihočeská pobočka MBtech Bohemia je i vývojovým centrem, funguje rok, má 18 zaměstnanců, jejich počet by chtěla do tří let až ztrojnásobit. Po roce má za sebou přes deset projektů. Nově představila i robotickou ruku, díky níž vzniklo několik patentů pro automobilový průmysl. Pobočku v Budějovicích otevřela hlavně proto, aby byla blíž rakouským zákazníkům.



Hála si cení toho, že navázali spolupráci s dodavatelem jedné automobilky v Rakousku. Pro příští rok vidí jako jednu z nejzajímavějších práci pro Velkou Británii. „Ač hrozí brexit, existují milionáři, kteří se rozhodnou zakládat automobilky. Jsem rád, že jsme u toho,“ řekl Hála.

I přesto, že nechce prozradit jméno automobilky, jeho slova naznačují, že jde o projekt britského miliardáře Jima Ratcliffa, který smutní po Land Roveru Defender. Legendární rustikální offroad se v původní podobě rozloučil v lednu 2016, před měsícem měla na autosalonu ve Frankfurtu premiéru nová generace vyráběná na Slovensku (prohlédněte si ho zde). Ta je ovšem zcela jiná, módnější, vyšňořenější, méně ortodoxní.

To Ratcliffe tušil od začátku, zpočátku se tedy snažil automobilku přesvědčit o převzetí výroby původního modelu. To se nepovedlo, Ratcliffova firma Ineos se tedy rozhodla postavit původní Defender znovu, v září oznámila, že se bude jmenovat Grenadier.

Už v únoru loňského roku Ineos oznámil, že pro něj 200 inženýrů ve vývojové kancelář MBtechu ve Stuttgartu bude od jara 2018 pracovat na novém voze.

MBtech měl podle prohlášení obou firem zajišťovat velkou část vývojových prací a do konce roku 2018 dodat první prototypy. Smlouvu o spolupráci podepsali zástupci obou firem stylově ve staré pivnici Grenadier pub v londýnské nóbl čtvrti Belgravia, kde Ratcliffe se svými spolupracovníky začal v červnu 2016 spřádat plány na založení nové automobilky. O tom, že si její model jméno hospody vypůjčí také připravovaný vůz, nechala nově vzniklá automobilka hlasovat své fanoušky.

V září letošního roku Ineos kromě definitivního jména vozu také oznámil, že na výrobu postaví zcela novou fabriku v britském Walesu. Továrna v Bridgendu zaměstná 500 lidí, první auto má vyjet v roce 2021. Do celého projektu Ratcliffe napumpuje 600 milionů liber. Z toho, že se bude nově vyvinutý britský klasik vyrábět doma, mají pochopitelně radost také domácí politici, kterým aktuálně přibývají vrásky kvůli brexitu. Ineos ovšem dodal, že otevře ještě další menší továrnu v portugalské Estarreje, kde se mají vyrábět karoserie a nápravy.

Nově vyvíjené auto má zachovávat základní charakteristiky Defenderu, na ocelovém rámu bude spočívat skelet karoserie s hliníkovými panely. Podélně uložené motory má podle předběžných informací Ineos kupovat od BMW. Sir Jim Ratcliffe, zakladatel a majitel chemické společnosti Ineos, chce ročně prodat na celém světě patnáct až dvacet tisíc grenadierů.

Testování v Česku

Podle všech indícií tedy MBtech delegoval na jih Čech část vývojových prací na novém offroadu. V Českých Budějovicích má MBtech několik týmů. „Největší je ten, který dělá automatizované testy řídicích jednotek. Jiní zaměstnanci vyvíjí hardware řídicích jednotek, další dělají výkresy pro výrobní dokumentaci nebo vyvíjí motory,“ uvedl Hála. Na pracovišti je i robotická ruka, někdy je nutné udělat i deset tisíc testů, z nichž každý trvá deset až patnáct sekund. Firma testuje i systém tísňového volání eCall.

MBtech Bohemia patří do francouzské inženýringové skupiny AKKA Technologies. Firma měla loni tržby z prodeje výrobků a služeb 860,9 milionu Kč, meziročně o dvě procenta nižší. Zisk po zdanění klesl o 11 procent na 74,1 milionu Kč. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin.

Letos, jak za firmu uvedla Kristýna Grebíková, investovala společnost nejvíc do rozvoje prototypového centra v Plzni. Sumu firma nesdělila. V ČR má 520 zaměstnanců: v Praze, Plzni, Mladé Boleslavi, Liberci a v Českých Budějovicích. Vyvíjí pohony, podvozky, karoserie, interiéry, dělá testy. Právě maskované prototypy aut testují už dlouhé roky v městském provozu v ulicích Prahy, nejčastěji to jsou mercedesy.

Německá automobilka totiž tuto vývojovou kancelář před více než dvaceti lety založila. Firma vznikla v roce 1996 pod názvem Mercedes-Benz Engineering. Loni se jejím stoprocentním vlastníkem stala skupina AKKA Technologies. Marketingová specialistka firmy Šárka Vaňková uvedla, že skupina zaměstnává v 22 zemích 21 020 lidí.