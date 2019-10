Subaru si dává elektrický doping. Jako vždy na to jdou jinak než ostatní

, aktualizováno

Subaru si jde při vývoji aut vlastní cestou tak tvrdošíjně, až to překvapuje. Teď začne dávat do svých modelů hybridní pohon. Nadále si však trvá na plochých motorech s protiběžnými písty, bezstupňové převodovce či stálém pohonu všech kol. A zase je to jinak než u ostatních! Ale funguje to skvěle.