VW chce ovládnout trh s elektromobily. Techniku nabízí i konkurenci

Možná ještě kdesi v kumbálu schované video, zázrak využívající standard VHS pro ukládání obrazu a zvuku na půlpalcovou magnetickou pásku v kazetě vyvinutý firmou JVC v osmdesátých letech převálcoval konkurenční technologie Betamax a Video 2000. A právě takovým standardem se podle plánů VW pro všechny elektrovozy světa má stát platforma MEB.



Volkswagen pracuje na „zabijácích Tesly“

Koncern VW plánuje masivní investice do elektrických aut. Jeho unikátní platforma pro elektrická auta by měla změnit pravidla hry na trhu elektromobilů. Nejenže se má stát základem pro rovnou padesátku nových modelů, které chce Volkswagen představit už během šesti let, ambice jsou mnohem vyšší. Věří si natolik, že nabízí tuto technologii svým úhlavním rivalům.



Baterie Tesly pro nabíječky Volkswagenu Koncern Volkswagen ve Spojených státech stále trpí aférou s nepravdivě udávanými emisemi, která značně poškodila jeho reputaci. Za aféru Dieselgate dostal obří pokutu 2,8 miliardy amerických dolarů, ve finále ho však stála v přepočtu necelých 700 miliard korun. Součástí trestu je také závazek vybudovat rozsáhlou síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Severoamerická část koncernu VW v rámci plánu „Electrify America“, investuje do infrastruktury pro elektromobily dvě miliardy amerických dolarů. Nyní se zjistilo, že rychlodobíječky Volkswagenu s výkonem 210 kilowattů použijí technologii svého rivala. V jejich útrobách budou baterie Tesla Powerpack s s kapacitou 350 kWh, které uskladní levnou elektrickou energii a dodají ji ve špičce, kdy je elektřina nejdražší. Volkswagen si údajně zatím objednal stovku baterií Powerpack. Tiskový mluvčí značky Tesla odmítl tyto informace komentovat.

Vypadá to, že doba v praxi nepoužitelných elektromobilů se chýlí ke konci. Již několik velkých, technologicky vyspělých automobilek představilo své ambiciózní plány či rovnou elektromobily, které mají daleko k dřívějším v praxi jen těžko použitelným vozům s reálným dojezdem nedosahujícím ani dvou set kilometrů, vzniklým spíše kvůli plnění emisních limitů.

Že elektromobil může fungovat i v reálném životě, dokázala nová automobilka Tesla vizionáře Elona Muska. V roce 2012 předběhla velké značky, když představila elektromobil s dojezdem teoreticky přesahujícím 500 km a zrychlením, které mohlo konkurovat drahým supersportovním automobilům. Na to neměly konvenční automobilky žádnou odpověď.

Na relevantní odpověď od věhlasných automobilek jsme si museli počkat až dosud. S elektromobily, které mají teoretický udávaný dojezd 500 kilometrů, přišly značky Audi, Jaguar a Mercedes-Benz. Tedy žádní nováčci. Nejambicióznější plány má však koncern Volkswagen, který tvrdí, že nabídne parametry Tesly za poloviční cenu.

VW hraje vysokou hru

Koncern VW se rozhodl do elektromobility vsadit hodně. Jen během příštích pěti let má v plánu investovat 30 miliard eur, v přepočtu necelých 800 miliard korun, což je nejvyšší investice ze všech tradičních automobilových koncernů. Nepůjde cestou přizpůsobení platforem používaných pro vozy se spalovacími motory k tomu, aby pojaly baterie a elektromotory. Tak jsou postavené její aktuální modely do zásuvky, ale následující generace, jejíž první model dorazí už letos, už bude od začátku stavěná jako elektrovůz.

Volkswagen ID V nejbližší budoucnosti chystá Volkswagen výrobu čtyř elektromobilů řady ID. Ještě letos se začne vyrábět hatchback, který bude v USA následovat klasickým VW Bus inspirovaná dodávka BUZZ, dále sportovně-užitkový vůz CROZZ a sedan střední třídy VIZZION.

