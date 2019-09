Ford potvrdil, že chystá elektromobil s technikou od Volkswagenu

Ford pojal svoji účast na letošním frankfurtském autosalonu velmi diskrétně. V některých oficiálních materiálech autosalonu dokonce chybí zmínka o jeho účasti úplně a na svůj stánek nesvolal žádnou tiskovou konferenci, jak bývá zvykem. Přitom novinek může ukázat požehnaně: SUV Kuga a Explorer, crossover Puma a užitkové Tourneo Custom jako dobíjecí hybrid.



Součástí oficiálních materiálů je také výčet 17 elektrifikovaných modelů, které chce Ford v blízké době uvést na trh. Že mezi čistě elektrické fordy bude patřit SUV inspirované mustangem a nákladní transit, to se vědělo již delší dobu. Infografika ale potvrzuje i dřívější spekulace německých médií: elektromobil na platformě MEB od Volkswagenu.

Toto sdílení elektromobilní techniky bylo dosud jen ve fázi úvah založených na smlouvě o vývojové spolupráci Fordu s VW. Podle dřívějších informací by se tento model měl dostat do prodeje v roce 2023. Jeho zařazení do oficiální prezentace potvrzuje, že se s ním opravdu počítá.

Platforma MEB má podle Volkswagenu potenciál stát se novým technickým základem pro e-mobilitu pro mnoho automobilek. Volkswagen už na začátku roku 2019 oznámil, že má v plánu MEB zpřístupnit konkurenci jako platformu pro elektromobily. Pokud se z platformy MEB stane standard autoprůmyslu, VW získá v podstatě monopol na opravy nejen svých elektromobilů, ale i produktů spolupracujících automobilek, které by platformu sdílely. Bude to taková automobilová franšíza. Analýzu čtěte zde.



Nová platforma koncernu Volkswagen pro elektrická auta

Od roku 2023 v prodeji převládnou elektrifikované modely

Ford Motor očekává, že na konci roku 2022 budou elektrifikované varianty jejích vozů tvořit přes polovinu prodeje.

Ford už před několika měsíci oznámil, že každý nový model osobního vozu této značky se bude nabízet i v elektrifikovaném provedení, tedy jako hybrid, hybrid do zásuvky nebo stoprocentní elektromobil. Letos chce firma uvést celkem osm elektrifikovaných vozů.

Automobilka ve Frankfurtu představila hybridní verze modelů Puma, Explorer a Tourneo Custom. Nová Kuga bude jako první model Fordu nabízena ve třech různých hybridních provedeních.

V roce 2020 dorazí nové elektrické SUV, inspirované Mustangem. Bude podporovat velmi rychlé nabíjení a Ford předpokládá, že podle homologačního cyklu WLTP ujede na jedno nabití až 600 kilometrů.

Partnerem Fordu v dodávkách energie pro elektrifikované vozy se stala firma Vattenfall. Zákazníkům plug-in hybridních modelů bude zajišťovat instalace domácích nástěnných nabíječek a nabídne jim i tarify se zelenou elektřinou, vyráběnou z obnovitelných zdrojů. Partnerství zatím platí pro Německo a Dánsko.

Podobnou spolupráci uzavře Ford se šesti různými energetickými společnostmi. Nedávno oznámil, že v Británii a v Irsku bude stejné služby zajišťovat společnost Centrica.