Premiéra mezi elektronikou. Mercedes CLA Coupé byl hvězdou veletrhu CES

Automobilky si veletrh ve městě hazardu a hříchu v poslední době docela oblíbily, ale většinou tu prezentují své technologické novinky, vize budoucí mobility a třeba elektromobily. Ale Mercedes k tomu letos přistoupil trochu jinak. CES totiž tentokrát opravdu těsně předchází detroitskému autosalonu, a tak v čase, kdy jiné značky postupně v tiskových zprávách odhalují novinky pro tuto tradiční událost, Mercedes ukázal auto reálně ve světové premiéře.

Mohlo by se zdát, že publikum na veletrhu spotřební elektroniky nebude na nový Mercedes příliš zvědavé, ale opak byl pravdou. CLA Coupé, jak zní plný název novinky, bylo na veletrhu doslova v obležení, a u Mercedesu tak mohou určitě slavit: tah se světovou premiérou se vydařil, CLA si získalo opravdu hodně pozornosti a to v čase, kdy jinak mohou novinky docela zapadnout.

To je totiž problém tradičních velkých autosalonů: automobilky chtějí pozornost pro sebe, ale na autosalonech je novinek spousta a pozornost odborné i laické veřejnosti se tříští. Mercedes tak s CLA udělal zajímavý tah, kterým se mohou do budoucna inspirovat i někteří další výrobci. Obzvlášť, když autosalon v Detroitu se letos koná v lednu naposledy, od roku 2020 bude pořádán v červnovém termínu.

Přitom to byla taková sázka bez rizika. I když je CLA Coupé velmi krásné auto, které o zákazníky nemá nouzi (od roku 2013 prodal Mercedes přes 750 tisíc kusů CLA, včetně Shooting Brake), úplně zásadní a stěžejní model to pro značku není. Kdyby ovšem tah Mercedesu s premiérou v Las Vegas nevyšel a CLA Coupé si vlastně nikdo nevšiml, nic by se nestalo.

Mercedes měl navíc v Las Vegas z automobilek jednu z nejsilnějších sestav. A to možná i proto, že se podobně jako další německé automobilky autosalonu v Detroitu neúčastní. Kromě CLA Coupé tu místnímu publiku předvedl americké premiéře elektrické SUV EQC a pro ty, kdo dychtí po vizích mobility budoucnosti, připravil koncept Vision Urbanetic.

Ale zpět k CLA Coupé. Auto pochopitelně vychází z nové generace modelu A a oproti předchůdci narostlo. Rozvor se prodloužil o tři centimetry na 2 729 mm, na délku novinka měří 4 688 mm (nárůst o 48 mm), šířka vzrostla o 53 mm na 1 830 mm. Naopak výška klesla o dva milimetry na hodnotu 1 439 mm. Díky těmto proporcím tak vypadá nová generace ještě přikrčenější než ta předchozí, může za to především výrazný nárůst šířky.

Že je CLA Coupé především stylové auto, ovšem dokazuje interiér. Ten rozhodně neklade důraz na nabídku prostoru, tady se snad kromě šířky v ramenou a loktech vlastně nic nezměnilo. Výrobce například udává, že prostor pro kolena cestujících vzadu se zvětšil jen o zanedbatelný milimetr, trochu lepší je to nad hlavou (plus 17 mm vepředu, plus tři vzadu). Zavazadlový prostor je s objemem 460 litrů dokonce o 10 litrů menší než u předchůdce. Kufr je však lépe přístupný, jeho víko se výrazně zvětšilo.

Kabina CLA je ovšem velmi příjemné místo, pokud tedy máte rádi kompaktní auta, která řidiči doslova sednou jako ulitá. Sedí se tu hodně nízko, moderní palubní deska je v podstatě převzata z modelu A a působí opravdu prémiovým dojmem. Model CLA bude po vzoru řady A nacpaný moderní technikou.

Aktuální generace Mercedesu A je hodně příjemné auto, a tak jsme zvědaví, jaká bude nová generace CLA Coupé. Ta předchozí měla trochu prkenný podvozek, u novinky slibuje Mercedes zlepšení.