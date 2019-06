Nové Subaru Forester jsme projeli dlouho před premiérou. I s novým hybridem

Prodávat se začne až na podzim, první auta dorazí do Česka v prosinci. My jsme se s novým Foresterem projeli ještě před tím, než dostane homologaci pro Evropu. A tak jsme ho vyvezli mimo silnice: terénem, opičí drahou polygonu a kluznou plochou školy smyku.

Subaru Forester v číslech délka x šířka x výška (mm): 4465 x 1800 x 1595

objem kufru: 520 litrů

pohon: všech kol, hybridní benzinový atmosferický motor + elektromotor ve variátorové převodovce

spalovací motor: čtyřválec boxer 1995 ccm, 110 kW, 194 Nm

elektromotor: 12,3 kW, 66 Nm

trakční baterie: li-ion, 118 V

Všude ukázal, proč příznivci Subaru přísahají na symetrický pohon všech kol: na klouzavé ploše, v hrbolech terénu i řádění v zatáčkách ukáže skvělé sladění poctivé mechaniky s chytrou elektronikou a skvělým vyvážením. Na vodě řidič cítí, jak se newtonmetry přenášejí na podložku, jednotlivá kola hledají adhezi a stabilizují auto, které je stále ovladatelné a jisté.

Dobře čitelné je řízení. V dlouhých i utažených zatáčkách je to na suchém asfaltu to samé, zostra si najedete, zatočíte a velká rozhoupaná almara se jí dravě a suverénně protáhne. Docela jednoduše jí vnutíte přetáčivost, pomáhá tomu hmotná záď. To byla vždycky parádní disciplína Foresteru: vypadat úplně obyčejně, nenápadně a pak všem ujet.

Suverénní divadlo předvede i v terénu. Zam kromě 22 centimetrů světlé výšky hodně pomáhá chytrá elektronika schovaná pod zkratkou systému X-mode. Při jízdě z klesání upravuje automaticky brzdnou sílu a rychlost tak, aby bylo auto ovladatelné a sjezd co nejbezpečnější. A když jedno kolo ztratí trakci nebo půdu pod vzorkem pneu, zaberou ostatní o to víc.

Když pak visíte na terénních zlomech s jedním kolem metr ve vzduchu, ukáže se další chlouba, dokonale tuhá karoserie. Skelet balancující na třech oporách místo čtyř se nekroutí, můžete si dovolit otevřít dveře nebo víko kufru, s jemným klapnutím je pak zavřete; žádné vrzání, skřípání při překonávání hrbolů, nebo škrábání se do schodů. Konstruktéři Subaru tvrdí, že se jim povedlo zvýšit tuhost karoserie oproti předchozí generaci o sto procent. Tři podélníky na každé straně podlahy lépe absorbují energii nárazu.



Na druhou stranu zachovává Forester relativně tenké sloupky, takže je z auta skvěle vidět. Tuhá karoserie ochrání při nárazu, ale také dává víc prostoru pro ladění podvozku. Když se zavěšení kol má do čeho pevně opřít, může být podvozek měkčí, poddajnější, ale stále jistý. To je „subaru-efekt“, který ctitelé značky milují.Čím víc to pálíte po rozorané okresce nebo polní cestě, tím líp nápravy pracují a tím je auto jistější.



Korunu všemu dává vzhled, nový Forester vypadá z většiny pohledů kromě toho zadního skoro stejně jako dosud. Říkat tomu máme evoluční design. Auto je nižší, delší, širší, nejvýraznější rozdíly ve vzhledu najdeme na víku kufru a v interiéru. O něco širší a delší je kabina, přístrojovka je mnohem modernější, volant a sedačka řidiče se dají nastavit ve větším rozsahu a kufr je o kus širší a celkově toho pobere víc.

Japonci mají potřebu matematizovat neměřitelné, porovnávat, se stopkami, metrem, úhloměrem. A tak se chlubí tím, že elektromotorky zavřou víko kufru o polovinu rychleji než u předchůdce (dlužno ovšem podotknout, že u něj to trvalo věčnost). Taky je větší nášlapná plocha na prahu zadních dveří, na kterou si lze stoupnout, když je potřeba připevnit náklad na střechu. Větší je také úhel otevírání dveří.

