Prodej aut se vrací na internet, autosalony si zkusí vyjednat výjimku

„Jsme připraveni respektovat všechna vládní opatření v zájmu zachování zdraví našich zaměstnanců i zákazníků. Přesto je nutné zdůraznit, že jarní zařazení showroomů do první vlny rozvolňování ukázalo, že právě prodejny nových vozidel nemají vliv na šíření koronaviru vzhledem k povaze tohoto podnikání a nízké koncentraci lidí v provozovnách. Proto o této záležitosti s vládou jednáme,“ uvedl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček.



Od čtvrtka se uzavřou všechny tuzemské showroomy autorizovaných partnerů Škody, a to včetně prodejních míst ojetin Škoda Plus. Servisní služby poběží i nadále. Zákazníci budou moci také využít platformu Škoda Online, kde je možné z domova bez nutnosti navštívit fyzicky prodejce objednat vůz na operativní leasing.

„Opětovné uzavření prodejen nových vozů bude mít negativní vliv na zotavující se poptávku po nových automobilech a prohloubí letošní propad trhu nad dosud odhadovaných 25 procent. My jsme připraveni zákazníky obsloužit alespoň v rámci našeho online showroomu na internetu. Již objednané vozy bude možné dle pravidel v provozovnách převzít. Servisní služby budeme nabízet bez omezení za dodržení přísných hygienických opatření,“ uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Jeden z největších tuzemských prodejců nových i ojetých aut Auto Palace podle generálního ředitele Radka Donnera bude ve všech svých osmi provozovnách nadále poskytovat veškeré služby v servisu vozů a prodeji náhradních dílů bez omezení. „Naše aktivity v oblasti prodeje nových a ojetých vozů se přesouvají prostřednictvím našich webových stránek výhradně do online prostředí, přičemž naše obchodní týmy zůstávají zákazníkům stále k dispozici na obvyklých kontaktech,“ řekl.

Největší tuzemská síť autobazarů AAA Auto převedla veškeré své kapacity na zajištění prodeje vozů do onlinu a přes call centrum. Na call centru se zákazník domluví na místě a čase předání automobilu – doma nebo tam, kde se mu to nejvíce hodí. Automobily budou následně zákazníkům bezplatně doručeny až do jejich bydliště nebo mimo pobočku. Vydesinfikovaný vůz na místo přistaví prodejce s ochrannými prostředky.

„Call centrum, které vyřizuje poptávky po vozech, jež si lidé vyhledají na internetu, má momentálně posílenou kapacitu, která činí přes 200 operátorů. Na zajištění doručování vozů firma přesunula veškeré kapacity prodejců. Jen v Praze jde o zhruba 100 pracovníků, ve zbytku republiky o zhruba pět stovek dalších,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě AAA AUTO.



„Budeme věřit, že stejně jako při minulé vlně koronaviru budou opatření uvolňována v podobném pořadí a prodejny automobilů budou otevřeny tak rychle, jak to bude možné. Povaha našeho podnikání vylučuje větší shlukování lidí, větší část prodejního procesu probíhá venku, v showroomech jsou vysoké stropy a dostatek prostoru, aby zákazníci nemuseli být v blízkosti jiných lidí. Proto se domníváme, že jde o prodej, který je z hlediska srovnání s ostatním maloobchodem jen velmi málo rizikový,“ podotkla Topolová.

„S online prodejem máme zkušenosti již z prvního lockdownu, kdy se nám dařilo takto prodávat až 350 aut týdně,“ uvedla.

Službu dovážky vyhlédnuté ojetiny k zákazníkovi domů s aktuální koronavirovou uzávěrou oživil také prodejce ojetin Auto ESA.