Vývojáři VW na to vytvořili zcela novou platformu nazvanou MEB, vzdáleně připomínající skateboard. Ta bude moci být použita pro mnoho vozů různých automobilových tříd, bude tedy velikostně přizpůsobivá; podobně jako platforma MQB pro konvenční modely (stojí na ní malé Polo i manažerský, skoro o metr delší Passat).

„Pokud se bavíme o nákladech a přizpůsobivosti, věřím, že jsme v tomto oboru šampioni,“ prohlásil šéf strategie koncernu VW Michael Jost.

Tesla jako inspirace?

Platforma MEB je docela podobná základům elektromobilů značky Tesla. Podlahová plošina ukrývá baterie, u zadní nápravy jsou elektromotor s převodovkou a elektronikou, další elektronické komponenty sídlí vepředu. Michael Jost v rozhovoru pro německý list Tagesspiegel řekl: „Pokud se bude řešit přizpůsobivost a náklady, jsme jsme ve svém oboru šampiony.“ Platforma MEB nemá být jen standardem pro vozy koncernu. Volkswagen již oficiálně prohlásil, že bude svoji technologii rád sdílet s dalšími automobilkami a že jednání s konkurenčními značkami probíhají již delší dobu.

Skateboard plný baterek Kouzlo elektromobilů značky Tesla Podvozková platforma připomínající skateboard, plná článků podobných tužkovým bateriím. Jsou zde uspořádány svisle, mají střídavě uspořádané póly a chladí je rozvod vody. Ve své době to bylo unikátní řešení, umožňující nebývale velké energetické přesuny. I díky tomu mohou tesly tak dobře zrychlovat, výkonnější verze modelu S se ve sprintu do určité rychlosti vyrovnají supersportovním automobilům. Baterie Tesly váží skoro 600 kilogramů, ale nabízejí teoretický dojezd přes 500 km.

Pokud se Volkswagenu vše podaří podle jeho plánů, stane se největším výrobcem elektromobilů na světě a zopakuje tak to, co se mu povedlo na trhu konvenčních automobilů, kde za poslední čtyři roky po sobě globálně prodal nejvíce osobních aut, používajících stejnou platformu, v tomto případě MQB. Ta se stala základem více než padesáti milionů vozů vyrobených od roku 2012. Používají ji nejen odvozeniny modelu Golf a příbuzné audi či seaty, ale také například Škody Octavia, Superb, Karoq nebo Kodiaq.

Budoucnost elektrické mobilizace

S „elektrickou“ platformou MEB je koncern VW Group ještě ambicióznější. Podle listu Financial Times, čerpajícího informace od dvou zainteresovaných vývojářů, se má stát jakýmsi průmyslovým vzorem. „Tato platforma je srdcem i duší všeho, co Volkswagen dělá pro budoucnost osobních automobilů,“ prohlásil Johannes Buchman, manažer poradenské skupiny FEV Consulting, specializované na automobilový průmysl. „Není to jen technologický základ pro jejich nová auta. Bude mít vliv na celou organizaci výroby, dodavatelský řetězec i výrobu – zkrátka téměř na všechno.“

Roku 2018 prodal koncern Volkswagen 40 tisíc elektromobilů, v roce 2025 plánuje toto číslo zvýšit na 3 miliony. Tím by se měl dostat na čtvrtinu své globální produkce. A tyto elektromobily mají být nejpozději do roku 2021 výdělečnými, nepůjde tedy o automobilkou sponzorovanou úlitbu emisním předpisům a povolenkám.

Revoluce v továrnách

Podle informací zasvěcenců nyní trvá vyrobit konvenční volkswagen v průměru mezi 26 a 32 hodinami. Naproti tomu elektromobil postavený na platformě MEB by si vyžádal jen 16 hodin výroby, a to v současných podmínkách. Během několika následujících let by se tato hodnota měla dále snížit a spolu s tím by se snížily náklady na výrobu až o 35 procent.

V Česku se elektromobilům zatím nedaří V Česku se během loňského roku podle statistik Svazu dovozců automobilů registrovalo 618 elektromobilů. To je ve srovnání s rokem 2017 takřka dvojnásobný počet, ale stále jde jen o 0,24 procenta trhu. Fosilní paliva jsou stále obvyklou volbou tuzemských motoristů i firem. Elektromobily zkrátka zůstávají pro Čechy příliš drahé a své provozovatele omezují příliš krátkým dojezdem na kapacitu baterie, kvůli které řeší, jestli si vůbec mohou zapnout třeba topení nebo v létě klimatizaci.