Unikátní hybrid

Pro Subaru je Forester jedním z nejdůležitějších modelů. Evropské prodeje značky jsou z 86 procent tvořeny vozy kategorie SUV. Právě proto na něj připadla ještě další role. Má Evropě představit hybridní pohon značky. Je to nutnost vynucená požadavky na snižování emisí.

Stopadesátikoňový atmosferický benzinový čtyřválec má typický chrchlavý zvuk a charakter Subaru, vypomáhá mu ještě 16 koní (13,5 kW) synchronního elektromotoru.

A nebylo by to Subaru, aby na to nešlo taky po svém. Takže si hybrid vyvinulo samo a je pojatý jinak než u ostatních. Elektromotor je integrovaný do variátorové převodovky, kterou má Subaru za ta léta dobře zvládnutou. Pod podlahou kufru je pětadvacetikilová 0,6kWh li-ion baterie.

Kdo se v elektrifikovaných pohonech vyzná, zavětří, že to bude mild-hybrid. Je i není. Mild-hybridy totiž obvykle neumí jezdit jen na elektřinu. A to systém Subaru umí, proto pracuje s napětím 118 voltů, aby si elektromotor poradil s rozpohybováním auta.

Zajímavostí jsou dvě klasické autobaterie pod kapotou, jedna pro komfortní funkce, druhá pro obsluhu pohonu.

Třetí, velký trakční akumulátor pod podlahou kufru se nabíjí regenerativním brzděním a spalovacím motorem. Za pět minut jízdy z kopce nebo se zvýšenými otáčkami spalováku nad 3000 ot./min ho dobijete za necelé dva kilometry.

Jednodušší je se o nic nestarat, systém si se vším poradí sám. Jen na baterky ujede Forester necelé dva kilometry do čtyřicetikilometrové rychlosti. Jinak elektromotor samozřejmě vypomáhá při rozjezdech nebo akceleraci. Tak trochu nahrazuje turbo tak, že přidává „švuňk“ při akceleraci, který motorům spojeným s variátorem obyčejně chybí.

Tlačítko EV na přístrojovce nenajdeme, přepnout pouze na elektrickou jízdu lze jen pedálem plynu. Musíte na něj velmi jemně a ideálně po rozjezdu jen držet v konstantní poloze. Celý systém prý uspoří nějakých deset procent paliva oproti neelektrifikovanému provedení.

Na rovinu, je to hlavně úlitba homologačním předpisům a z nich vyplývající flotilové bilanci CO 2 . A tu má Subaru jednu z nejhorších ze značek působících v Evropě. Subaristé spíš zajásají nad tím, že značka v Evropě díky tomu zachová dvoulitrový benzinový boxer (z 80 procent je nový) a také ho vrátí do menšího (a druhého nejdůležitějšího modelu značky v Evropě) trekkingového hatchbacku XV.



Chloubou Subaru je od osmdesátých let vypiplaný systém EyeSight, u kterého kamery u vnitřního zpětného zrcátka sledují cestu a obsluhují celou armádu jízdních asistentů, včetně adaptivního tempomatu; 35 procent majitelů subaru vybavených tímto systémem uvádí, že je ochrání aspoň jednou ročně před nehodou. Značka uvádí, že EyeSight snížil počet nehod o 61 procent.

Velkou novinkou je ovšem infračervená kamera v kabině, která hledí na řidiče a rozpoznává tváře. Má dvě funkce: komfortní a bezpečnostní. Pokud rozpozná jednoho z pěti řidičů uložených v paměti, nastaví mu automaticky sedačku, zrcátka a klimatizaci. Všechny šoféry bez rozdílu pak hlídá. Pokud ho přepadne mikrospánek, nebo odvrátí na dlouho pohled od dění na silnici, ozve se zvukové varování. Systém funguje i s brýlemi, musí být však nepolarizované.