Milují ho vojáci i celebrity. Mercedes G slaví čtyřicátiny na nové opičí dráze

„Osmdesát procent Géček stále jezdí,“ tvrdí expert Peter Schoren má u automobilky na starosti prodej Mercedesu-Benz třídy G a o autě ví leccos. Pro iDNES.cz poskytl exkluzivní rozhovor. „Osm z deseti všech vyrobených vozů třídy G od roku 1979 je stále v provozu. Je to dáno i tím, že Mercedes-Benz dodává pro své vozy náhradní díly, i když jsou čtyřicet, ale i padesát let staré,“ říká.

Vydrží novinka ve výrobě stejně dlouhou dobu?

Budeme se o to snažit (smích), ovšem doba se změnila a naši zákazníci mají nové požadavky, jsou mnohem náročnější. Také se zpřísnily normy a předpisy. Nicméně to důležité, co dosud přispělo k takové oblibě, jsme zachovali. Vůz má stejně krabicový design, dokonce jsme zlepšili jízdní vlastnosti v terénu. Nové modely všech značek včetně například Mercedesu-Benz třídy GLE mají vysokonapěťovou 48V soustavu. Čeká třídu G také elektrifikace?

Připravili jsme novou řadu motorů, které vyhovují novým emisním předpisům, a nyní zvažujeme, co bude pro třídu G nejlepší do budoucna. Možností je více, ale zatím nepadlo definitivní rozhodnutí. Udáváte, že existuje přes milion různých kombinací výbav. Není to poněkud nadsazené?

Není a od našich zákazníků víme, že je to jeden z důležitých argumentů pro koupi, se svým vozem třídy G se chtějí co nejvíce odlišit. Velmi často žádají 22palcová kola, celoskleněnou střechu, nejlepší potahy na sedadla. Vybírat mohou například z 34 barev karoserie, 64 různých typů sedadel a jejich čalounění, existuje řada provedení volantu a přístrojové desky, které můžete mít ve spodní části potaženou stejnou kůží jako sedadla. Když k tomu přidáte dlouhý seznam dalších prvků výbavy na přání, vyjde vám přes milion kombinací. Docela populární je třeba kompletně černá verze zvenku i zevnitř, umožňujeme dokonce i černě lakovanou třícípou hvězdu.