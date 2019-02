Až auta vymřou, chodící hyundai zdolá každou překážku

Pozoruhodný stroj představila automobilka Hyundai na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas. Samozřejmě, celá ta věc jezdí a chodí díky bateriím. Říkají jí UMV neboli „ultimate mobility vehicle“ a její schopnosti jsou skutečně „ultimátní“. Dokáže se pohybovat všemi směry – jako hmyz, ale také vzpřímeně kráčet jako člověk, tvrdí tvůrci. Umí překročit 1,5 metru vysokou zeď nebo stejně široký příkop, délka kroku je totiž 4,5 metru – a to se ještě každá noha umí „vyklonit“ do stran o pět stupňů. A při tom všem je posádka uvnitř v rovině, to díky automatickému vyrovnávání náklonů kabiny. Něco takového nezvládne žádný současný offroad.



Stroj kombinující robotickou a automobilní techniku, vyvíjeli společně Hyundai (pohonná elektrická část) a kalifornské studio Sundberg-Ferar, které mělo na starosti robotickou část projektu. Podle viceprezidenta Hyundaie Johna Suha to celé trvalo dlouhé tři roky.

„Dokážeme dostat lidi tam, kam to dříve nešlo, zcela měníme vnímání toho, čeho je technika schopna. Představte si stroj, který se dostane i z třímetrového zasněženého příkopu u silnice přes zrádný terén. A díky možnosti autonomního řízení třeba zachrání i svou zraněnou posádku,“ říká tvůrce designu vozítka David Byron ze studia Sundberg-Ferar.

Stroj by mohl mít velmi pestré využití, kromě záchranářských úkolů (říkají mu také stroj na poslední míli, tedy tam, kam se už běžně nedá dojet) přichází v úvahu například transport lidí odkázaných na invalidní vozík, jak to ukazuje prostřední obrázek.

Automobilka Hyundai dodala systém elektromotorů (každou robotickou nohu ovládá jeden) a baterií, ale jejich konkrétní parametry zatím nezveřejnila. Pouze to, že v cestovním módu se nohy složí, jejich napájení se odpojí a auto jede na kolech, odpružených konvenčními tlumiči kvůli úspoře elektrické energie. Každopádně je to jedna z vizí budoucnosti lidské mobility.

