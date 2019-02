Audi proti otázce „Už tam budem?“. Vyřeší ji virtuální realitou

Audi si na veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas připravilo opravdovou specialitu. Zatímco v minulých letech se tu automobilka chlubila pokrokem v oblasti autonomního řízení, tentokrát představila řešení, které se zabývá trávením času na cestách. A to už v současnosti, řešení ale bude samozřejmě vhodné i pro dobu, kdy nastoupí plně samořiditelná auta.

Chystaná novinka je vlastně po funkční stránce až překvapivě jednoduchá, což jsme si mohli na prezentaci Audi, která se konala na závodním okruhu Speedway Vegas, vyzkoušet. Posadili jsme se na zadní sedadlo elektrického Audi E-Tron, na hlavu si nasadili brýle pro virtuální realitu Oculus Rift a řidič s námi vyrazil na projížďku po okruhu.

Ve virtuální realitě jsme se ocitli v komiksovém světě Marvel, ukázka se konkrétně jmenuje Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run a v jakési vesmírné střílečce v ní pomáháme Rocket Racoonovi porazit nápor nepřátel. V ruce máme ovladač, který funguje coby spoušť, míříme pohybem hlavy. A pohyb rakety ve vesmírném prostředí pak určuje právě pohyb auta po závodní dráze. Když řidič vezme ostrou levou zatáčku, dojde k témuž i ve virtuální realitě. Zrychlení auta na rovince nás zapře do sedadla a zrychlí i naše raketa ve vesmíru, při brzdění se třeba trochu ponoří níž. Pohyb ve VR je tedy krásně synchronizovaný s tím, co se děje ve skutečnosti.

To by měl být právě hlavní princip celého zábavního systému, který Audi chystá. Na ukázce se firma spojila s gigantem Disney, ale partnerů bude do budoucna mnohem víc. Aby celá záležitost mohla fungovat, rozhodli se u Audi, že podpoří vznik zcela nové společnosti, která se o vývoj tohoto zábavního systému bude starat.

Firma se jmenuje Holoride a Audi v ní má jen menšinový podíl. Úkolem Holoride bude právě vývoj celé platformy, která bude schopna sbírat jízdní data z automobilu a poskytovat je jednotlivým aplikacím, které připraví různí partneři. Systém bude otevřený pro všechny a to jak ze strany automobilek, tak ze strany vývojářů. Holoride připraví potřebné vývojářské nástroje a API tak, aby mohl kdokoli připravit aplikace pro tuto virtuální realitu.

Obsah, který takto vznikne, nazývají u Holoride jako „elastický“. Přizpůsobovat se totiž bude každé dané jízdě. Na krátkou trasu by tedy aplikace měla „vygenerovat“ nějakou krátkou zábavu, třeba jen onu naši malou vesmírnou přestřelku. Na delší trasy pak bude obsah trochu bohatší. K vygenerování konkrétního dění ve VR by mělo přitom vždy dojít přesně podle předpokládané trasy, to aby dění ve VR odpovídalo tomu, jak se auto bude pohybovat na silnici.

K tomu tedy bude potřeba znát navigační data celé předpokládané trasy, tu tedy bude muset řidič zadat do palubního systému auta. Případným změnám na trase by se měl systém přizpůsobit, ale měl by o nich ideálně opět vědět dopředu.

Holoride se pak bude starat i o obchodní model celého zábavního systému. Aplikace by měly být dostupné ve specializovaném obchodě a uživatelé si je budou moci libovolně kupovat. Onen nákupní systém také musí Holoride vyvinout: zatím není třeba jasné, jak si budou aplikace kupovat či přenášet cestující v různých přepravních službách, kam s touto novinkou Audi také míří (představou je, že si třeba něco takového pustíme na zadním sedadle Uberu).

Část peněz utržených za aplikace pak dostanou jejich autoři, část půjde coby zprostředkovateli Holoride a část také dostanou automobilky za to, že poskytly k zážitku „svá“ data. Celá záležitost pak vypadá jako jasný úkol, jak pro automobilky získat něco z času, který cestující v automobilech tráví.

Dnes totiž většinou pasažéři koukají do svých mobilních telefonů se systémem od Googlu či Applu a z toho automobilky nic nemají. S tímto faktem se snaží dlouhodobě výrobci aut bojovat, zatím se jim však nepodařilo přijít s vhodným řešením. Holoride by vlastně mohl být v tomto ohledu zajímavý krok, jakkoli celá záležitost vypadá zároveň dost podivně. Ale funguje a záleží vlastně jen na obsahu a tom, jak dovede nakonec zaujmout.