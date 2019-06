Dvacet let maloval Jaguary, koncem června končí. Callum ovlivnil i Teslu

Callum začal navrhovat auta před čtyřiceti lety, v roce 1979 nastoupil jako pětadvacetiletý novic k Fordu, kde pracoval na legendárním rallyovém speciálu RS200 (1984) nebo křídlatém Escortu Cosworth (1989). V roce 1990 studio Fordu opustil a nastoupil k Tomu Walkinshawovi do firmy TWR, kde pracoval na Astonech Martin DB7, DB9 a Vanquish. V roce 1999 zakotvil na dvacet let u Jaguaru, kde byl po smrti Geoffa Lawsona jmenován designdirektorem. Jeho podpis nesou všechny jaguary od roku 2004, kdy se představil facelift S-Typu.



Šéfdesignér Jaguaru Ian Callum

„V Jaguaru jsem měl neuvěřitelnou kariéru. Jedním z mých největších úspěchů bylo vytvoření XF, protože to představovalo začátek nové éry posouvající Jaguar od tradice k současnému designu,“ komentuje Callum.



„Přišel jsem do Jaguaru s cílem vrátit design zpět tam, kde si zasloužil být. Trvalo to dvacet let, ale věřím, že jsem toho dosáhl.“



Julian Thomson, designér Jaguaru

Nástupce na pozici šéfdesignéra Julian Thomson stál po boku Calluma posledních osmnáct let. Má za sebou kariéru, kterou také startoval u Fordu. Byl pak šéfdesignérem Lotusu a poté navrhoval exteriéry Volkswagenu. U Jaguaru je Thomson od roku 2000.

„S Julianem Thomsonem jsem úzce spolupracoval osmnáct let – je to velmi talentovaný designér a naprosto správný člověk, který může vést Jaguar dále,“ svěřil se Callum.

Ian Callum se pro iDNES.cz rozpovídal o elektromobilitě:

Co pro vás jako designéra znamená příchod elektromobilů?

Především tvůrčí svobodu. Podívejte se na I-Pace: je to SUV, které však má proporce sportovního hatchbacku a výrazný design ve stylu „cab forward“. Takový vůz by na stávajících platformách Jaguaru a Land Roveru nebylo možné navrhnout.

Věříte v rychlý nástup elektrického pohonu?

Co si sám myslím, není zase až tak podstatné, některé věci ale vím jistě. Třeba to, že své poslední auto, které má „jenom“ spalovací motor, jsem už navrhnul.

Nejprve počítáme s kombinací elektrického a hybridního pohonu. Kdy se masově prosadí čistě elektrická auta, to je hlavně otázka technologií a infrastruktury. Osobně tomu dávám ještě tak deset let.



Je pro vás inspirací Tesla?

Tesla je krásné auto, tím myslím Model S, ne ten oteklý Model X. Ale ono je to spíš naopak, pro Teslu byly inspirací jaguary... Nesmějte se, vím to jistě. Kromě toho, že je to jasně vidět, mi to potvrdil sám Elon Musk.

Přestavěli jste e-type na elektromobil. Myslíte, že se z budoucích elektromobilů jednou stanou vyhledávané veterány?

To vážně netuším, ale asi ano. Když jednou nebude nic jiného, měly by být některé elektromobily žádanými veterány. Otázkou je, jestli tato auta budou umět vzbudit silné emoce. Současné i klasické modely s motory jako V8 nebo V12 to mají v tomto ohledu mnohem lehčí, jejich motory mají tak silný charakter, že se jim žádné elektromotory zatím nemůžou vyrovnat.

Co je největší výzvou při navrhování elektromobilu?

Hodně se teď diskutuje car sharing, a když bude fungovat alespoň tak dobře jako Uber, lidé už možná ani nebudou uvažovat o jiném způsobu individuální dopravy. Zároveň ale vím, že lidé chtějí vlastnit hezké věci, takže mým současným úkolem je navrhovat taková auta – benzinová, naftová i elektrická, která se jim budou líbit natolik, aby si je chtěli koupit.