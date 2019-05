Drsňák Defender se představí letos, vyrábět ho budou na Slovensku

Značka Land Rover poodhalila podobu nové generace modelu fotkami maskovaného prototypu. „Kromě rozsáhlých simulačních a zkušebních testů jsme s novým Defenderem najezdili 1,2 milionu kilometru všemi terény a extrémními podmínkami,“ popsal Nick Rogers, šéfinženýr značky Jaguar Land Rover, kterou vlastní indický koncern Tata Motors.

„Za celou dobu vývoje bude mít vůz na kontě více než 45 000 individuálních testů v těch nejextrémnějších místech na planetě. Inženýři značky Land Rover vzali celou testovací flotilu do padesátistupňového horka pouště, minus 40 stupňů v Arktidě nebo do 3 000 metrů nad mořem do Skalistých hor v Coloradu,“ popisuje Dieter Platzer z rakouského a českého zastoupení značky.

Silniční dynamiku tohoto modelu s pohonem všech kol vyladili inženýři na německém okruhu Nürburgring a terénní vlastnosti pak otestovali na blátivých cestách v britském Eastnoru, skalních stezkách v Utahu či písečných dunách v Dubaji.

Speciálně maskovaný prototyp bude pokračovat v terénních zkouškách v Keni, kde Land Rover dlouhodobě spolupracuje s firmou Tusk Trust, která se věnuje ochraně přírody. Prototyp bude tahat těžká břemena, brodit se v řekách a přepravovat zásoby nehostinným terénem na ploše 14 000 hektarů v rezervaci Borana Conservancy v Keni.

Nový Defender byl navržen a vyvinut ve Velké Británii v Gaydonu, jenž je domovem značky Land Rover. Vyrábět se ovšem bude pro celý svět ve výrobním závodě ve slovenské Nitře, který byl oficiálně otevřen loni v říjnu. Od roku 2020 by podle agentury Reuters měla být schopna ročně vyrobit 100 000 aut, projektována je na 150 000 vozů ročně. Zatím se tam montuje model Discovery.

Současný model Defender vyráběla šedesát sedm let do roku 2016 továrna Solihull nedaleko Birminghamu. Firma se do ní chystá podle svého dnešního sdělení „významně investovat“ a podpořit výrobu dalších novogeneračních modelů Range Rover a Land Rover.

Britské automobilky přesouvají výrobu do Evropy v obavách z Brexitu bez dohody. Starosti jim v souvislosti s odchodem Británie z Evropské unie dělá mimo jiné možné zavedení až desetiprocentních cel na hotová auta, papírování a případné zpožďování dodávek autodílů. Proto podle agentury Reuters vypracovávají pohotovostní plány a někde dokonce i přechodně přerušily výrobu.

Slovensko je v přepočtu na obyvatele v posledních letech největším výrobcem aut na světě. Své továrny mají v zemi i automobilky Volkswagen, Kia Motors a PSA, na které je navázána řada výrobců součástek. Automobilový průmysl je jedním z hlavních tahounů exportně orientované slovenské ekonomiky.