Díky tomu by VW teoreticky mohl již v roce 2023 představit první dostupný a hlavně použitelný elektromobil za cenu 18 tisíc amerických dolarů, v dnešním přepočtu asi 410 tisíc korun, tedy za méně než poloviční cenu konkurenční Tesly Model 3. Jinými slovy: elektromobil za cenu naftového golfu, jak to už dlouho slibuje vedení koncernu VW.

To však nebude jednoduché. „Abychom mohli dosáhnout této ceny, musíme dokázat postavit celé auto během 10 hodin,“ řekl zdroj zevnitř automobilky pro Financial Times. Podle něj půjde o auto srovnatelné se současným Volkswagenem T-Roc. Zní to logicky. Dnes tak oblíbená SUV jsou pro automobilky vynikajícím receptem, jak vydělat více peněz na autech používajících stejnou techniku jako jejich obyčejnější sourozenci konvenčních kategorií.

Pokud vše půjde, jak si koncern představuje, mohlo by to fungovat. Volkswagen je mistr ve snižování výrobních nákladů, což již dokázal v tom, jak efektivně řídí spoustu svých automobilových značek, které sdílejí společné technologie.

Na platformě MEB vznikne rodina elektromobilů, kterou Volkswagen nazývá ID. Ještě před koncem letošního roku se v továrně v německém Cvikově začne vyrábět kompaktní hatchback ID. Elektromobily se budou vyrábět také v Číně a USA, později se evropská výroba rozjede v Emdenu, Hanoveru a dále do roku 2022 v Drážďanech i Mladé Boleslavi. Odtud budou vyjíždět první elektrické škodovky využívající platformu MEB. V roce 2025 chce koncern prodávat minimálně milion elektromobilů ročně, které se budou vyrábět v osmi továrnách na třech kontinentech.

Elektromobil tu byl dříve než auto O elektromobilech se mluví dlouho, ostatně elektromobil je prakticky stejně starý jako automobil. První funkční jezdil v Londýně již roku 1884, tedy rok předtím, než Karl Benz představil svůj „Patent-Motorwagen“, považovaný za první automobil světa. Ale tím to v podstatě skončilo, drahé akumulátory a v praxi nepoužitelný dojezd je odsunuly na vedlejší kolej. Pokusy tu byly, od druhé poloviny dvacátého století i od velkých automobilek. I ty však zůstaly spíše nákladnou volbou nadšenců s dojezdem kolem stovky kilometrů než alternativou, která by dosáhla masovějšího uplatnění.

Nebudou to jen Volkswageny

Se kterými automobilkami koncern VW jedná o sdílení jeho technologií, zatím není jasné. Velkým favoritem je koncern Ford, se kterým VW domluvil spolupráci zatím na poli lehkých užitkových vozů a pick-upů. Analytici však v plánu Volkswagenu vidí více. Může jít o zásadní posun, díky kterému koncern získá náskok před konkurencí. Naopak pokud se elektromobily ani přes dostupné ceny masověji nerozšíří, Volkswagenu se jeho obří investice nikdy nevrátí a skončí v miliardových ztrátách.

Hop anebo trop

Je to zkrátka „buď, anebo“. Pokud pro VW vše dobře dopadne, jeho platforma MEB by mohla být v kontextu rozvoje elektromobility přirovnávána k historické roli původního „brouku“. Nyní je však v sázce mnohem více. Když VW něco zanedbá či zkazí, svolávací akce jej budou stát miliardy. Jistě, pokud bude spolupracovat s více koncerny, které zjistí, že je pro ně výhodnější převzít jeho platformu pro elektromobilynež nákladně vyvíjet vlastní, možné problémy se rozdrobí mezi ně. A pokud se z platformy MEB stane standard, VW získá v podstatě monopol na opravy nejen jeho elektromobilů, ale i produktů spolupracujících automobilek, které by platformu sdílely. Bude to taková automobilová franšíza.